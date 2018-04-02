中美贸易战打不起来？双方仍在积极谈判

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中国宣布对美国包括猪肉和葡萄酒在内的128种进口产品加征最多25％关税，作为对美国3月初对中国钢铁和铝施加关税的报复性反击。

周一起实施的关税预计将影响30亿美元（约合188亿人民币）进口商品。中国此前曾表示不想进行贸易战，但如果其经济受到损害就不会坐视不管。

特朗普则坚持认为“贸易战是件好事”，而且美国应该“轻松”赢得胜利。

哪些产品受到影响？

除现有进口关税外，美国的废铝和冷冻猪肉将被加征25％额外关税。

其他几种美国食品，包括坚果、新鲜水果、干果、人参和葡萄酒将被加征15％的关税。针对钢筋的关税同样会被加征15%。

这些产品中并未包含美国对中国出口的主要产品，包括大豆、波音飞机等。中国是美国大豆的最大买家，来自美国本土种植的三分之一大豆销往中国，出口额达到140亿美元；此外，波音也被认为是此次贸易战中的主要目标。2015年，中国与波音签下价值380亿美元的订单。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 波音公司生产的787型客机，在等待交付给中国南方航空公司。

先放出狠话，再坐下谈话

中共喉舌《人民日报》称，本次中国反击针对的是“232措施”，即美国在3月23日起对钢铁和铝加征关税的措施。

3月23日后，特朗普又签署了贸易备忘录，宣布基于美方“301调查”结果，将对中国价值600亿美元的商品加征关税。但按照美国方面的规定，签署备忘录后15日内才公布正式清单及关税，此后30天交由公众讨论，随后才会生效实施。

复旦大学国际关系与公共事务学院学者马萧萧称，“备忘录相当于子弹上膛，但是真正扣动扳机的是45天后公布的正式清单。这就为双方的谈判与协商提供了余地”。

事实上，美国财政部长姆努钦（Steven Terner Mnuchin）和中国国务院副总理刘鹤也在密集接触，重启双边贸易谈判。谈判开始后不久，美国贸易代表莱特希泽（Robert Emmet Lighthizer）在接受媒体采访时表示，中美之间有希望通过谈判来避免此次关税大战，并且美国对华加征关税产品清单的公示天数将从30天延长至60天，也就是说，在今年6月之前，美国都不会对中国相关产品进行增收关税。

这些信息都表示双方在积极谈判，试图避免贸易战。

图片版权 CNS Image caption 美国犹他州詹森市的艾斯克兰迪农场正在收割燕麦。

贸易战打不起来？

马萧萧向BBC中文介绍，上世纪美国曾多次对日本发起“301调查”，几乎都是以双方在最终清单公布前达成妥协而告终。

“首先，现在贸易战还未真正开打，我更愿意称其为美国单边的贸易保护主义行为。我认为中国正在小心避免贸易战，因为中国依然想进入美国市场和进行对外投资。”香港科技大学商学院经济发展研究中心主任黎麟祥教授说。

黎麟祥表示，中美贸易战即使真正爆发，也不会持久，涉及范围也不会很广，因为中美还有很多领域需要合作，比如朝核问题。

世贸组织总干事阿泽维多向BBC表示，“没有人认为这（贸易战）是小事情，即使美国政府也是如此。所以现在双方在进行沟通，因为人们意识到这件事的严肃程度，以及它对全球经济的影响。”