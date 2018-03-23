贸易战中美开打：北京与华盛顿谁会更狠地报复对方

图片版权 Getty Images

美国总统特朗普周四（22日）公布对中国进口货品征收关税，涉及大约600亿美元，以惩罚中国窃取和转移美国企业技术。美方行动或触发新一波的贸易战。中方回应称，如果美方执意打贸易战，中方将“奉陪到底”。

特朗普在签署"中国经济侵略"备忘录后宣布，基于美方"301调查"结果，将对中国进口商品征收约600亿美元的关税。除关税外，美国还计划实施新的投资限制措施，在世界贸易组织对中国采取行动，美国财政部也将提出额外措施。

特朗普强调，美中贸易逆差已"失控"，他绝不能让这个情况再度发生。中国必须尽快把对美贸易顺差削减1000亿美元。

白宫官员当天早些时候在吹风会上曾说，涉及征税的中国商品价值大约500亿美元。

影响有多大？

外界普遍认为今次措施最大的影响是科技产品行业，不过美国圣路易斯华盛顿大学东亚系副教授马钊认为，中美贸易和产业链有密切联系，影响最大的可能不是某一项具体产品，涉及范围可能更为广泛。

图片版权 Reuters Image caption 特朗普强调，美中贸易逆差已"失控"，他绝不能让这个情况再度发生。

他对BBC中文表示，美国此前进口中国商品的最大优点是便宜，所以有效抑制了通货膨胀，但现在可能不仅是针对成品增加税率，还针对零部件、半成品加税。

“比如一支圆珠笔，笔头到外壳，很难说全都是美国产品，里面自然有一部分中国产品。增加一部分关税后，中国原材料的价格上升了，受影响的也包括美国企业。原料成本增加了，但产品供应链短时间也不可能变化，连带反应会非常大。”他说。

法国外贸银行亚太区首席经济师埃雷罗（Alicia Garcia Herrero）对路透社表示，经营业务主要面向中国市场的华企未必会受影响，不过资讯科技和消费者耐用品行业就会受到波及。

穆迪投资者服务公司指，如果美国大幅增加关税和奉行广泛保护主义政策，影响将更为深远，对主打美国市场的家电、家具、电子产品、通讯仪器、动物油、服饰、鞋类等产品，都会有所影响。

美国纽约城市大学政治学教授夏明表示，“中国是美国最大贸易赤字来源国”，因此特朗普更容易动员美国人支持这一决定。

“在美国，中国产品比墨西哥产品便宜三分之一，比欧美日本产品便宜三分之二，无论是相机、电器还是服装，如果关税增加，中国产品就没有优势了，美国供销商也就不会购买中国产品了。”

图片版权 CNS

“这种关税对做生意的中国人影响比较大。对服装、鞋、食品这几类商品影响比较大……很多商家将没法生存下去。”

他指出，美国近年加强了金融管制，人民币出现升值，从中国进口商品利润本来已越来越低。

中国如何报复？

中国驻美国大使崔天凯表示，中方强烈不满并坚决反对美方典型的单边贸易保护主义做法。中国不希望和美国或任何国家打贸易战，"如果美方执意要打，我们将奉陪到底，并采取所有必要措施坚决捍卫自身合法利益"。

崔天凯表示，"我们一定会反击，我们会报复。如果有人玩厉害的，我们就和他们玩厉害的，看谁更持久"。

中国驻美国大使馆官网发表的声明还指出，美方此举将"搬起石头砸自己的脚"。

图片版权 Reuters

在特朗普公布将对中国进口商品征收约600亿关税的当天，中国商务部发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减少产品清单并征求公众意见，拟对自美进口部分产品加征关税，以平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税给中方利益造成损失。

中国商务部发言人称，中方根据世贸组织保障措施协定有关规定，制定了中止减让清单。清单分两部分：第一部分共计120个税项，涉及鲜水果、干果及坚果制品、葡萄酒、改性乙醇、花旗参、无缝钢管等产品，拟加征15%关税。第二部分共计8个税项，涉及猪肉及制品、回收铝等产品，拟加征25%关税。清单按照2017年统计，涉及美对华约30亿美元出口。

中国《环球时报》社评指，中国“一定会”限制美国大豆进口，同时，美国的苹果现在就已遭到中国国产手机的“严峻挑战”。另外，汽车业也是可以爆发贸易战的一环。

美国学者马钊认为，如果中国采取反制措施，可能会对美国多个州分带来冲击。“比如我所在的密苏里州，生产的玉米和大豆二分之一出口到中国。如果中国对美国出口农业产品征税，对美国农民影响就非常大了。”

他说，中美过去20年经贸关系最大的特点就是相互依存性。这种关系不是简单的产品买卖和成品出售，而是产业链的跨国融合。“旧金山联储有一个报告，每从中国进口1美元产品，有45美分留在了美国。因此一旦全面贸易制裁，可能不止中国会受牵扯。过去20年时间建立起来的全球产业链也不可能马上被替代。”

图片版权 CNS

他说，中国的产业还有一些不可替代的优势，比如富士康可以在中国一个地方集中15万高技术高素质团队来组装苹果产品，美国任何一个城市都难以做到这一点。

美国电动车大厂特斯拉（Tesla）想在上海设立厂房的计划，有分析料这项计划或会受贸易战波及。

如果贸易战真的爆发，一些中美之间的大型交易，亦有可能告吹。例如中国原本计划向波音购买飞机、价值数十亿美元计的交易，可能受到影响，这些大交易仍然需要中国同意。

据路透社报导，有迹象显示美国公司已开始忧虑这种情况，报导引述消息指，美国最大电子产品零售商Best Buy计划停止向华为购买智能电话。

什么是"301调查"？

白宫表示，特朗普采取有关措施绝大部分原因是基于"301调查"的结果。

"301调查"源于美国《1974年贸易法》第301条。该调查由美国自身发起、调查、磋商、裁定、实施、监督、执行，一度成为美国应对与别国贸易摩擦"最后的武器"。但在1994年世界贸易组织正式成立后，美国发动单边制裁案例的数量和频率显著削减。根据该条款，美国可以对被认定有不公平行为的国家采取提高关税、限制进口等报复措施。

2017年8月18日，美国贸易代表莱特希泽发布声明称，根据美国《1974年贸易法》第301条，对中国发起"301调查"。该调查将判定中国在技术转让、知识产权和创新等方面的政策行为是否不合理或限制美国企业对其歧视并造成负担。

美国最近一次对中国进行此项调查发生在奥巴马任期内。2010年，美国政府宣布接受美国钢铁工人联合会的请求，对华清洁能源有关政策和措施启动“301调查”，调查涵盖中国风能、太阳能、高效电池和新能源汽车行业的154家企业。

中美在知识产权方面的争端由来已久，美国历史上曾对中国动用过五次“301条款”。在1990年美国就将中国升级列为"重点观察国家名单"，并分别在1991年4月、1994年6月以及1996年4月三次对中国知识产权实施"301调查"，最终通过谈判分别达成了三个知识产权协议。1991年10月还对中国发起了市场准入的"301调查"，主要针对中国对美国商品进入中国市场设置不公平壁垒问题，在1992年谈判达成协议。2010年10月，美国针对中国清洁能源政策措施启动"301调查"。