观点：大力神特朗普发动的贸易战违背程序正义

图片版权 Getty Images Image caption 美国总统特朗普于三月初宣布签署关税公告，对进口钢材及铝材分别征收25%及10%的关税

我居住的瑞典北方有著名的铁矿山，出产高品位的铁矿石，向全球一百多个国家出口特种钢，其中包括美国。

当美国总统特朗普于三月初宣布对进口钢材及铝材分别征收25%及10%的关税时，我和很多瑞典人一样，心情紧张而焦虑。我们担心欧洲会有成千上万的工人因此失业。从那时起，我几乎日日跟踪贸易战。

有实质正义，缺程序正义

我对这场贸易战的基本看法是：美国发起的这场既针对中国也针对盟友的贸易战，是有某种实质正义的，但在程序正义上有错误之处。

美国政治哲学家、《正义论》的作者罗尔斯说："正义总是意味着平等"，正义是"承认他人的权利和自由的愿望"。实质正义强调自由与平等，是注重结果的正义。

中国于2001年加入世贸组织，在长达17年时间里，这个缺少法治观念的专制国家可以说是劣迹斑斑。他们大规模地盗窃知识产权、强制技术转移、搞不对称的市场壁垒、工业补贴以及国家主导的经济计划。

对西方来说，当初给中国无条件最惠国待遇似乎是养虎遗患，中国现在是过河拆桥。据统计，有四分之三的美国企业如今在中国感到不受欢迎。德国和欧洲企业的这一比例更高。欧美企业都抱怨说，在中国遭遇到歧视、保护主义、法治上的不确定性、技术窃取以及审查。

因此，尽管欧美对特朗普的贸易战有不同声音，但即使是反对者，也认为是制止中国"不公平"贸易的时候了。特朗普的贸易战甚至得到了美国不少在野党议员的支持，这说明美国人对长期违规的中国早已失去信任。

尽管有其实质正义，但特朗普打贸易战的方式却很有问题，这涉及到程序正义，即过程要公正合理。

擅自叫战，未获WTO授权

作为WTO重要成员国，美国首先应该把争端提交给这个组织，在框架内按程序处理。正如欧盟在4月16日表示的：美方声称近期实施的钢铝关税，在采取措施前并未通知世贸组织货物贸易理事会下属的保障委员会，此举不符合《保障措施协定》中的有关规定。

图片版权 Getty Images Image caption 美国总统特朗普宣布增加进口钢材及铝材的关税引起欧洲工人大批失业的担心。

虽然世贸组织WTO不够给力，但还是能够主持公道的，例如，在一些与中国工业政策有关的诉讼上，WTO都给下了判决。作为成员国，美国有义务强化世贸组织的功能，保护这个组织作为贸易冲突仲裁者的角色。但特朗普却完全无视这一点，他不将贸易争端首先诉诸于框架内，而是违背程序擅自叫战。

奸商手段，违背西方的外交规范

特朗普没有管理国家的经验，他完全不讲外交理想，毫无总统的风范与章法。在解决对外贸易问题上，特朗普不是严肃认真地据理力争，而是仗着美国经济的强势搞交易式外交，一惊一乍反复无常，一会强硬一会橄榄枝、动辄翻脸，搞私商先兵后礼那一套。

耶鲁大学历史教授肯尼迪用"愚勇"一词形容特朗普，他指特朗普"不稳定"，政策诉诸波动的情绪和本能直觉，"经常冒犯美国的朋友和侮辱美国的竞争者"。这种无视外交规则和伦理的做法，损害的是美国的信誉。

威胁欧洲盟友，逢熟必杀？

令我们深感不解的是，多年来美国对违规的中国姑息养奸，并未有效地尽到监督的责任，这次特朗普意图对中国发动贸易战，却把欧盟等亲密盟友也牵扯进战事，并频频发推特羞辱欧洲国家，一副六亲不认、逢熟必杀的恶霸作风。

特朗普准备开征钢铝关税，欧盟决定以牙还牙进行抵制，威胁要对摩托车、牛仔裤和威士忌等美国标志性商品实施报复。经常炮轰欧盟的特朗普更放出狠话，威胁说要对欧盟的汽车征税。

这是很不公正的。尽管欧盟中的德国因其汽车销美国受欢迎，与美国的贸易有高额顺差，但是，特朗普针对欧盟引用的数据却有问题。他片面挑选有利于自己的数据，只强调欧美税收的差距，却不提其他。

例如，美国对欧盟汽车征收的关税为2.5%，低于欧盟征收的10%，但是，美国对进口自欧盟的卡车却征收高达25%的关税，比欧洲高得多。又如，美国对来自欧盟的鞋制品、纺织品和花生分别征收高达48%、12%和164%的高关税。欧盟因此认为，在不同产品上，欧美双方征税各有高低，双方针对彼此的关税均值十分接近：美国对欧盟出口的产品平均关税为3%，而欧盟对美出口产品的平均关税为2.4%。

然而，功课没做好的特朗普却大喊大叫，一味诋毁美国最大的贸易伙伴。他夸张地说欧盟在贸易上"要了美国的命"，"欧盟听起来很无辜，但他们一点都不。他们非常强硬，他们非常聪明，我们每年要损失一千亿美元。"

欧盟领导人因此心急如焚，贸易专员和德、法、瑞典等国领袖前赴后继地去美国，努力沟通谈判。由于美国共和党内有不少重视传统盟友的议员为欧盟说话，后来欧盟争取到美国钢铝关税临时豁免，这项豁免将于5月1日到期。在这个期间，美国官员列出了用以评估欧盟是否应被豁免的五项标准，其中涉及对美钢铝出口的水平，以及针对中国的贸易政策与美国合作的问题。

大力神叫战，讨选民欢心

有人说，特朗普对欧盟的吓唬是为了逼迫欧盟与美国统一战线，合力打压中国。其实，在中国贸易违规问题上，欧盟也是受害者，可以与立场相同的美国合作。例如，不久前欧盟加入美国在WTO对中国知识产权问题提起的诉讼。欧盟要继续和美国携手对付中国的不公正贸易手段，也不是不可以考虑。

但特朗普总统做出的事情出人意外的荒谬。他以"国家安全"理由出台钢铁关税，然后又是以汽车关税威胁欧盟。长期有亲密关系的民主盟友怎么会有威胁安全的问题？汽车又怎样涉及国家安全了？看来，对特朗普总统的乖张与不近情理，我们不能以常人的眼光看待。

首先，特朗普是美国人选出来的"政治素人"，民主政治的规则与外交规范，都不是他的那杯茶。作为《做交易的艺术》一书的作者，商家出身的特朗普最熟悉的治国方式，是以最大化美国利益为目的。就如他在书中所言："要把目标定的非常高，不断压迫压迫再压迫。"即商人特色，漫天要价就地还钱。

其次，在世界贸易这个阵地到处叫战打群架，特朗普不仅是不甘寂寞，更是想要讨其铁杆支持者的欢心。他要让他的选民都看到，为了"美国优先"，他这位总统如何像希腊大力神一样，操纵一切。他不但能让大洋彼岸的中国颤栗，能把老朋友欧盟变成手中的木偶，还能让世界各国排起长队，乞求他施舍豁免的恩惠。

特朗普烹制的"红豆汤"

图片版权 Getty Images Image caption 有人说，特朗普对欧盟的吓唬是为了逼迫欧盟与美国统一战线，合力打压中国。

在特朗普的贸易战尚未有结果时，我们却看到了他伤害美国民主以及世界次序的迹象。这就像《圣经》里的一个故事，以扫为了喝上一碗红豆汤，将上帝赐予的长子继承权卖给了弟弟。

特朗普给美国烹制的红豆汤，是他所宣称的，使用"征税大棒"为美国人带来更多的工作岗位。但是，即使是常胜将军，杀敌一千也会自伤八百。特朗普的红豆汤不免带着苦味。

例如，欧盟拒绝成为川普手中的木偶。在驳斥川普关于汽车关税的威胁时，欧盟贸易委员发誓要"勇敢地面对地痞恶霸"，并准备反制，列出报复性清单以蠢制蠢。欧盟还在世贸组织（WTO）方面悄悄布局，谋求对美实施法律制裁。在5月1日关税临时豁免限期将到前几天，欧盟公开否定了川普的胁迫要求，表态说："不会在美中贸易争端中选边。"

至于特朗普正在让美国丧失的"长子继承权"，则包括多个方面。

首先，以美国为根基的"基于规则的秩序"正在遭受破坏。这个战后由美国缔造的次序意味着：各国应在国际法规的框架下，以竞争而不是通过腐败、干涉或胁迫取胜。WTO世贸体系是全球贸易规则的基石，也是美国参与创建的，现在它面临被毁灭的危险，这将导致世界的混乱与不稳定，损害各国的共同利益。

其次，"长子继承权"也象征着美国传统的世界领导人角色。自从特朗普推行"美国优先"政策，煽动民族主义与保护主义以来，过去被视为世界正义的维护者的美国，如今正在变得超级自私。这个历史性转变，让各国丧失对美国的信任感，不再认可美国的领导角色。特朗普的战争背弃了盟友，助长了盟国的反美情绪。从而使中国专制政权有了机会，披上自由贸易倡导者的外衣。

再次，一位个性自负只讲赚钱的总统，利字当头任意枉为，缺乏正直和言行一致性等基本教养和品质，他没有任何政治理想和原则，更不懂捍卫人权价值观与人类尊严，这样，在他执政下的美国就变得恶俗，丧失其原有的软实力——民主精神与道德优势。

离5月1日越来越近，这是欧盟关键性的时刻。面对恃强凌弱的川普，欧盟正采取各种办法积极自我拯救。一方面，欧洲政治家们就关税问题与美国友好谈判，另一方面，他们尽可能地与更多国家签署自由贸易协定，以寻求另外的出路。