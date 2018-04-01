中美贸易战阴影下的忧心者样本：美国红酒

图片版权 Getty Images Image caption 来自中国的关税威胁正在美国的葡萄酒行业发酵。

在美国旧金山以东大约一个小时车程的加利福尼亚州利弗莫尔谷（Livermore Valley），大约5000箱威迪酒庄的葡萄酒正在仓库中等待被运往中国，但被突然叫停。

这些酒卷入了一场更大的贸易争端：美国和中国已经互相威胁，要对包括美国葡萄酒在内的价值数十亿美元的产品征收关税。

在这场贸易战中，葡萄酒像个棋子，更大的图景涉及到美国对当前中美贸易部分规则的不满，具体涉及中国政府补贴和迫使美国科技公司和汽车制造商交出知识产权。

当两国开始坐下来谈判的时候，像葡萄酒这样的行业让人们得以窥探这场对抗中的风险。这种风险已经导致了金融市场的动荡，并引发了贸易战的警告。

"这有点等着看戏的感觉。"威迪家族产业国际销售副总裁迈克尔·帕尔（Michael Parr）说，该公司将中国列为十大市场之一，并在关税谈判爆发时暂停发货。

美国官员淡化了中国报复美国经济的危险。

中国将葡萄酒列入价值30亿美元的128种潜在关税目标产品名单。中国认为，自己迅速增长的中产人数和由此带来的巨大市场，足以令美国保持谨慎。

即使对于两国之间贸易占比很小的葡萄酒，这也是毋庸置疑的。出口仅占美国葡萄酒总销售额的5％。其中仅有约5％、出口额约为7900万美元的葡萄酒到达中国市场。

但无论如何，酿酒商都担心关税。他们表示，即使他们现在有能力负担中国市场的损失，中国对该行业的未来也至关重要。

"我们不能失去市场份额，"帕尔说。

图片版权 AFP/Getty Image caption 自2000年，中国的红酒消费量增长近五倍，进口量从1％上升至33%左右。

当帕尔于1994年在中国开拓市场时，为中国的第一家外国葡萄酒进口商工作。那里大部分产品针对的是外国人和外国商人。

但中国人的口味已经改变了。

英国葡萄酒研究机构Wine Intelligence研究总监周川说，2000年以来，中国的红酒消费量增长近五倍，进口量占消费总量的比例从1％上升至33%左右。

对葡萄酒的兴趣也有助于推动旅游业—— 2016年，中国游客成为了纳帕谷最多的外国游客群。

中国是纳帕谷葡萄酒列车（Napa Valley Wine Train）第三大国际市场；在加利福尼亚的贝林格和斯特林葡萄园，20%的买家说普通话。

威迪（Wente）是一个家族葡萄园，每年生产约70万箱葡萄酒，出口约占五分之一。受益于需求的激增，今年对中国的出口在关税谈判之前上涨了80％。

"在增长率和增长潜力方面，中国是最重要的市场之一，"帕尔说。

图片版权 BBC c/o Michael Parr Image caption 迈克尔·帕尔表示，在中国的葡萄酒市场，美国不能落后于其它国家。

在法国葡萄酒一直占据的主导地位的中国市场，美国葡萄酒正在奋起直追。

美国瓶装酒占中国进口葡萄酒比例不到5％，部分原因是由于中国的高关税。

澳大利亚和智利近年来与中国签署了自由贸易协定以减少这些税收，这帮助了他们的销售。

在2013年奥巴马总统为习近平举办的晚宴上，山脊酒庄（Ridge Vineyards）的一款酒成为晚宴用酒，随后在中国的销量飙升。山脊酒庄表示，拟议的15％关税将进一步提高价格，使美国公司处于不利位置。

这家酒庄的主席大卫·阿马迪亚（David Amadia）说， "我们在某种程度上已经在做艰苦的搏斗了，现在如果再增加15％......我认为会对业务有影响。"

加州葡萄酒研究所（The California Wine Institute）代表着美国约1,000个葡萄园和酒庄的利益，它一直在中国的社交媒体上做宣传活动，通过举办品酒大师班等方式提高加州葡萄酒的形象。

该组织认为，白宫应该支持葡萄酒出口。新的15％的税率可能会对进军中国市场造成"灾难性"影响。

该研究所的国际营销副总监林赛·加拉格尔 (Linsey Gallagher)说，"另加的15％关税可能会让我们失望。"

图片版权 Pool Image caption 中美双方互相威胁贸易反制，但有人希望本次贸易战以相互妥协告终。

尽管担忧未来，分析师预计短期内的经济损失将有限。

在中国内部，关税可能意味着更高的价格。但在中国葡萄墙（Grape Wall of China）博客上撰文的北京葡萄酒顾问吉姆·博伊斯（Jim Boyce）说，美国品牌很可能能够吸引许多已经准备花更多钱的顾客。

"当然，没有关税是最好的。但其影响并不像一些人想得那么糟，"他说。

如果中国的需求确实下滑，许多酿酒商表示他们有信心在其他市场找到买家。但数量很小，不希望价格有变化。

图片版权 AFP/Getty Image caption 大多数的美国红酒都是内销。

如果经济损害有限，那威胁的意义又是什么？

彼得森国际经济研究所的高级访问研究员加里·胡夫鲍尔（Gary Hufbauer）说，关税的威胁在提醒美国，中国打算进行报复，并且会在飞机等大型项目上保持选择权。

但他表示，中国的拟征关税的清单里充满了葡萄酒等高端产品，这都不是为经济，而是为制造政治痛苦，创造妥协条件。

中美贸易战阴影下的葡萄酒业和其他许多行业，都期待这场贸易战能有好结果。