中美贸易战：你制裁中兴 我反制高粱

图片版权 Getty Images Image caption 美国高粱产量最高的三个州是肯萨斯、德克萨斯和科罗拉多

中美两国之间贸易摩擦持续升温，中国宣布针对美国高粱进口采取大规模反倾销措施。

今年二月，中国启动针对美国高粱进口的调查。作为调查的结果，中国方面宣布，从周三开始，美国向中国出口高粱，必须支付临时性保证金，保证金为货物价值的178.6%。

美国种植者对调查结果“非常失望”，并正在考虑采取法律行动作为回应。

高粱主要用于饲养家畜，它也用于制造乙醇或饮用酒精。

美国是世界最大的高粱生产国，也是中国最大的高粱供应国，出口到中国的高粱被用于发展酿酒业和畜牧业。

分析人士表示，中国实施临时反倾销保证金，未来可能会进一步对该产品征收反倾销关税，而且保证金额度设置比较高，未来美国一些货物进口可能因此取消。

几个月来，美国和中国之间互相威胁抬高关税，中国这一行动是这场贸易摩擦的延续。

美国认为，中国有盗窃知识产权之嫌，比如一些美国公司在华开展业务时会被迫要求与中国公司分享技术。

因此，美国总统特朗普实施一系列针对中国的大规模贸易威胁，以阻止他所谓的“非法贸易行为”。

中国本周表示，将在2022年前允许外资在中国全资控股汽车公司，一改此前外资车企必须通过与中国合作伙伴建立合资公司的规定。此举被外界认为是在向美国示好。

但同时北京方面就宣布了针对高粱的反倾销措施。同时还声称，美国用关税惩罚中国的举动不公平，而且一再强调中国不怕贸易战。

中美两个巨头之间关系日趋紧张之际，美国本周禁止本国企业像向中国大型手机制造商和通讯设备制造商中兴销售零部件，禁令为期七年。

美国贸易代表还表示将查核中国对美国高粱采取的措施，并考虑提交世界贸易组织进行裁决。

图片版权 Getty Images Image caption 中国农民长期来看会受到伤害，因为其依赖美国进口高粱作为饲料

“美国农民是受害者”

二月份，中国对高粱产业调查发现，美国企业一直以低于市场价格的价格向中国销售高粱，进而认定美国倾销。

中国表示，美国高粱的市场份额从2013年的8％跃升至2016年的61％，并且来自美国的进口高粱价格从2013年的每吨289.61美元下滑至2016年的每吨214.78美元。

"由于廉价进口大量涌入，中国工业在生产和财务状况方面受到了损害，"中国商务部表示。

但美国的行业组织称美国没有向中国倾销高粱，也未对中国高粱产业造成任何损害。

“中国这一决定在中国反映出一场更广泛的中美贸易摩擦，这其中高粱种植者们是受害者，而不是导致摩擦的原因。”美国一家关于高粱的行业机构国家高粱生产者（National Sorghum Producers）表示，“美国的高粱种植者不应该为这场大规模斗争付出代价。”

贸易战几乎没有赢家

一些分析师表示，中国的最新举措是针对美国提高洗衣机和太阳能电池板关税的反击。

有不同意见认为，这次调查的时机只是巧合，新的反倾销举措并不是针对美国的某项举措，而仅是针对高粱倾销这一事实。

亚洲贸易中心的埃尔姆斯（Elms）告诉BBC，“从数据来看，中国似乎有足够理由对从美国进口的高粱进行反倾销调查。”

但她也警告说，中国这一举动可能使双方都收到伤害。

埃尔姆斯表示，“美国农民短期内会受到伤害，因为这些农作物主要用于向中国出口。”她同时补充，“从长远来看，中国农民可能会收到伤害，因为他们依赖这些进口产品作畜牧饲料，未来可能会转向其他来源，但这需要时间，成本也会上升。”

“在贸易战中，受益者往往很少，在目前情况下，仅有受益者很可能是加拿大或越南等饲料生产国。”