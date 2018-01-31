图片版权 Reuters Image caption 美国税改后，苹果宣布把3500亿美元回流美国进行投资（图为特朗普发表国情咨文演讲）。

在特朗普的国情咨文中，刚刚启动不久的税制改革成为亮点，获得不少掌声。

在继里根政府之后，美国政府推行30多年力度最大的税改，或将引起其他国家竞相减税。

中国常被诟病税负过重，在新一轮全球竞争中，如何应对美国大幅减税带来的压力？

大幅减税 个人企业都受益

在特朗普总统发表的国情咨文中，税制改革带来的大幅减税将为企业和个人带来显著的收入增加。对于个人而言，美国平均家庭收入将增加至少4000美元。

对企业而言，减税幅度更明显。企业税从30%削减到21%。特朗普表示，“这让美国企业无论在何时何地，都不惧于国外竞争对手，并能够获胜。”小企业也获得了大幅减税，新税法允许它们抵扣20%的商业收入。

美国的跨国企业则获益于跨境税制的改革。美国企业海外利润汇回税税率从35%降至14.5%或7.5%。

“再工业化”抢中国的活干？

在特朗普发表国情咨文的现场，还请了一家俄亥俄州中小企业列席。这家企业得益于经济复苏和减税，准备扩张办公面积，雇佣更多员工。

这是美国“再工业化”国策的一个缩影。在2008年金融危机后，美国注意到经济"空心化"带来的风险。奥巴马上台后就提出“再工业化”，着力发展实体经济。

本次税制改革也是在支持“再工业化”。中航证券首席经济学家许维鸿认为，通过降低税收，最终目的是在全球化竞争中吸引更多企业到辖区内投资办厂，顺应了“再工业化”的核心逻辑。

此外，在大部分经济学家看来，减税为企业带来额外的现金流，促使企业增加投资，个人增加消费，两者都将推动经济增长。

中国社会科学院学部委员余永定在最近的演讲中表示，减税对美国经济增长、投资和劳动力供给都会起到一定的刺激作用。但他同时提醒，从长期来看，刺激效益会逐渐递减直至消失。

美国智库税收政策中心（Tax Policy Center）预测，税改法案将令2018年美国GDP增长0.7%，2025年后，法案对产出的提振效应将迅速减弱，对2027年的GDP几乎没有影响。

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引发全球减税竞赛？

一些经济学家认为，减税将把美国打造成洼地，吸引投资和本国企业的资金回流。

尤其是后者，新税法公布后，苹果宣布把3500亿美元回流美国进行投资，并计划雇佣2万名员工。国情咨文发表之前，埃克森美孚公司宣布在美投资500亿美元。

另外，新税法将以前的世界范围征税转为属地征税，意味着以前总部设在美国的公司无论是哪国获得的收入都要征税，而现在只对企业在美国国内的收入征税。不仅美国企业受益，也吸引外国公司将总部设在美国。

作为全球最大的经济体，美国进行30多年来最大幅度减税，引起了连锁反应。英国、日本和印度都开始或计划进行减税。

对中国的冲击

中国是仅次于美国的经济体。

长期以来，中美经济联系紧密，分工明确。中国国际经济交流中心副总经济师徐洪才撰文称，中国制造业过去是在垂直分工结构之下，美国在中上游，中国在中下游。“再工业化”或造成中美正面的产业竞争，中国将面临很大压力，如果国内财税体制不改革、税负水平不下降，特别是体制机制不转变，制度成本居高不下，中国将很难保持某些领域的竞争优势。

随着中国经济增长减速，高税负的问题变得愈发严峻。

世界银行公布的《世界纳税指数2018》对全球190个经济体进行测试；测试的样本为中型私营企业。在这个反映企业税费负担指标的总税率排行中，中国排行第12，远高于法国的第20，印度的第28，德国的第44和美国的第67。

此前，福耀玻璃董事长曹德旺抱怨中国国内税率太高，反而在美国办的工厂利润率要更高些。虽然美国的人力成本仍然远高于中国，但天然气等要素成本和税负要低于中国，突显出中国制造业企业面临的困境。

图片版权 Reuters Image caption 虽然美国人力成本仍然远高于中国，但天然气等要素成本和税负要低于中国，突显出中国制造业企业面临的困境

中国在这个问题上并非无动于衷。近年来，中国实施的供给侧结构性改革中就有"降成本"一环。习近平也曾表示，全球经济虽然复苏，但经济增长内生动力不足，增强内生动力，一靠创新，二靠降成本。

但“降成本”的力度显然不够，其中旨在理顺税制、降低税收的"营业税改增增值税"的改革，被不少企业诟病实际上造成了税负上升。

中国社会科学院学部委员余永定认为，中国应该尽快开征房地产税、遗产税、调整个人所得税结构和税率。

通过这种方式，增加财政收入中个人直接税的比重，减少间接税和企业税，从而增加企业竞争力和活力，为经济提供内生动力。

对于中国民众而言，美国税改带来的压力，一方面可能促使中国政府加大"降成本"的力度；同时，促使税制改革提速，房产税或可更快启动。另一方面，税改吸引中国资金流向美国，可能对中国汇率产生贬值压力。