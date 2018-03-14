图片版权 Getty Images Image caption Paytm现在是印度移动支付市场的大哥。

中国网商巨头阿里巴巴和日本软银公司（Softbank）共同持有的移动支付公司Paytm，一直雄据印度市场。但随着即时通讯软件WhatsApp准备进军印度这个价值4000亿美元的移动支付市场，大战似乎一触即发。

WhatsApp在印度约有二亿名用户，已经成为家喻户晓的名字。WhatsApp早前正式在印度推出电子钱包试验版，用户必须把钱包连到他们在当地的银行帐户，成功登记后他们就可以透过程式给其他人转账。目前，当地只有部份受邀请的用户能使用这个功能。

WhatsApp的对手是印度目前最大的的移动支付平台Paytm。这平台目前有约三亿名用户，每天交易量约五亿美元。印度政府去年称，为了打击腐败，废除面额500和1000卢比的纸币，造成现金短缺，Paytm成了最大赢家。它当时透露，新政策实行后，下载用户增加三倍，交易量更大增七倍。

图片版权 Getty Images Image caption Paytm创办人夏尔马批评，WhatsApp的服务缺少许多"重要的保安功能"，可能无法完全保障用户私隐。

阿里巴巴也曾经雄据中国移动支付市场，直至另一家网商巨头腾讯也推出电子钱包服务，令它的市场占有率下跌。最令Paytm担心的，可能是它会否重复阿里巴巴在中国的经历。

面对新的竞争者，Paytm创办人夏尔马（Vijay Shekhar Sharma）批评，WhatsApp的服务缺少许多“重要的保安功能”，可能无法完全保障用户私隐。他又批评，WhatsApp可能会模仿母公司Facebook早前在印度推出的免费互联网服务，限制用户的选择自由。

夏尔马指的是Facebook早前一个名为Free Basics的计划，让用户免费浏览数个Facebook指定的网站，包括Facebook和维基百科，但不包括推特、YouTube等其他社交网站。印度当局在2016年正式宣布Facebook的计划违反网络中立性，禁止推行。

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Paytm高级副总裁阿伯特（Deepak Abbot）跟BBC解释，WhatsApp可以透过利用它在市场的占有率，封掉竞争对手的程式，令用户接触不到它们。

但另一家电子钱包公司Mobikwik的创办人辛格（Bipin Preet Singh）不同意。他认为，印度的市场很大，而现时移动支付的渗透率只有约5至10%。“因此，有新的竞争者加入是一件好事。”

他又认为，如Mobikwik等本地公司在印度有许多员工，帮助用户解决问题，这是国际公司不能做到的一件事情。

BBC记者古普塔（Devina Gupta）分析指，Paytm过人之处是它在印度移动支付市场渗透率很高：小商户如三轮车司机、甚至路边的茶水店也会使用。Paytm早前也开始进入银行服务，也可能在不久将来开始售卖保险产品。

WhatsApp可以依靠它已经拥有的庞大用户群，而它的电子钱包试验版也似乎大受用户欢迎。Paytm高级副总裁阿伯特表示，他的公司已经准备好迎接这名新的竞争者，又指出，如果公司的产品质素良好，就能在印度市场“鹤立鸡群”。