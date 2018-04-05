图片版权 Getty Images Image caption 特朗普称，关于钢铁和铝的关税政策将帮助美国工人。

毫无疑问，各国负责贸易的官员现在正面临着一个大问题——那就是，特朗普的下一步棋会怎么走？

在第二次世界大战后的几十年里，美国可以说是贸易逐步自由化的最大推手。而现在，美国成了贸易自由化支持者们焦虑的主要原因。

在所谓经济民族主义的推动下，特朗普对待国际贸易的态度自信且富有对抗性。这也是本周不断升级的贸易紧张局势的主要因素。

有人担心他会破坏在过去四分之三个世纪里发展起来的全球贸易体系。

矛盾

这是一个复杂的体系，在很大程度上基于通过世界贸易组织（WTO）来管理的规则，并辅之以一些国家间的贸易协定，以提供更深层次的合作。

特朗普对这些促进深层次合作的协议没什么热情。他刚刚就职把美国从一个还未正式实施的协议中拉了出来——跨太平洋伙伴协议（TPP），并威胁退出另一个北美自由贸易协定。

图片版权 Getty Images Image caption 中国制造的摩托车是被美国关税打击的进口产品之一。

对于世贸组织，特朗普政府则一直很矛盾。

最近美国的行动正是利用WTO规则作为借口。美国商务部在调查后决定对钢铁和铝加征关税，因为这些金属的进口对国家安全构成威胁。

这一结论的依据是美国军方需要来自本国的更可靠的供应来源。

世贸组织的规则下，确实允许各国施加贸易壁垒，前提是为了保护国家安全，否则将不允许。

国家安全是否真的是施加关税的理由？许多评论家，包括欧盟委员会和中国，都不相信这一点。

关于进口洗衣机和太阳能电池板的关税是保障措施，这是为了应对进口激增而采取的行动，符合WTO规则。

更难说的通的是美国还未实施的针对中国产品的关税措施，美国声称是因为中国盗用美国公司知识产权（如专利和设计）。

WTO规则确实要求保护贸易成员的知识产权，除了美国，欧盟等国家或地区也对中国盗用知识产权担忧。

图片版权 Getty Images Image caption 美国威胁退出与加拿大和墨西哥签署的北美贸易协定。

但是在大多数情况下，各国都应该根据WTO程序，由一个争议小组进行授权后，采取报复行为。美国上周才刚向WTO提出了正式申诉。

在WTO的任何裁决前要有几个月的时间，即使中国在裁决中输了，但如果不遵守裁决结果提出上诉，美国获得采取报复措施的授权就会进一步延迟。特朗普总统等得了这么久吗？

单边行动

所以美国肯定可能抢跑，在WTO慢慢走程序时，决定动手。这很难与WTO的规则相符合。

上周在世贸组织的一次会议上，中国官员警告说，美国的单边行动破坏了多边贸易体制，开了一个非常糟糕的先例。

中国常驻世贸组织代表张向晨在会上表示，各成员国应该共同行动，“把这个野兽锁回WTO规则的笼子”。

尽管如此，美国开启了争端解决程序，这可以被看作是特朗普政府认为世贸组织依然有效的一个信号。

值得注意的是，中国正在进行第一次没有世贸组织裁决的报复性反击，尽管在规则框架下能找到依据。不过所涉及的规则是否在此情况下适用，存在争议。

图片版权 Getty Images Image caption 美国前国务卿蒂勒森被解雇反映出政府内部对贸易问题的分歧。

不过，特朗普政府确实与其前任在贸易方面的态度截然不同。

激励着特朗普和其团队的经济民族主义，倾向于看到其他国家在开展不公平贸易，认为贸易赤字是软弱的表现，而贸易协定是有缺陷和不公平的。

前首席战略家史蒂夫·班农是经济民族主义最有影响力的人物，特朗普确实解雇了他，但两人的分歧并不在贸易领域。

其他持有类似观点的官员还处于贸易决策的关键位置，美国商务部部长罗斯（WilburRoss），负责贸易谈判的美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer），和总统的贸易顾问、国家贸易委员会主任彼得·纳瓦罗（Peter Navarro）。

班农的离职并没有反映出政府内对经济民族主义的分歧。但前国家经济委员会负责人加里·科恩的辞职反映出这点。科恩被视为抵制政府内经济民族主义的一员。国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）的解雇也反映出他与总统的一些分歧，包括加征钢铁和铝关税。

特朗普总统关于贸易的核心观点之一是，其他国家占了美国便宜。当然，美国的贸易壁垒是全球最低的。关税是适用于进口的税收，最容易衡量贸易壁垒的高低，这一指标上，美国的平均水平很低。但并非像纳瓦罗声称的，美国关税是世界上最低的。

香港根本没有关税，取决于计算平均关税的方式，其他几个国家的平均关税低于美国。但是，美国关税确实相对较低。

图片版权 Getty Images Image caption 美国贸易壁垒相对较低，但某些商品比如轻型卡车的关税较高

有些商品在美国征收的关税很高，在贸易领域被称为“关税高峰”。一些农产品关税超过100％，轻型卡车则有25％的关税。

这是否意味着其他国家正在利用美国关税政策？这点有争议。贸易经济学家的主流观点是，收关税负面影响最主要体现在关税施加国的买家。

主要受益者

这些买家不得不支付更多费用，因为他们的供应商不得不提高价格弥补关税带来的损失，而且国内供应商因为得到关税的保护，也会提高自己的价格。

有时候，那些受影响的买家需要使用这些进口品进行生产，钢铁和铝材就是一例。

所以有很多贸易经济学家认为，美国低关税的主要受益者是美国本身，特别是美国消费者。

但特朗普总统重点放在生产者身上——企业和他们的雇员，他们认为自己受到低成本的打击，特别是来自中国的不公平竞争。