新加坡航展：五张图揭示亚太航空业现状

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来自亚洲的航空公司目前订购的新飞机数量比任何其它航空公司都多。亚洲的机场亦是世界上乘客增长最快的机场之一。亚洲地区也是这个星球上最受欢迎的航线所在。

亚洲最大的航空展正在新加坡举行，下面我们用五张图表来说明亚洲地区航空业的发展现状。

亚洲是世界上主要的航空旅行目的地。在2016年全球所有航空公司运载的乘客中，35％的乘客选择乘坐亚洲的航空公司。这个市场份额还将继续增长。

每年有数以百万计的中国游客首次选择搭乘飞机旅行。

国际航空运输协会预计，中国将在未来20年轻松超越美国，成为全球最大的航空市场。 2016年，航空乘客人数约为5.37亿人次，而到2036年，这一数字预计将达到14.6亿人次。

从图表中可以看出，印度的航空乘客数量尽管基数较低，但预计会增长三倍。

国际机场协会总干事安吉拉•吉腾斯表示，收入增长，中产阶级和中等收入阶层人口增长的变化，使人们的旅行愿望快速上升。

航空旅客越多通常意味着机场更繁忙，兴建的机场也更多。根据国际机场协会的统计显示，全球有十个增长最快的机场，其中八个在亚洲。

在这八个增长最快的机场中，有六个位于中国，比如天津、郑州、哈尔滨和重庆。2006年天津的航空旅客人数仅为270万人；但在2016年，这个数字超过了1680万人。

不过，要知道，繁忙并不总是更好。中国机场的航班准点率在全球属于垫底的水平。

印度尼西亚也有一些迅速扩大的机场，包括巴厘岛的登巴萨和泗水。登巴萨机场的扩建显示巴厘岛已成为游客的主要目的地，泗水机场的增长主要来自印尼蓬勃发展的国内航空市场。

以乘客流量来衡量，北京机场、东京羽田机场和上海机场都可列入世界十大最繁忙机场之列。而美国亚特兰大机场则名列世界最繁忙机场的榜首。

如果想了解哪个航空运营商扩张速度最快，似乎没有完美的测量方法。不过，有一个体面的指标是看航空公司新飞机的订单数量。这样可以快速掌握哪家航空公司增长较快。

我们对来自空客、波音、庞巴迪和巴西航空工业公司的数据进行了研究。对订购飞机与交付飞机数量差异的分析显示，亚洲航空公司的新飞机订单最多。

马来西亚的亚航目前是空客公司最大的客户，有472架飞机等待交付。与此同时，印度尼西亚的低成本航空公司狮航（Lion Air）分别向空客和波音订购了新飞机，目前正在等待381架飞机的交付。

在印度，随着人们更加富裕，更善于节省时间，越来越多的乘客放弃铁路而转乘飞机，印度航空公司正试图抓住国内航空乘客增长的机会。

靛蓝航空（Indigo）订购了近400架空客飞机（主要是A320neo），而香料航空（Spicejet）正在等待167架飞机的交付，有些来自庞巴迪，但主要来自波音。捷行航空（GoAir）和捷特航空(Jet Airways)也有相当数量的飞机仍未交付。

如果你想知道为什么中国航空公司不在这张图表上，部分原因是中国航空公司的早期扩张阶段已经结束，大型航空公司已经拥有庞大的客机机队。

当然还有很多需求，空中客车和波音公司都迫不及待地期望满足这个需求。但未完成订单量远低于上述航空公司。

不过，从下面这张图可以看出，美国航空公司的乘客数量仍然高于其它航空公司。只有中国南方航空公司代表亚洲进入前五名。另一个有趣的事实是，拥有最多客机的航空公司是拥有大约1,500架飞机的美国航空公司。

如果让人们猜猜世界上最繁忙的航线是哪条，那么他们很可能会猜不中。如果被告知是在亚洲，人们会想：究竟是香港，曼谷，孟买，还是德里？

看看上面这张图表，这张图很有说服力，世界上最繁忙的航线是韩国首尔与南部济州岛之间的一条国内航线。首尔与济州相距一小时五分钟航程，每天有近120架次航班。

不过，看看2017年乘客人数是否有所下降很有意思。济州岛拥有海滩、火山口和登山栈道，是一个大型旅游目的地。在济州岛的外国游客中，中国游客不少。

据韩国旅游业数据显示，首尔自2016年下半年允许美国在韩部署萨德反导防御系统之后，北京方面禁止旅游公司销售赴韩旅游产品，去年赴韩的中国游客数量减半。

不过，即便有关数字下降，济州至首尔金浦的这条航线仍可能是世界上最繁忙的航线——它非常受欢迎，没有之一。

BBC记者西蒙·阿特金森（Simon Atkinson）和丹尼尔·帕伦博（Daniele Palumbo）报道。弗吉尼亚·哈里森（Virginia Harrison）对此文亦有贡献。图表设计：普赖纳·沙阿（ Prina Shah）。