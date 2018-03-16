图片版权 AFP Image caption 89岁的香港富豪李嘉诚（右）宣布将于今年5月退休。长和集团主席一职将由其子李泽钜（左）接任。

香港超级富豪李嘉诚周五（3月16日）正式宣布退休，由其儿子李泽钜接任长和主席。

李嘉诚在2017年度全年业绩发布会上说，他将在今年5月10日主持股东大会后离任。此后将担任长和集团资深顾问并”全力投入基金会工作“。

李嘉诚将在今年夏天年满90岁，近年每逢接近“长和系”发表周年财报之际，李嘉诚的退休问题都会成为关注焦点。

图片版权 AFP Image caption 香港的高房价一直以来遭到诟病。但李嘉诚在当天记者会上称，“港人买楼自住没问题”。

富豪“李超人”

李嘉诚1928年7月出生，祖籍广东汕头。美国《福布斯》杂志估算其身家净值达353亿美元。作为长江实业与长江和记实业两家集团的董事局主席，李嘉诚旗下公司在全球雇有31万员工。

公开资料显示，2015年1月，《福布斯》杂志公布的香港富豪排名，李嘉诚的净资产总值高达335亿美元，折合约2600亿港元，为香港首富。他的香港首富地位保持时间极长，只是在2017年3月公布《胡润富豪榜》上，他的香港首富位置首次被顺丰速运创办人王卫取代。

李嘉诚堪称出身书香世代， 1940年因二战日军侵华而随父亲从潮州逃到香港，但1941年末香港沦陷，在此之前李嘉诚父亲感染肺痨病逝，他也受到传染。14岁的李嘉诚因而辍学，到钟表公司当学徒，后来升任到总经理。

二战结束，日军投降，英国恢复管治香港，紧接爆发的国共内战使大量技术劳工与资本迁逃香港，制造业开始在香港腾飞。李嘉诚在1950年创办长江塑胶厂， 八年后首次涉足地产业。1972年，长江实业集团（长实）成为香港上市公司。

1979年，长实收购和记黄埔集团，李嘉诚的商业王国走向多元。目前传统业务类型计有地产、电信、能源、港口、各式零售等，其中在香港的业务与大多数香港市民的日常生活关系密切。

踏入1980年代，李嘉诚也涉足政治，参与香港《基本法》起草和筹备1997年香港特区成立工作。李嘉诚与邓小平以来的历任中共最高领导人均曾见面，其中，中国媒体指出，江泽民担任中共总书记与中国国家主席期间，每逢到访香港，必然入住李家经营的酒店。不过，李嘉诚不常高调评论中共政策。

他在1980年成立李嘉诚基金会，在中国大陆等地活跃从事教育与医疗慈善事业。1981年，李嘉诚牵头成立广东汕头大学，有报道称此举得到了邓小平的祝福与赞赏。

李嘉诚在香港以至于全球华人圈子内被视为成功典范，坊间谈论其创富秘诀之书籍多不胜数，甚至曾被电视台拍成励志剧集。但其“长和系”企业在香港许多行业处于垄断地位——例如是超级市场和电力供应——也引起一定的民怨，加上香港房地产价格过去20年来持续炽热飙涨，“地产霸权”一词逐渐受到谈论。

2013年初，长和系企业有份参与运营的香港货柜码头（集装箱码头）爆发工潮，李嘉诚于年底接受广东南方报业集团《南方周末》等报刊的联合专访，当时他曾说“‘地产霸权’实在是一个笑话”，并形容这是“树大招风”。

在同一次专访中，南方报系记者问到他与香港特区时任的梁振英政府关系不佳时，李嘉诚说：“健康社会中政府与企业的关系是息息相关的。关键是政府的权力要在法治的基础上公平公正地落实执行政策，香港不能‘人治’，永远不能选择性行使权力。”

“我不是聪明的人。如果政治问题真的冲着自己而来，担忧也没用……我自问无论如何努力，仍发现没有一个人能解决所有问题；如果可以重新开始，我可能会考虑参政。”

李嘉诚1963年与表妹庄月明结为夫妇，先后诞下李泽钜、李泽楷两子。1990年元旦，庄月明突然病逝。

李泽钜长年辅助父亲打理长和系企业，李泽楷则主要在外创业，且主要投资通讯、媒体业务。2000年李泽楷名下企业从英国大东电报局收购香港电讯并组成电讯盈科后，香港主要通讯网络尽收李家名下。

大举投资大陆 习上台后逐步撤资

1989年北京爆发学运。”天安门事件“后，外资企业纷纷撤离，李嘉诚则到中国内地积极拿地，为日后获得超值土地收益打下基础。

2015年秋，多家中国全国性官方媒体的微信公众号流传声讨李嘉诚从中国撤资的文章。据中国媒体梳理，李嘉诚从2011年开始就没在中国内地拿地，2012年后再未购入香港的土地，2013年后开始抛售内地和香港的资产。

从2013年到2017年，李嘉诚家族卖掉的大陆、香港资产超过1700亿港元。这些资金大多被用于收购英国、葡萄牙、奥地利、德国、加拿大的公司。

这番动作完成后，2015年1月，李嘉诚着手将长江实业与和记黄埔进行合并改组，未来新公司注册地也将迁至开曼群岛。李嘉诚称这次重组是为长子李泽钜接班做准备。

面对中国多家媒体《不要让李嘉诚跑了》等文章，李嘉诚透过长实集团发表官方声明，批评有关文章”文理扭曲，语调令人不寒而栗，深感遗憾“。此外，李嘉诚于2015年9月发声明解释，这些动作是”对全球地产业务持审慎态度，加上内地房地产方面，部分城市出现供求失衡风险....减少房地产的投资比重，不等于不投资内地。“

中共《人民日报》旗下时常发表鹰派言论的分支《环球时报》当时刊发社评说：”也许李本人习惯了过去舆论对他一边倒的褒扬，对新的舆论局面一时没有转过弯来。从内地看，针对他新的舆论面貌并非是敌视的，只是一个’去神化‘的过程。内地公众对此已经适应，也许他本人也有必要适应。“