观点：中国对贸易战的态度为何如此强硬？

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中国政府对美国发起此轮301调查的态度超级强硬，这出乎很多人的预料。此前，人们根据中国在类似事件中的反应特别是在有关领土争端中的表现，普遍预料，在特朗普政府的超强压力下，中国的应对模式还会像以前一样：嘴硬实软。

美国这次可谓有备而来。三月下旬，美国宣布征收钢铝关税，对象包括其几个主要盟友，但随后又对一些盟友进行了“赦免”，中国没有赦免对象之中。对美国征收钢铝关税，中国官方反应一如之前人们预料的那样，表态比较有分寸，没有讲一些听起来具有挑衅性的过头话，在具体行动上，10多天后才出台反制措施。

这是贸易战第一回合的较量。由于之前美国通过舆论放出将对中国征收600亿美元商品的关税，而中国区区30亿美元的反制规模，这个数字对比一度让人误以为是对美国600亿关税的回应，从而在部分公众中引发了中国“未打先熊”的讥笑。

图片版权 Getty Images Image caption 2015年北京国际航展上的波音777模型。中国是美国波音公司最大的市场之一。

贸易战第二回合的较量。美国针对“中国制造2025”，公布了500亿美元商品的加征关税清单。这激怒了中国。

如果说在第一回合中国官方的反应尚属克制，那么，当美方公布清单不久，中国就出台了对美国大豆、汽车和飞机的加征关税清单。外交部、商务部和驻美使馆这三大处在贸易战前线的机构同时表态，决心和美国打一场“同等规模、同等程度和同等力度”的贸易战，并“奉陪到底”。从此开始，人们发现中国的反应变了，不但报复措施出台迅速，而且态度较以往强硬。

图片版权 Getty Images Image caption 中国一家超市货架上的美国红酒。4月4日，中国宣布价值500亿美元的美国商品增税清单，红酒、大豆、波音飞机以及汽车在此之列。

当特朗普在中方出台报复措施后表示将对中国加征1000亿美元商品关税后，贸易战进入第三回合较量。中方三大机构表态不但要“奉陪到底”，而且“不惜一切代价”和美国打下去。事情到此，人们已不再怀疑，中国这次真要和美国打一场贸易战了。

在我看来，中方的态度称得上“超强硬”了。如何解释中国不惧应战的“超强”架势？原因有以下几个。

第一，中国官方认为自己已“退无可退”，再退下去，新一届政权不但在民众中会失去权威和“民望”，而且在国际上将会引起连锁反应，欧日可能“落井下石”，其他国家也会把中国当做“纸老虎”，从而在中美角逐的选边中纷纷选择美国，致使中国国际环境更加恶劣，崛起更加艰难。

在中国，不但官方，民间更是对美国“欺负”中国的行径耿耿于怀。过去中美实力差距太大，民众只能忍着，现在两国实力快速缩小，甚至如中国经济学家胡鞍钢所说，中国已全面超越美国。如果这次在美国的大棒下被迫签下“城下之盟”，那通过反腐好不容易建立起来的巨大权威在民众中就会迅速“流失”，这对依赖民粹和民族主义治理的新一届政权是不可承受之重。

在中国官民的认知中，美国不但以贸易逆差为由打击中国的高端制造业，阻扰中国经济转型，更由于同时在台湾和南海等问题上向中国发难，反映了特朗普政府要全面遏制中国崛起的态势。所谓“是可忍孰不可忍”，一旦在贸易战中形成了如此认知，要后退就非常困难，因为这不但关系“国运”，也直接关系到新政权自身的威信。何况，官方在贸易战的第二回合已经把话说“死”了，已经激发其民众的民族情绪，要后退已不可能，只能打下去。

图片版权 Getty Images Image caption 中国计划向美国征收关税的产品中，包括大豆、小麦等

第二，吸取日本和朝鲜分别同美国打经济战和打拥核战的教训与经验，认识到两军相遇勇者胜，有敢打贸易战的决心和意志非常重要，用《环球时报》的话说，和美国打贸易战，打的是实力，也是意志。

众所周知，在上世纪80年代，美国为在经济上遏制日本对自己的威胁，和日本打了一场经济战，迫使日本签署了“广场协议”，导致日元大幅升值，泡沫破裂，日本由此进入“失去的10年”。不管这“失去的10年”是否真由美日经济战导致，在中国官方和经济学者眼中，日本在经济战中的应对不力是一个坏榜样，常常被学者们拿来作为反面教材，提醒官方避免出现这种后果。与此相反，朝鲜则是一个好榜样，成功地顶住了国际社会主要是美国（和中国）的压力，发展出了核武器。尽管中国不喜欢朝鲜的核武器，并配合美国对朝鲜施压了最大压力，但是朝鲜在发展核武器上还是没有后退。特朗普虽然一度对朝鲜发出了战争威胁，但最后却不得不和朝鲜谈判。

日朝这两个一反一正的案例让中国官方认识到，只有像朝鲜一样，有敢于同美国打一场“史诗级”贸易战的坚强意志，才能把美国逼退。

图片版权 Getty Images Image caption 美国出口到中国的西洋参。

第三，中国官方或许认为自己也有资本和实力同美国打一场贸易战。同时，新一届政权认为，如果能够借贸易战的压力逼迫国内利益集团让步，推进深层次改革和开放，贸易战也未尝不可以打。

单有意志还不够，也须有实力。日本在上世纪同美国的经济战之所以失败，应对失误只是一个方面，关键还在于实力不够，同美国有很大差距。日本当时的经济总量不到美国的40%，但日本国内却相信了经济膨胀的假象。一般来说，挑战国达到对象国80%的经济实力，基本可以和后者抗衡。中国去年的经济总量相当于美国的60%多，但多数看法认为，如果按照国内购买力计算，中国即使没有超过美国，也和美国差不多。所以中国隐藏了经济实力。假如在此基础上打个折扣，那么，中国的经济总量应该可以达到美国的80%左右。另外，中国还有日本当年不具备的庞大的国内市场。

虽然中美逆差很大，美国去年出口中国的商品1700多亿美元，中国出口美国的商品5800亿美元，看上去要打贸易战中国无疑将损失更大。但更重要的是，按照一些学者的说法，美国在计算两国贸易量时，并没有把美国企业在华直接出售产品包括在内，若把这部分价值计算在内，中美的贸易总量差别不大。所以，中国还有比关税更厉害的反击手段，即打击美国在华企业。此外，服务贸易也是选项之一。如果贸易战发展到极端，中国掌握的数万亿美元美国国债也是杀手锏。总之，在这些选项面前，中方会认为，不怕美国不退让。

统计显示，中国的内需近年开始在经济发展中挑大梁，如果贸易战全面升级，官方可以加大政府投资力度，以应对短期困难，同时逼迫利益集团，开启多年不能推进的实质性的国内改革和开放，加快经济转型步伐，如果做到了这一步，在熬过最初几年的“苦日子”后，中国经济的内需基础更扎实，结构更健康。因此，从长期来看，官方也许会认为，打一场贸易战对中国并不是件坏事。

注：本文不代表BBC观点和立场。