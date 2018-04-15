中美贸易摩擦风口上提心吊胆的美国公司

Image caption 田纳西州的第四代农场主哈金森说，自己一直密切关注相关新闻，希望局势有所缓和。

美国针对钢铝产品增收关税的政策已从上月开始实施。中国针对美国猪肉、水果、红酒等100多种产品的报复性关税措施也随即开始执行。

除此之外，两国针对对方价值500亿美元产品的新关税已经揭开盖头。特朗普正针对中国为出口产品提供补贴和所谓鼓励窃取知识产权的行为施加压力。白宫甚至威胁采取进一步行动。

经济学家预计这种互增关税的行为对整体美国经济有限。但他们同时也指出，这种行为会对美国产生深远影响，并导致从电视机到维生素产品价格上升。

农业、航空航天以及制造业受到的影响可能最为严重。

身处这场贸易摩擦中的美国公司反应如何呢？

机械制造商：成本大幅增加

Image caption 由于对进口钢铝加征关税，美国机械制造商开始感受到成本压力。

一些美国公司对钢铝关税表示欢迎。像美国钢铁公司（US Steel）这样的企业已经宣布了增加产能的计划，并开始雇佣成百上千的工人。

但对他们的客户、那些位于中西部的的机械制造商来说，情况不太一样。

他们表示，美国的钢铝关税政策已经提升了对国内钢铁产品的需求，这使得他们的钢铁零部件采购成本飙升。

尚在讨论中的针对中国零部件及设备增收的关税，将进一步加深这种痛感。

田纳西州一家名为Roadtec的公司拥有大约600名员工，产品是沥青铺路机。这家公司的市场总监贝克尔（Eric Baker）说，供货商的要价已经上涨了40%。

他说自己的公司正在想办法应对成本的上升。

"我们现在面对很多不确定性，"他说，"最大的问题是这种状况将持续多久。"

食品公司：消化上升的成本

图片版权 Seneca Foods Image caption 位于威斯康星州的Seneca食品公司希望美国商务部能对自己进口的金属产品免征关税。

成百上千的美国公司正在向商务部申请赦免进口钢铝产品的关税，其中就包括位于威斯康星州的Seneca食品公司。

这家从事水果蔬菜加工的公司自己生产制造铁罐，并从几年前国内供应不足的时候开始进口镀锡的铁质原材料。

该公司负责采购的副总裁莱昂（Leon Lindsay）说，现在不知道上哪儿去买这些原材料，因为美国的关税政策还影响了欧洲供应商。

与此同时，公司从中国进口11000吨原材料将在几周后进港，面对的是25%的新增关税。

莱昂表示对贸易摩擦走向缓和并不乐观。他认为自己所在的食品行业竞争激烈，不知道能不能把上升的成本转嫁给下游客户。

"这些材料被增收关税已成定局，我们可能不得不自己消化客观的成本增加，"他说。

洋参农场：每名顾客都将受到影响

图片版权 BBC c/o Ginseng Farm Image caption 种植洋参的徐先生。

面对这场冲击，农场主也在踩刹车。

从父辈开始就在威斯康星州种植洋参的徐先生上周前往中国，和客户以及销售人员会面。

"这（种影响）和每一个我们的客户密切相关，和我们的每一位员工相关，"他说，"他们都对我们如何应对价格上升表示担心。"

美国90%的洋参产自威斯康星，该州很难面对失去中国市场的局面。从18世纪开始，中国就是美国洋参的主要市场，其进口量占美国产量的四分之三。

也有制造商说，由于美国洋参长期以来质量稳定，可能在议价时会有一定空间。

徐先生表示，他的农场雇佣了在中国和美国雇佣了大约400名员工，也有足够的美国客户来应对出口危机。但如果关税政策长期这样下去，自己只有被迫削减规模。

大豆农场：对手将趁势而上

Image caption 田纳西州的第四代农场主哈金森称自己依赖中国大豆市场。

一些其它农场则担忧来自国外的竞争。

美国大豆总产量的大约1/3出口到中国，每年出口额达到140亿美元。但南美的阿根廷和巴西同样大量出口这种产品。

虽然今年阿根廷遭遇干旱，但巴西农场主希望借中美贸易摩擦加大自己的出口。来自商业情报机构Informa的卡瓦略（Victor Carvalho）说，自己正在密切关注美国国内的相关产品价格，一旦其因为出口中国急剧下降而出现大幅降价，巴西阿根廷就会进口美国大豆用于再出口。

田纳西州的第四代农场主哈金森（Will Hutchinson）说，自己一直密切关注相关新闻，希望局势有所缓和。

"贸易对双方都很重要，"他说，"我们不需要损人不利己的政策。"

废金属贸易商：市场面临威胁

图片版权 Randy Goodman Image caption 一些从事废旧金属贸易的美国公司已将目光转向中国以外的国家。

去年美国大约一半的废旧铝材出口到中国，但现在这些公司已经开始另觅市场。

这部分源于中国对进口废旧物品采取了严厉的环境保护政策，另一方面也因为中国对废旧铝材征收新的进口税。

乔治亚州的Greenland America公司在全球从事买卖废旧金属，副总裁古德曼（Randy Goodman）说，虽然目前只有不到10%的中国业务受到影响，但自己更担心未来。

"问题在于，（中国以外的）其它国家甚至包括美国国内都很难消化这些废料，所以会出现过剩，"他说，"市场面临危险，并将最终影响价格。"