图片版权 Qualcomm Image caption 美国芯片制造商高通被看成是华为等中国同业的强劲竞争对手。

美国总统特朗普以“国家安全”为由，禁止新加坡电子芯片制造商博通（Broadcom）收购美国同业高通（Qualcomm）。但有分析留意到，博通早前已经宣布计划把公司总部搬迁到美国，有质疑称特朗普夸大了问题的严重性。

白宫周二（3月12日）发出的行政指令指，特朗普认为有“可靠的证据”显示如果让博通控制高通，博通可能做出“破坏美国国家安全”的行为。双方在证明交易已经取消前，每周也必须向美国财政部属下的外资委员会（Committee on Foreign Investment）证明它们有遵守这个指令。

如果博通和高通按原定的计划合并，将成为全球第三大电子芯片制造商，规模仅次于英特尔（Intel）和三星（Samsung）。全球各地的芯片制造商都在抓紧研发5G无线通讯的芯片。曾有分析担心 ，如果两家公司合并，将可能制造空间让中国在该领域领先。

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总部现时仍在新加坡的博通跟高通洽商收购事宜已经约四个月。美国外资委员会三月早些时候宣布调查这个并购计划。当时有分析留意到双方仍未达成协议，外资委员会便已经介入调查，情况“不寻常”。而调查展开短短约一星期后，特朗普便宣布禁止双方交易。

博通在美国当局宣布决定前发出声明，指公司预计在四月三日前完成将总部搬迁至美国的计划，但这似乎没能改变特朗普的决定。

路透社分析指，白宫叫停这次收购，是因为美国政府担心在下一代通讯技术的标准制订上输给竞争对手，尤其是来自中国的竞争对手。高通多年来投资大量资金研发5G芯片，对中国通讯设备制造公司华为构成强烈竞争。又引述知情人士透露，美国军方担心如果博通成功收购高通，将会制造空间让华为控制芯片市场。

美国科技新闻网站CNet分析员马希德（Larry Magid） 认为，特朗普的确有担心的理由。“必须指出，这些芯片不单在电话会用得着，建设通讯网络时也会用到这些设备。”

他对BBC指出，这宗交易涉及一个关乎国防的行业，他明白美国政府决定干预的原因。“但我质疑政府应否干预交易，而不让股东自行决定是否接受。”

图片版权 AFP Image caption 特朗普去年11月曾与博通首席执行官陈福阳（Hock Tan）见面，当时他宣布博通将把总部搬到美国，特朗普表示欢迎。

但有分析也认为，特朗普的主要考虑是为了保护美国企业，而不是国家安全。

总部设于美国的市场研究公司IDC副总裁莫拉莱斯（Mario Morales）认为，特朗普的决定符合全球保护主义抬头的趋势。他对BBC说，全球各公司现在都像在比赛。“而胜出的奖品是5G科技，是每个人都想要的东西。”

“在5G科技竞赛中，如高通等芯心制造商将是强劲的武器。”

美国今年早前曾禁止当地一家电讯公司与华为合作，向客户出售华为制造的行动电话，被视为中国公司在美国市场营商难度的最新例证。据报，美国当局同样以国家安全为由禁止交易。

但美国公司在中国也不是一帆风顺。高通就曾在2015年曾被中国国家发展及改革委会员处以10亿美元罚款，原因是该公司违反中国反垄断法。