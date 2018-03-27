记者体验：脸书到底存下了我们的哪些数据

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一夜之间，很多人站了出来，开始反问自己：我到底在社交媒体巨头脸书（Facebook）上分享了多少个人数据？我是否真正授予了这家公司收集和储存这些数据的权力？

另外一个更严重的问题是，我是否不经意地将朋友的数据也储存到了脸书的服务器上？

我就是这些人中的一员。我自己发现的事实让人震惊。在过去的周末里，我尝试找到自己留在脸书上的数据。这很简单，你点击设置，然后在账户设置里点击下载我的数据就行了。

大概一个小时后，我收到一封邮件，点开里面的一个链接后，我下载了一个675MB的文件夹，里面以时间排序的方式罗列了我从2007年注册脸书后留下的数据。

庞大的数据

第一眼看上去这个文件夹似乎没有什么问题——我希望看到自己发布过的所有照片和视频。滚动时间线，我看到了自己过去十年间的有趣缩影。

我注意到这里还列出了过去我在声田（Spotify）听过的歌单。这似乎提醒我，如果你同意让脸书和其它外部应用连接，它就能够收集到更多关于你的信息。

图片版权 Getty Images Image caption 记者体验发现，短信、自拍以及通讯录都被脸书存储了下来。

我又点开了一个名叫通讯录的文件夹。在这里我发现了自己的整个通讯录，涉及到数千个电话号码。这些电话号码远远超出了我的脸书朋友范围，还涵盖了很多被公众关注的人，他们可能会因此受到骚扰。

我已经记不清十年前怎么设置的脸书账户。那个时候，我在被问到是否同意上传通讯录时，似乎一直傻乎乎地点击同意，因为这样我就能够看到有哪些人加入了这个年轻的社群。所以，这看上去是我的错。

我看到这个通讯录的顶部有我最近几周才录入的号码。颇为讽刺的是，这里居然有记者卡萝尔•卡德瓦拉德（Carole Cadwalladr）的手机号，她正是那位披露"剑桥分析"报告（Cambridge Analytica）的记者。

这意味着每次我在手机上输入一个新电话号码，它就进入了脸书的数据库。这家公司对我实施了有效监控。

事实上，这还并不是脸书收集数据的操作中最让人震惊的案例。有用户曾经报告称，他安卓手机上所有的短信内容都被扎克伯格的公司存储了下来。

即使脸书的用户同意分享这些数据，他们的朋友可能不一定愿意让自己的电话号码以及短信内容被脸书存储起来。这些人要么从不使用脸书，要么已经删除了自己的脸书账户。但是，他们的数据却被这家社交媒体存储了起来。

脸书辩解称，上传通讯录是很多社交媒体软件的常规登录操作，还表示用户有权清除这些数据。

脸书这样说似乎也没有错。如果你对脸书存储信息的行为感到恐惧，那么苹果的云存储呢？那里同样存储了数百万人的苹果手机数据，包括了大量通讯录。

脸书在所有场合坚称自己从未把这些数据对外分享。问题的根源在于，和苹果一样，它的盈利模式依赖用户数据开发。再加上过去一周披露出的脸书使用数据的方式，很多用户可能会对此保持怀疑。