美股暴跌引发担忧 背后原因尚不明朗

图片版权 Getty Images Image caption 2月5日暴跌超过万亿美元的市值蒸发

纽约股市道琼斯指数周一（2月5日）大跌逾1100点，是2008年金融危机以来最大的单日跌幅。

2018年开年来的强劲涨势，被这一天的跌幅抹去。

不正常的大幅下跌让外界恐慌，今年距离2008年的美国次贷危机正好十年，有一些股民担忧，这次大跌市会印证金融危机每十年一周期就会出现的说法。

那么这次美股暴跌背后究竟跟十年前有何不同？对于中国资本市场又有哪些影响？

“十年一周期”说法未能证实

金融领域有“十年一周期”的说法——1987年、1997年、2007年，每隔十年，全球就发生一次影响巨大的金融危机。

1987年10月19日，道琼斯指数暴跌508点，跌幅超20%。1997年7月开始的亚洲金融危机，使东南亚大部分国家和地区货币贬值，股市大幅下跌。离我们最近的美国次贷危机，则从2007年开始显现，在2008年造成美股崩盘。

但也有明显不同，十年前的金融危机有明显诱发事件——次贷市场的巨亏，以及随后雷曼公司的倒闭。

而本次暴跌当天并无重要消息公布，分析人士认为，美股大跌主要是市场出现恐慌性抛售。背后原因则说法不一，包括经历多年牛市后的正常回调，以及对于美国通胀上升促使美联储更快加息的担忧。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 虽然股市暴跌，但其他数据现实美国经济复苏明显

美国经济“基本面强劲”

从其他数据来看，美国经济复苏迹象明显。

美国失业率降至4.1％，为17年来最低水平，居民收入有所增加。同时，强大的减税力度将提升企业竞争力，刺激消费。美国蓝筹经济指数，经济学家预测美国2018年消费支出将增长2.5％，企业投资将增长4.7％，整体经济将增长2.6％。

经济复苏过程中，突遭股市暴跌。白宫发言人Sarah Sanders称，“总统关注的是长期经济基本面，我们的基本面依然非常强劲，美国的经济增长转强，失业率处于历史低点，劳工薪资增加。”

在美股暴跌当天上任的美联储新任主席鲍威尔称，“我国的金融体系现在远比大约10年前爆发的金融危机之前更强有力，也更有弹性。我们希望继续保持这种格局。”

“今天，失业率低、经济正在增长，而且通胀也很低。通过我们的货币政策决策，我们将支持持续的经济增长、健康的就业市场和价格稳定。”

复苏的不仅是美国经济，2018年1月，IMF几乎同时大幅调升了主要经济体的增长预期。

若金融危机再次出现，中国政府会再出手吗？

美国作为世界最大经济体，2008年9月发生金融危机后，很快中国的对外贸易就感受到“寒意”。

金融危机使财富缩水、消费减少、投资下降，导致进口减少，对外贸依存度高的中国影响极大，在广东和浙江等经济外向型地区，由于外需的萎缩，迎来企业倒闭或减产潮。2009年一季度，出口转为两位数负增长。

2008年11月，中国政府就决定实施积极的财政政策，投入4万亿元刺激经济，抵消全球金融危机对中国经济的负面效应。

2009年，中国提出了家电下乡和汽车下乡，以刺激国内消费。

然而，四万亿的刺激计划落地后几年，显现出较强的副作用，包括地方债务、产能过剩、房地产泡沫。当前中国政府推进的“供给侧结构性改革”很大程度上是在解决这些问题。

中国官方媒体《人民日报》2012年也发文称，坚决不能再搞“四万亿”刺激。可以想象，全球经济再有较大波动，中国更多依赖提振国内消费，增强自身韧性。