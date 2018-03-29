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世界贸易组织（WTO）总干事罗伯托·阿泽维多（Roberto Azevedo）向BBC表示，中国与美国之间爆发完全贸易战，将对”全球经济产生严重影响“。

中美之间互相设置关税，并放出有关贸易战的激烈言论，阿泽维多警告，当前全球经济增长面临”迅速“下降的风险。

阿泽维多称，现在是世贸组织最艰难的时期之一。

上周美国总统特朗普宣布对价值600亿美元的中国商品征收关税。

北京方面表示不怕贸易战，但谈判应该保持开放。

美国随后表示，”谨慎地希望“两个经济巨头可以就贸易问题达成协议 。

严重

阿泽维多在BBC的Hard Talk节目上称，尽管全球贸易战还没有开始，但全球正看着导致贸易战的第一轮行动。

本月早些时候，美国宣布对钢材和铝材征收关税，这将影响包括中国在内的许多国家。北京则回应对多种商品征收关税。

阿泽维多表示，贸易战对全球经济造成的损害规模及扩张速度，将取决于贸易战所包含的内容。

”如果仅限于钢材和铝材，这是一回事，如果说是成千上万的产品，那是完全不同的情况，其影响将会有重大的不同。“

但他表示，很少有人怀疑贸易冲突是一个”大问题“。

”没有人认为这是小事情，即使美国政府也是如此。现在双方在进行沟通，正是因为人们意识到这件事的严肃程度，以及它对全球经济的影响。“

图片版权 Getty Images Image caption 世界贸易组织总干事罗伯托·阿泽维多

”灾难“

华盛顿还在WTO发起一项投诉，指责中国违反了世贸组织的基本专利权规定—— 特朗普曾称WTO对美国来说是一场"灾祸"和"灾难"。

阿泽维多说，美国和中国之间的贸易冲突是世贸组织23年来历史上最艰难的时刻。

”鉴于WTO体系所面临挑战的性质，和挑战的来源，现在确实很困难。“他说，”如果不是最艰难的，也是最艰难的之一，这是肯定的。“

但他表示，尽管一些言论称美国希望完全离开世贸组织，目前没有迹象表明会发生这种情况，并且”仍在进行对话，仍在进行谈判“。

”你不想参加战争。“他说，”我们想避免贸易战，所以为避免贸易战我们所能做的一切，都必须在现在这个时间点来做。“