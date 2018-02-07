图片版权 Getty Images Image caption 机器算法将确认市场机会，然后比任何人为操作都快地出手交易

美股周一出现“闪崩”，蒸发了上万亿美元的市值。专家称机器人交易加速了市场跳水。

当前很多金融公司使用机器算法来执行复杂的交易指令。机器算法交易将确认市场机会，然后比任何人为操作更快地出手交易。

利用机器算法交易已经非常普遍。有人估计标准普尔500指数超过一半的交易都由机器交易员达成。

这种交易方式几乎肯定加速了周一美股市场的抛售潮，导致道琼斯指数在十分钟内猛跌了800点。

“爆炸性的急速下跌……是机器造成的。”富达投资总监史蒂文森（Tom Stevenson）表示。

多数分析师认为，周五公布的美国就业市场报告显示出强劲的工资增长，这促使市场下跌。但基于这个消息的出售决定可能是由机器人交易员做出的。

触发点

美国就业市场报告公布后，美国国债价格下跌，促使债券收益率随之上涨。而机器人交易员等待着收益率上涨到3％，该数字会促使投资者将股票抛售，买入债券。

史蒂文森表示，“每个人都在寻找这次暴跌的原因，其中一个原因就是就是国债收益率攀升到3%这个魔力数字。”

“似乎在国债收益率2.9％有一个触发点，机器算法会在这点自动出售股票，达到触发点，市场几乎是自由落体般下跌。”

恐惧指数

Amplify Trading相关负责人皮埃尔·柯伦（Piers Curran）解释，算法交易会设置在特定情况下做出特定反应。

他表示，"有人可能设置止损的标准，达到这一标准就会出售资产以防止更多损失。"

"因此，如果道琼斯指数下跌5％，可能会触发机器算法出售股票，然而如果大量机器算法同时触及止损线，那将产生更大跌幅，进而触发更多止损交易。"

图片版权 Getty Images Image caption 如果大量机器算法同时触及止损线，那将产生更大跌幅，进而触发更多止损交易

当一个市场的交易发生后也可能触发机器算法在其他市场进行交易。

比如VIX指数，该指数因为衡量股市波动而被称为恐惧指数，上周这一指数开始大幅上涨。

柯伦表示，“VIX上周涨得非常快，周一时又涨了一倍，而且由于VIX和道琼斯指数之间往往是负相关，所以机器交易员卖出美国股票。”

卖空

不只是下跌，机器算法也可在股市上涨时重复这一过程。

周一，许多出售股票的机器算法都是在“卖空”。“卖空”指的是卖出股票以之后以更低的价格买入，并获利。因此由算法交易导致的急速下跌也可以同样创造出急速上升。

柯伦说，"未来我们将看到今年2月工资增长强劲，而且今年至少要经历四次加息才能确准通货膨胀率会变得很高。所以说，市场对于这些单一数字的反应因为算法交易而被夸大了。"

史蒂文森同意，"算法交易确实使市场更加动荡。"

长期来说，史蒂文生并不悲观，"一般而言，两个因素可能导致熊市，利率上涨速度超过预期，或经济衰退。目前利率可能上升快了点，但不过分，至于经济衰退，包括美国目前强劲的经济在内的所有证据表明不会有衰退。"