金正恩与特朗普有望会面 消息推动亚洲股市上扬

图片版权 ED JONES/GETTY Image caption 不要战争要和平

受朝鲜与美国有望化解核武危机会谈的影响，亚洲股市星期五（3月9日）全线上扬。

由于美国总统特朗普接受朝鲜领导人金正恩面对面会谈的邀请，使投资者大受鼓舞。亚洲市场做出积极回应。

其实稍早时，在特朗普表示放开对钢材和铝材豁免征税的可能性时，市场已经做出乐观反应。

韩国和日本主要股市高开高走，虽然晚些时候投资者纷纷出手抛售部分盈利。

韩国Kospi指数收市时上涨1.1%。

与此同时，日本日经指数开盘急升2.5%，但收市时仅上涨0.5%。

香港恒生指数收盘涨1.1%。 中国大陆主要股市收市时也略有涨幅。

韩元对美元略有攀升，但日元对美元则略有下跌。

图片版权 Getty Images Image caption 亚洲投资人一直关注朝鲜半岛局势

意料之中

亚洲投资人一直以来都十分关注朝美之间的可能性冲突，而两国领导人可能在今年5月举行会谈的消息无疑让许多人松了一口气。可能也不应该让人感到意外。

没有人想看到朝鲜半岛的冲突爆发，特别是当朝美两国领导人都属于脾气最不好的那一类。

如果冲突爆发，东亚经济则首当其冲地受到影响。

中日韩地区是全球经济的重大组成部分，地区供应链高度整合。

该地区对全球的航运以及制造业起着重要作用，任何武力冲突都将给该地区的经贸活动带来干扰。

但可能比较令人感兴趣的是，朝美这两位领导人的会谈将会是什么样的一种局面和结果？