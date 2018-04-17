图片版权 Reuters Image caption 中兴通讯向美国的移动电信公司如美国电话电报公司，T-mobile美国公司和斯普林特公司销售手机。

美国官员周一说，为惩罚中国主要的通讯设备制造商中兴通讯违反制裁，美国商务部禁止美国公司向中兴销售零部件，禁令期为7年。

路透社报道称，此禁令涉及销售金额达到200亿美元。

中兴通讯股票周二在香港和深圳停牌，中兴公告表示“正在评估事件影响”，与此同时多家中兴通讯的供应商股价出现暴跌。

新证据新惩罚

在美国出售智能手机的中兴通讯去年在得克萨斯州联邦法庭承认了所受指控，即非法向伊朗输送美国的货物和技术。中兴付出了8.9亿美元的罚款，额外还可能付出3亿美元的罚款。

美国商务部高级官员对路透社记者说，作为协议的一部分，总部在深圳的中兴公司承诺解雇4名高管，对其他35名高管进行处分。中兴3月承认解雇了4名高管，但是并没有处分那35名高管。

美国商务部称，中兴对此事作出了失实的报告，隐藏了它向这些员工支付全额奖金的事实，没有处罚一些涉事员工，也没有在相关信件中提及这些错误做法。

此前中兴被指控通过第三方公司向被制裁的国家出口设备，而且通过“清除数据库”的方式隐藏这些销售信息。

参与调查的美国前商务部助理部长霍恩（Eric Hirschhorn）对路透表示，如果中兴不能彻底解决问题，那它还将面临进一步惩罚。许多美国以外的银行和公司会停止和它打交道。

股市连锁反应

路透社分析称，美国的新一轮禁令可能给中兴通讯带来破坏性打击，因为美国供货商向中兴提供了大约25-30%的零部件。

美国商务部发出禁令后，中兴在美国的大供应商的股价也大幅下跌。总部设在马萨诸塞州梅纳德的光纤通信元件公司Acacia Communication Inc 2017年30%的盈利来自中兴通讯，该公司股价周一开市后下跌了34.7%，跌到两年来的最低水平。

图片版权 Getty Images Image caption 中兴通讯制造销售的是智能手机及电脑设备。

美国光学元件供应商Lumentum Holdings Inc的股价也下跌了6.8%，光通讯器件供应商Finisar Corp的股价下跌了6%。科技公司Oclaro Inc 2017年财年的18%的收入来自中兴，这次股价下跌了17.4%。

一名代表中兴通讯供应商的律师说，美国商务部的禁令非同寻常，严重影响了他代表的公司，对公司形成了长期的负面影响。

与此同时英国主要的网络安全公司周一表示，他们已经通知英国电讯行业的机构，就他们使用中兴公司的器材发出警告。

中兴通讯向美国的移动电信公司如美国电话电报公司，T-mobile美国公司和斯普林特公司销售手机。中兴从包括高通，微软和英特尔等美国公司购买零部件。

中国商务部回应

美国针对中兴通讯的制裁可能令华盛顿和北京的贸易摩擦进一步恶化。此前在2016年美国因为违反对伊朗的制裁对中兴通讯实行出口限制。美国当时的决定受到中国商务部和外交部的谴责。

中国商务部周二在网站上表示，中方注意到美国商务部宣布对中兴公司采取出口管制的措施。

“中方一贯要求中国企业在海外经营过程中，遵守东道国的法律政策，合法合规开展经营。中兴公司与数百家美国企业开展了广泛的贸易投资合作，为美国贡献了数以万计的就业岗位。希望美方依法依规，妥善处理，并为企业创造公正、公平、稳定的法律和政策环境。（中国）商务部将密切关注事态进展，随时准备采取必要措施，维护中国企业的合法权益。”该声明称。