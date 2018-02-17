密码货币大亨财富知多少《福布斯》出榜公布

图片版权 Twitter Image caption 赵常鹏在自己的推特上表示能够上榜倍感荣幸，感谢《福布斯》，但指出实际上英雄不是6个月练成的，而是20年，而且是团队集体的成就。

不熟悉密码货币的人或许没听说过这个名字，但在《福布斯》最新推出的财富榜：密码货币首富排行榜上，赵长鹏排名第三。

将于2月28日出刊的《福布斯》封面故事用了他的头像照片，旁边的文字是"从零到亿万，6个月"。赵长鹏把这期杂志的封面放在自己的推特页上。

这是世界上第一份密码货币富豪榜，2月6日在《福布斯》网站发布。密码货币（cryptocurrency）又译加密货币、加密数码货币等。最知名的是比特币（bitcoin）。

《福布斯》杂志总编兰道尔·莱恩（Randall Lane）解释，之所以为密码货币领域攒这样一份财富排行榜，是为了推动数以亿万美元计算的财富从阴影下的潜行浮出水面，成为阳光下公开运作的金融投资的一部分。

密码货币首富榜介绍，赵长鹏现年41岁，是密码币交易平台币安（Binance）的首席执行官，估计他的个人密码币净资产在11亿到20亿美元之间。

他用了不到7个月时间把币安从零变成全球第一大密码币交易平台，用户达600万。为了应对监管当局可能采取的足以令其残损的措施，币安的运营分部在3个国家。

赵常鹏的推特帐户上，他所在国家是瑞典。

韩国最大的比特币交易市场之一的Upbit创办人孙志勇（音：Song Chi-hyung）在《福布斯》第一期密码货币首豪榜上排第十名，也是仅有的两名亚洲人之一。

《福布斯》网上发表了榜上每一位富豪的故事。

图片版权 Getty Images Image caption 美国监管当局警告民众，投资比特币无异于赌博，风险很大。

隐秘王国

比特币（bitcoin）的轰轰烈烈打开了密码货币的隐秘王国的窗户，把密码货币推到不识虚拟货币、不懂金融投资者的视野中。

这个世界虚拟、混沌，密布暗流险滩而无航标；襁褓期的密码货币因其"小众"和隐秘特性，被贴上各种标签：乌托邦式的、自由主义的、无政府主义的、反建制的；就像早期的淘金客一样，密码货币世界的出现吸引了众多冒险家来开拓和占领，网络朋克、掘矿人、硅谷金融家，还有一大批撞了大运的只买不卖的"投资人"，各色各样。

在密码币的生成、使用和交易中，不少人一夜暴富。围绕比特币也不断出现各种争议。

各国政府和金融货币当局在密码币问题上立场各异。

即使是密码币最坚定的拥趸，私下也承认是在趟浑水，密码币首发，95%不是忽悠就是骗局，或者更恶劣。

透明度！

但是，《福布斯》杂志总编兰道尔·莱恩（Randall Lane）认为，密码货币迫切需要透明度来使自己走出阴霾重重的襁褓期 （曾是毒贩子最爱的货币）进入青春期，走上健康发育成一类合法资产的道路，而这个过程中最关键的要素之一是透明度。

"我们的排行榜定格了一个关键时刻，"他说，那一刻标志着密码货币从混沌无序的早期向青春期过渡。

他说，一个不争的事实是，无论是以什么形式出现，启用区块链技术的金融系统已经成为金融世界的一部分。

他在首期密码货币首富排行榜的"总编寄语"里预言： "就像1999年互联网泡沫破裂时一样，密码货币潮里不少亿万富翁也有一天会在泡沫破裂时倾家荡产，但其它人会死而复生，复制eBay或谷歌之类的神奇。"

这份排行榜或许可以折射出密码货币世界的混沌和波动。

Image caption 2017：比特币疯涨之年

《福布斯》在领英网（LinkedIn）上发帖，解释这个榜单的依据：持有密码货币金额的估算数据（部分人士提供了证据）、加密资产和与加密产品相关股权交易的税后利润，锁定数据的时间是2018年1月19日。

说明承认这份榜单难免有遗漏，名单上的估计数值也可能跟实际相差甚远；但"1982年我们首次发布《福布斯》美国400名首富排行榜时也是同样的情况"。

千里之行，始于足下。在一片非议和否定声中，财富榜、首富榜逆流成长。不光《福布斯》的榜，其他类似的主要排行榜莫不如此。

至于密码货币王国，以亿万美元计的财富的诞生和消亡，《福布斯》的文章说，"绝对不能允许如此当量的财富在阴影中潜行"。

《福布斯》总编莱恩透露，密码货币财富在10亿美元上下的有10人，还有10人正在向10亿美元大关挺进。《福布斯》跟首期首富榜上每一个人当面交谈过。

图片版权 Getty Images Image caption 批评者认为比特币正在经历与互联网泡沫类似的过程，然而另一些声音则表示上涨是因为比特币正在进入主流金融市场。

他在"总编寄语"里介绍了跟榜上排名第二的乔·鲁宾（Joe Lubin）的一段交流，借此回答了不少人的共同疑问：数据的准确度和财富公开可能带来的安全隐患。

前者是技术问题，《福布斯》有36年的经验；后者，据莱恩在文章里说，并不构成问题，因为能上这个首富榜的人，都能够也已经为防范黑客和流氓盗贼采取了充分的安全保护措施。

鲁宾创办的Consensys公司为企业提供区块链技术服务，协助推出基于Etherum平台的产品。鲁宾也是Etherum的联合创办人。这家公司在今年的达沃斯世界经济论坛上吸引了大量关注。

莱恩说，关键在于，像鲁宾这样的密码界精英都承认，推出这样一份排行榜很重要。