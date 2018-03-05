GDP目标五年首次未降 中国经济放缓已触底？

图片版权 EPA Image caption 相比去年6.9%的实际增速，今年6.5%目标较为温和

3月5日上午，中国总理李克强在本届人代会上作政府工作报告，提出了2018年的多项经济增长预期目标。

李克强称，今年发展主要预期目标：国内生产总值增长6.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；城镇新增就业1100万人以上等。

此外，今年首次将城镇调查失业率作为预期目标（5.5%），李克强讲话中称，这一指标涵盖农民工等城镇常住人口，将其作为预期目标，以更全面反映就业状况。

如何看待今年中国设定的经济指标，BBC中文进行了梳理和采访分析。

增长目标止跌：6.5%左右

2018年中国GDP增长目标定为6.5%左右，和2017年的预期目标完全相同。这是四年来首次出现预期目标没有下滑。

每年全国人民代表大会上，中国总理作政府工作报告时都会宣布当年的经济增长预期目标。2014年预期目标为7.5%左右，2015年预期目标为7%左右，2016年预期目标为6.5%-7%，2017年预期目标6.5%左右。

从实际增长来看，2014年实际增长7.3%，2015年6.9%，都低于当年的预期目标；2016年6.7%，达到预期目标；2017年6.9%超过预期目标0.4个百分点。

经济数据好转，同时今年经济预期目标不再下降，使外界认为是否中国经济放缓结束，开始进入稳定甚至上升的通道。

对此，香港大学经济及工商管理学院副教授陈衡表示，不能简单认为经济放缓已经结束。

陈衡称，"今年是中国改革开放40年。1978年到2008年的30年间，从劳动增长率、人力资本的累积等因素看，经济增长比较良性；2008年全球金融危机，对中国经济打击也不小，政府出台了四万亿的刺激计划，造成很多后果，比如地方债、产能过剩等。过去10年，中国一直在消化和处理这些制度性问题，造成经济放缓，整体处于下行通道。至于何时结束，取决于何时解决上述问题。目前来看，中国还处在这一过程中，存在继续放缓的可能。这一过程的有多长？关键在于政府的应对政策。"

李克强在报告中也表示，相比去年6.9%的实际增速，今年6.5%目标较为温和。去年报告中"在实际工作中争取更好结果"的表述今年没有出现，进一步显示官方无意追求高增速。

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2018年中国经济靠什么

2017年中国经济增长超预期，源于进出口数据的良好表现，背后是全球经济的复苏。当前中美贸易关系趋于紧张，不利于外贸增长的因素增多。外界担心，2018年中国经济能否达到6.5%的预期增长。

陈衡认为，美国在过去几个月密集提高关税壁垒，是因为特朗普政府面临中期选举的压力而做出的政治姿态，不会演化成贸易战。

2018年中国最大的风险在于外部。陈衡认为，美国的确存在新一轮经济衰退的风险，在中国还未处理好现有结构性问题并完成经济转型之前，美国如果发生经济衰退，对中国冲击将非常大。

除了外贸，消费对经济增长的拉动越来越重要。李克强在报告中称，过去五年，消费贡献率由54.9%提高到58.8%，成为经济增长主动力。陈衡观察，中国过去几年消费贡献率的增长速度远远高于美国同期增速，并且还有潜力，未来几年如果能继续刺激消费，对中国经济的稳定发展至关重要。

报告中，李克强表示今年要继续扩大消费，推进消费升级。推出多项政策，比如将新能源汽车车辆购置税优惠政策再延长三年，全面取消二手车限迁政策等。

2018年发展主要预期目标：