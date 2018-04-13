BBC事实核查：中美真的处在贸易战边缘？

图片版权 Getty Images

美国和中国不断在关税上互相加码，那么，世界两大经济体之间的冲突，会变成一场全面贸易战吗？

有人认为，或许贸易战已经开始了——中美已经受第一轮关税打击措施。

美国宣布对进口钢铁和铝征收关税，随后又对所涉及大部分国家豁免征收（可能是暂时的），但中国并不在其列。作为反击，中国宣布对包括猪肉、葡萄酒、水果和坚果在内的美国商品征收关税。

贸易冲突何时演化为贸易战？这其中并没有确切的数量规定，但美国和中国不仅已经有所动作，而且开始打口水战， 言语上的你来我往有可能升级为经济上严重的冲突。

图片版权 Getty Images

尽管如此，目前真正受到关税影响的贸易额相当有限。去年，美国从中国进口钢材和铝材达30亿美元，还不到美国进口中国商品总量的1％。中国的报复措施瞄准了大致相当的贸易量，它占中国从美国进口总额的比例稍大一点（约2％）。还有不同观点称，钢铁和铝的关税不是真正的贸易战措施，因为它们并非针对中国。

美国是以国家安全为由征收钢铁和铝的关税，认为本国军队不应该过于依赖进口的铝。此外最终受到该关税政策影响的国家，不止中国。

不过需要注意的是，美国正在研究和制定更多措施，它们范围更大，并且直接针对中国。美国总统特朗普已经提出征收针对中国商品的额外关税，目的是迫使中国终止盗窃美国知识产权。这一行为是长期以来不少国家针对中国进行不公平贸易的不满的一次体现，它涉及贸易规模是钢铁和铝的10倍以上。

中国也推出了反击措施，涉及规模相当的美国进口商品，包括大豆和汽车。中美第二轮互加关税，确实有可能产生更大的影响。中国的反击措施如果落实，将覆盖从美国进口商品的三分之一以上。

但是，不同于钢铁和铝的关税，到目前为止，它们只是建议，还未正式实施。

Image caption 上世纪六十年代，鸡肉成为贸易争端的焦点

美国官员表示已经准备好与中国谈判。

令人惊讶的是，中美正在利用世界贸易组织（WTO）框架内的程序，以降低贸易争端升级的风险。比如，美国已经要求与中国就知识产权进行磋商——这是世贸组织解决争端程序的第一步，下一步可能会建立一个独立小组来裁决中国是否破坏规则。最后，独立小组可以授权投诉国增加关税进行报复。

必须指出的是，中国和美国似乎都不情愿给出足够时间，走完世贸组织的争端程序，并得出结论，因为这需要几个月，甚至几年。当然，最终结论不一定是投诉国所期望的。

即使美国在没有得到WTO授权的情况下进行报复，但两个国家都在利用这一程序，也表明双方对WTO管理下规则体系，均比较看重。

图片版权 Getty Images Image caption 1930年代的贸易争端，使大萧条的影响更加严重

历史上有发生过多次类似的贸易争端。小布什总统任职初期曾宣布施加钢铁关税，欧盟联同其他几个国家在世贸组织进行投诉外，还拟定报复性关税产品清单。但是，报复性关税并未真正实施，因为美国在世贸组织作出不利裁决后，就撤销了钢铁关税。

上世纪六十年代，曾发生一场名为“鸡肉战”的贸易争端。德国和法国对从美国进口的廉价进口鸡肉征收关税。作为反击，美国对马铃薯淀粉、糊精、白兰地和轻型卡车征收关税。半个世纪过去，这些关税中大部分都被取消，成为历史。但美国对进口轻型卡车征收的25％关税，留存下来。

真正严重的贸易争端发生在上世纪三十年代，当时许多国家都提高贸易壁垒，结果是延长和加剧了全球经济大萧条。

毫无疑问，目前中美口水战的言辞不断激化，但真正已实施的贸易打击还没有那么严重。尤其是，金融市场反应相对温和，意味着至少投资者认为避免全面贸易战的可能性很大。