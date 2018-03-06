图片版权 Getty Images Image caption 愈有钱愈快乐？研究人员说不一定。

金钱可否买得到快乐呢？美国普渡大学的研究人员说，当然可以了。不过，世界各地快乐的价格都不一样，有时候赚太多，反而会有“副作用”。

安德鲁‧杰布（Andrew Jebb）领导的盖洛普国际民调，访问了全球170万人，计算出“最快乐年薪”。

世界各地快乐价格 地区 年薪（美元） 全球 $95,000 西欧／斯堪的纳维亚 $100,000 东欧／巴尔干地区 $45,000 澳大利亚／新西兰 $125,000 东南亚 $70,000 东亚 $110,000 拉丁美洲／加勒比地区 $35,000 北美洲 $105,000 中东／北非 $115,000 撒哈拉以南非洲 $40,000 来源：安德鲁‧杰布等（2018）

年薪9.5万美元最快乐

研究人员发现，国际上来看，年薪9.5万美元的人最快乐，其“生活满足度”最高。“生活满足度”是一项整体评估，计算方式包括受访者会否有更远大的目标推动，或是容易与他人比较等等。

图片版权 Photographer: Leonardo Patrizi Image caption 富庶的国家如丹麦，要用更多钱来换取快乐。

太富有的烦恼

但是，研究团队发现，收入上升到某一个点，生活满足程度会开始逐步下跌。学者认为这种副作用，是满足基本生活所需后，所产生的社会阶级疑虑。人们会开始与他人比较，令自己变得没有那么快乐。

图片版权 RichVintage Image caption 拉丁美洲只需3.5万年薪便获取最大的快乐程度。

“数据透露我们的其中一个信息是：金钱影响我们的快乐程度有限，”杰布说。

“在某一点，人们会问自己，我做得好吗？我跟其他人比较会好吗？”

“电视和广告中都告诉我们，如果要用金钱换取快乐，那种需求可以是无限的，”杰布说。

图片版权 Getty Images Image caption 你有觉得赚多少才是最快乐？

他亦提到薪金高的“代价”。

“在某一点，人们会问自己，我做得好吗？我跟其他人比较会好吗？收入愈高，也意味在时间、工作、责任上有更高的要求，限制了有正面经验的机会，例如一些悠闲的活动。”

团队亦发现，“财政快乐”的指标在不同的地区均有所不同，愈富有的地方需要愈多钱换取快乐，例如西欧与斯堪的纳维亚地区，“最快乐年薪”是10万美元；北美洲也需要10.5万美元。

图片版权 Getty Images Image caption 赚太多，有时候也会不快乐。

而快乐“最昂贵”的地方是澳大利亚与新西兰，以及中东地区，分别要年薪12.5万美元和11.5万美元，远高于拉丁美洲只需3.5万美元。

“这反映一个地区有多富有与生活满足程度有关，”杰布说。

图片版权 Getty Images Image caption 男女对几多钱最快乐有不同的想法。

“同时也反映，每处地方快乐的定义也不一样，其他因素亦有所影响。”

“有时候，价值观可能比起我们拥有的东西，更能够达至快乐。”

研究人员亦发现，这个快乐年薪门槛与教育程度、性别有关系。全球来说，男生最快乐的年薪是9万美元，女生是10万美元。