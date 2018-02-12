图片版权 Getty Images Image caption 马云曾经表示后悔让阿里巴巴上市，但去年阿里巴巴在美股价创历史新高。

美国股市近期遭遇大挫，道指在2月6日出现2008年金融危机以来最大的单日跌幅，大跌1100点，两日靠稳后，再跌超过1000点，在美中国概念股也录得跌幅，中国A股亦受压下挫，似乎中国相关股票，无论在中国还是美国上市，都避不过这场震荡。

近年愈来愈多中国企业赴美上市，这些公司在这场震荡中的表现备受关注。BBC中文翻查数据发现，以较长时间来观察，在美上市的中国概念股表现与整体美股表现相比，有更明显的升幅，但相对波动性更大。去年有25间中资公司在美国上市，当中有许多是教育、金融科技（消费信贷）类公司，比过去两年为多。中资金融科技类新股成为美股去年表现最差的IPO之一，有评论认为这些公司只求"一夜暴富”，并没有业绩支持，难以在美股生存，或会危及其他中国企业进驻美股，加上近日的道指表现，中企赴美之路充满挑战。

美国股市吸引力

中国企业进军美股的主因是美国活跃和流通的股票市场，集资金额大、上市速度快、成本低。同时美国市场制度相对比较成熟，有助打响企业在国际市场的知名度。

中国企业进驻美股，或需以“造壳”的方式上市，即在境外注册中资控股公司，以“壳公司”名义申请上市，再由“壳公司”控制境内企业。

图片版权 Reuters Image caption 中国多间公司2017年也进军美股。

相对地，企业计划在中国大陆或香港市场上市，则需要达到较高的上市标准，取得当局认证，有时需要花几年时间排队，美国资本市场对拟上市的公司设较宽松的盈利门槛，对一些扩充中、急需融资的企业来说，美股是较好选择。

网易、百度等互联网产业公司选择在美国上市时，其中一个原因就是根本达不到中国A股的上市要求。几年前香港交易所亦高调拒绝不符“同股同权”要求的阿里巴巴，阿里巴巴转赴美国上市。

不过美国股市在监管上较中国严谨，所牵涉的法律风险和监管成本亦相对较高。

图片版权 S&P Dow Jones Indices Image caption 道琼斯综合指数（绿色）、标普美国中概股50指数（蓝色）、标普中国A股创业股指数（紫色）过去五年的表现。（把2013年2月8 日的指数化作100为基点 )

一些分析相信，中国企业赴美上市融资是看好其稳定性，这反映在数据之中。

上图显示道琼斯综合指数（绿色）、反映美国中概股的标普美国中概股50指数（蓝色）、以及反映中国A股创业股的标普中国A股创业股指数（紫色）过去五年的表现。

美国中概股比起道指整体表现较好，但波幅较大，一些波幅是受中国股市影响，例如2015-2016年间的中国股灾，中概股也受压。而选择在中国挂牌的创业股，其大起大落就更为明显。

一夜暴富与股价暴泻

美国市场采用的是“适者生存”的制度，由股民（主要是基金）入不入股决定公司的前途。从业绩表现看，并不是所有赴美上市的中国企业都被市场看好。

去年进驻美股的中概股有25家，比前两年总和20间还要多。25家当中，教育服务与消费信贷公司占多数，2017年中概股在美集资金额约40亿美元，接近美国全年IPO的一成。《华尔街日报》12月时留意到，多间金融科技类中国企业在上市后数周内出现大跌，这些消费信贷公司亦因为中国政府加强监管现金贷而深受打击，其表现与去年美股趋势不一样，带出企业质量及集资风险的问题。

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例如依赖阿里巴巴的趣店出现暴泻，上市开盘报34.35美元，起初经历强势升幅后大幅回落，如今只徘徊在12-13美元左右，成为美国去年表现最差股票之一。趣店的业务在国内引发争议，公司以“普惠金融”的原则向互联网使用者借贷，主攻大学生市场，被形容是向低收入人士借贷，而且商业模式依赖蚂蚁金服的支付宝平台。

针对这些在美国上市后表现不佳的金融科技公司，中国青岛大学经济学院、原社科院金融研究所金融发展室主任易宪容去年曾撰文点出，这些上市公司“处于发展阶段，其业务嬴得模式也不成熟，根本不适宜上市”，而这些“穿上金融科技外衣”的公司，只是“名称取得很好听”，但其实“参差不齐”，“没有走上创新的模式”，甚至借助制度缺陷去借助美股以求“一夜暴富”。

易宪容形容美股就如美国大学般，进入容易毕业难：“没有业绩支撑，不给投资者带来相应的回报，想通过瞒天过海的方式把其公司股票价格炒作上去根本就不可能。”

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虽然去年一些赴美中资IPO未如理想，但安永会计师事务所分析指，如果在业绩上有表现，相信投资者会有肯定的动作。

从整体层面看，2017年中概股30指数较2016年底大涨64%，阿里巴巴和百度等均创历史新高，安永审计服务合伙人汤哲辉形容，这反映中国企业赴美上市迎来“较好的窗口期”，预料这份赴美热潮会在2018年延续。

不过，道指急挫，连累了中概股下跌，暂时未知这一变化会否影响未来赴美上市的中企。