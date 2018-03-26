图片版权 Getty Images Image caption 激烈的竞争使用户付费下降，也使公司无利润可言

继中国和俄罗斯之后，优步（Uber）着手退出东南亚市场，将其东南亚业务出售给在这一地区的主要竞争对手Grab。

这一举动标志着优步在国际市场进一步收缩。2016年优步将其中国业务出售给在华对手滴滴出行。

滴滴和Grab都将两次交易描述为他们在区域竞争中取得胜利。

Grab是东南亚地区最流行的共享出行公司，总部位于新加坡，在八个国家拥有数百万的用户，包括马来西亚、印度尼西亚和越南。

Uber之前有这样干过吗？

本次交易中，优步将获得Grab的27.5%股份。优步的高管也将加入Grab的董事会。交易价格并未对外公布。但可能会附带Uber在该区域的所有餐饮外卖业务Uber Eats。

优步首席执行官达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）表示，这次交易证明优步过去五年在东南亚的高速成长。

这一交易模式，与此前优步在中古和俄罗斯的交易十分相似。

此前在竞争激烈的中国市场，优步面临每年10亿美元的亏损。最终，2016年，优步把中国业务转让给滴滴出行，正式退出中国市场，并获得后者17.5%的股权。

2017年，优步在俄罗斯重复这一模式，转让其俄罗斯业务给当地主要竞争对手Yandex，并获得后者部分股权。

图片版权 Getty Images Image caption Grab进入了东南亚超过190个城市

Uber如此卖盘，谁会得益？

共享出行领域竞争十分激烈，不断向用户和司机让利，使公司利润不断下降。但在日本软银（SoftBank）入股优步后，行业内都在期待一系列的并购举动。

软银和滴滴出行多次向Grab注资，最近一次是2017年，两者共同注资20亿美元。不仅如此，软银同时投资了优步的多个竞争对手，包括Grab、中国的滴滴出行、印度的Ola。

去年底，软银收购了优步15%的股份，这一轮出售中，Uber的估值大幅度缩水为480亿美元，较Uber最近约680亿美元的估值低30%左右。

在软银集团成为优步大股东之后，外界普遍认为软银将会对优步业务进行调整，防止它和其他软银投资的手机打车公司进行内部竞争。

分析人士称，软银在共享出行领域构建全球“帝国”，先投资优步竞争对手，压低优步估值，在大幅入股优步，使优步退出与软银投资的其他公司有竞争的地区，提高整体利润，为上市铺平道路。

此前，彭博社曾报道，优步与印度Ola公司进行过接触，可能会在印度重复这一动作。

2017年，优步亏损45亿美元，其管理层应为性骚扰丑闻而被大幅调整。同年，科斯罗萨西接替创始人卡兰尼克出任CEO。