中国科技公司迅速崛起 西方如何应对大变局

图片版权 Getty Images

美国和英国双双向中国电信巨头中兴通讯（ZTE)发出警告，令中兴通讯雪上加霜。

中国媒体在报道中兴遭制裁时称，"在又一轮中美贸易摩擦的短兵相接中，中兴不幸成为靶心。美国的一纸禁令，让本就不断陷入漩涡的中兴，再受重创。"

美国商务部为惩罚中兴通讯几年前违反对伊朗的制裁令，宣布禁止美国公司向中兴销售零部件，禁令期为7年。

当时，美国就对中兴表示如果中兴拒绝执行对伊朗制裁将要后果自负。

而本周，美国果然说到做到，对中兴下手，击中中兴的痛处。

没有了美国的零部件将会导致中兴丢掉订单，同时错过货运期限等一系列问题。

根据投资银行杰富瑞的估计，2018年以及2019年，中兴的销售额将受其影响分别下降13.5%和7.6%。

图片版权 Getty Images Image caption 美英双双对中兴出手。

缺乏信任

根据《南华早报》看到的一份泄露出来的备忘录，中兴董事长殷一民表示，这是中兴的"危机"，并呼吁员工保持镇静。

加入制裁中兴的不止是美国一个国家。英国在星期一（16日）也对那些与中兴公司有商业活动的英国公司发出警告说，出于国家安全考虑英国网络安全部门已经把中兴纳入黑名单。

虽然美英对中兴的惩罚与不信任各自有因，但这些事件凸显了西方对中国科技通讯巨头越来越不信任。

科技咨询公司ADG在北京的总经理克里斯·德安吉利斯（Chris DeAngelis）说， 目前的这种"地缘政治紧张"（指中美之间的贸易战）更加剧了这种怀疑和不信任。

德安吉利斯说，不管西方的国家安全担心是否有道理，但这里真正的问题是英美希望能够确保那些与中兴是竞争对手的国际公司能够保持其竞争力。

中美争执的焦点在于，美国指责中国迫使那些希望进入中国市场的美国公司与中国公司绑架在一起，给中国公司抄袭和盗窃美国公司的设计理念提供了方便。

中国对此做出反驳。北京非常不满西方对待中国公司的态度，并对此一再提出批评。

图片版权 Getty Images Image caption 中兴通讯的产品包括智能手机及电脑设备。

中国反击

中国商业部敦促美国"要为中国公司创造公平、平等、稳定合法的政策环境"，这里明显针对美国对中兴的决定。

更引人注意的是，中国还说他们准备采取行动以保护中国公司的利益。

当然，中兴并不是唯一受到西方打击的中国科技公司。

中国另一家技术通讯公司华为也曾被禁在美国出售它新款的智能手机。

此外，全球最大半导体制造商之一新加坡博通(Broadcom)曾寻求并购竞争对手高通（Qualcomm)受阻。其背后真正的原因是跟华为有关。

美国外国投资委员会(CFIUS)要求美国总统特朗普以国家安全问题为由否定这笔收购。

原因是，外投委认为，如果批准这宗收购，华为和其他中国电信公司可能会取代高通成为开发即将推出的5G无线标准的引领者，从而实现更快速、更高容量的无线网络。

其症结在于，西方国家怀疑中国公司在西方市场充当了中国政府的耳目，特别是通讯技术公司。

图片版权 Getty Images Image caption 中兴并不是唯一受到西方怀疑的中国技术公司。

996文化

与此同时，中国的通讯技术公司正在发生巨大的变化。过去，中国公司往往抄袭美国的设计，然后以便宜的价格再返销给美国。

但是近几年来，中国公司革新的步伐是其它国家所无法比拟的。

有些人士表示，西方对中国的恐惧是缘于羡慕与无知，因为他们想象不到中国公司令其员工的工作强度。

在中国的技术公司有一种文化叫996，即员工们从早晨9点工作到晚上9点，一个星期工作6天。

一位熟知中国技术行业情况的作者乔立蓉（Lawrence Kuok）对我表示，许多人不了解中国市场，其中许多方面要求的是完全苦干。

当然，这些技术公司确实得到中国政府的帮助，比如他们有中国国内市场的保护。这使他们在中国有成长和垄断的空间。

但这并不意味着他们自身并不强大。

而且，中国以及中国公司习惯了从长计议。

中兴董事长殷一民则套用一句老话说："前途是光明的，道路是曲折的"。

殷一民认为，中兴的国际化经历挫折起伏是难免的，但在经历风暴之后中兴将会更强大。