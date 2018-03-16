“李超人”退休的临别赠言

香港超级富豪，长江实业与长江和记集团主席李嘉诚星期五（3月16日）正式宣布将于5月退休，此后将担任长和集团资深顾问，并全力投入其慈善基金工作。

李嘉诚将在今年夏天年满90岁，近年每逢接近“长和系”发表周年财报之际，李嘉诚的退休问题都会成为关注焦点。

如今“香港超人”要退下火线，他最后一次作为董事局主席会见媒体时都说了些什么？

摄影／剪接：叶靖斯

相关内容

李嘉诚退休 明确支持习近平连任