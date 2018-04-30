观点：大力神特朗普发动的贸易战违背程序正义
我居住的瑞典北方有著名的铁矿山，出产高品位的铁矿石，向全球一百多个国家出口特种钢，其中包括美国。
当美国总统特朗普于三月初宣布对进口钢材及铝材分别征收25%及10%的关税时，我和很多瑞典人一样，心情紧张而焦虑。我们担心欧洲会有成千上万的工人因此失业。从那时起，我几乎日日跟踪贸易战。
有实质正义，缺程序正义
我对这场贸易战的基本看法是：美国发起的这场既针对中国也针对盟友的贸易战，是有某种实质正义的，但在程序正义上有错误之处。
美国政治哲学家、《正义论》的作者罗尔斯说："正义总是意味着平等"，正义是"承认他人的权利和自由的愿望"。实质正义强调自由与平等，是注重结果的正义。
中国于2001年加入世贸组织，在长达17年时间里，这个缺少法治观念的专制国家可以说是劣迹斑斑。他们大规模地盗窃知识产权、强制技术转移、搞不对称的市场壁垒、工业补贴以及国家主导的经济计划。
对西方来说，当初给中国无条件最惠国待遇似乎是养虎遗患，中国现在是过河拆桥。据统计，有四分之三的美国企业如今在中国感到不受欢迎。德国和欧洲企业的这一比例更高。欧美企业都抱怨说，在中国遭遇到歧视、保护主义、法治上的不确定性、技术窃取以及审查。
因此，尽管欧美对特朗普的贸易战有不同声音，但即使是反对者，也认为是制止中国"不公平"贸易的时候了。特朗普的贸易战甚至得到了美国不少在野党议员的支持，这说明美国人对长期违规的中国早已失去信任。
尽管有其实质正义，但特朗普打贸易战的方式却很有问题，这涉及到程序正义，即过程要公正合理。
擅自叫战，未获WTO授权
作为WTO重要成员国，美国首先应该把争端提交给这个组织，在框架内按程序处理。正如欧盟在4月16日表示的：美方声称近期实施的钢铝关税，在采取措施前并未通知世贸组织货物贸易理事会下属的保障委员会，此举不符合《保障措施协定》中的有关规定。
虽然世贸组织WTO不够给力，但还是能够主持公道的，例如，在一些与中国工业政策有关的诉讼上，WTO都给下了判决。作为成员国，美国有义务强化世贸组织的功能，保护这个组织作为贸易冲突仲裁者的角色。但特朗普却完全无视这一点，他不将贸易争端首先诉诸于框架内，而是违背程序擅自叫战。
奸商手段，违背西方的外交规范
特朗普没有管理国家的经验，他完全不讲外交理想，毫无总统的风范与章法。在解决对外贸易问题上，特朗普不是严肃认真地据理力争，而是仗着美国经济的强势搞交易式外交，一惊一乍反复无常，一会强硬一会橄榄枝、动辄翻脸，搞私商先兵后礼那一套。
耶鲁大学历史教授肯尼迪用"愚勇"一词形容特朗普，他指特朗普"不稳定"，政策诉诸波动的情绪和本能直觉，"经常冒犯美国的朋友和侮辱美国的竞争者"。这种无视外交规则和伦理的做法，损害的是美国的信誉。
威胁欧洲盟友，逢熟必杀？
令我们深感不解的是，多年来美国对违规的中国姑息养奸，并未有效地尽到监督的责任，这次特朗普意图对中国发动贸易战，却把欧盟等亲密盟友也牵扯进战事，并频频发推特羞辱欧洲国家，一副六亲不认、逢熟必杀的恶霸作风。
特朗普准备开征钢铝关税，欧盟决定以牙还牙进行抵制，威胁要对摩托车、牛仔裤和威士忌等美国标志性商品实施报复。经常炮轰欧盟的特朗普更放出狠话，威胁说要对欧盟的汽车征税。
这是很不公正的。尽管欧盟中的德国因其汽车销美国受欢迎，与美国的贸易有高额顺差，但是，特朗普针对欧盟引用的数据却有问题。他片面挑选有利于自己的数据，只强调欧美税收的差距，却不提其他。
例如，美国对欧盟汽车征收的关税为2.5%，低于欧盟征收的10%，但是，美国对进口自欧盟的卡车却征收高达25%的关税，比欧洲高得多。又如，美国对来自欧盟的鞋制品、纺织品和花生分别征收高达48%、12%和164%的高关税。欧盟因此认为，在不同产品上，欧美双方征税各有高低，双方针对彼此的关税均值十分接近：美国对欧盟出口的产品平均关税为3%，而欧盟对美出口产品的平均关税为2.4%。
然而，功课没做好的特朗普却大喊大叫，一味诋毁美国最大的贸易伙伴。他夸张地说欧盟在贸易上"要了美国的命"，"欧盟听起来很无辜，但他们一点都不。他们非常强硬，他们非常聪明，我们每年要损失一千亿美元。"
欧盟领导人因此心急如焚，贸易专员和德、法、瑞典等国领袖前赴后继地去美国，努力沟通谈判。由于美国共和党内有不少重视传统盟友的议员为欧盟说话，后来欧盟争取到美国钢铝关税临时豁免，这项豁免将于5月1日到期。在这个期间，美国官员列出了用以评估欧盟是否应被豁免的五项标准，其中涉及对美钢铝出口的水平，以及针对中国的贸易政策与美国合作的问题。
大力神叫战，讨选民欢心
有人说，特朗普对欧盟的吓唬是为了逼迫欧盟与美国统一战线，合力打压中国。其实，在中国贸易违规问题上，欧盟也是受害者，可以与立场相同的美国合作。例如，不久前欧盟加入美国在WTO对中国知识产权问题提起的诉讼。欧盟要继续和美国携手对付中国的不公正贸易手段，也不是不可以考虑。
但特朗普总统做出的事情出人意外的荒谬。他以"国家安全"理由出台钢铁关税，然后又是以汽车关税威胁欧盟。长期有亲密关系的民主盟友怎么会有威胁安全的问题？汽车又怎样涉及国家安全了？看来，对特朗普总统的乖张与不近情理，我们不能以常人的眼光看待。
首先，特朗普是美国人选出来的"政治素人"，民主政治的规则与外交规范，都不是他的那杯茶。作为《做交易的艺术》一书的作者，商家出身的特朗普最熟悉的治国方式，是以最大化美国利益为目的。就如他在书中所言："要把目标定的非常高，不断压迫压迫再压迫。"即商人特色，漫天要价就地还钱。
其次，在世界贸易这个阵地到处叫战打群架，特朗普不仅是不甘寂寞，更是想要讨其铁杆支持者的欢心。他要让他的选民都看到，为了"美国优先"，他这位总统如何像希腊大力神一样，操纵一切。他不但能让大洋彼岸的中国颤栗，能把老朋友欧盟变成手中的木偶，还能让世界各国排起长队，乞求他施舍豁免的恩惠。
特朗普烹制的"红豆汤"
在特朗普的贸易战尚未有结果时，我们却看到了他伤害美国民主以及世界次序的迹象。这就像《圣经》里的一个故事，以扫为了喝上一碗红豆汤，将上帝赐予的长子继承权卖给了弟弟。
特朗普给美国烹制的红豆汤，是他所宣称的，使用"征税大棒"为美国人带来更多的工作岗位。但是，即使是常胜将军，杀敌一千也会自伤八百。特朗普的红豆汤不免带着苦味。
例如，欧盟拒绝成为川普手中的木偶。在驳斥川普关于汽车关税的威胁时，欧盟贸易委员发誓要"勇敢地面对地痞恶霸"，并准备反制，列出报复性清单以蠢制蠢。欧盟还在世贸组织（WTO）方面悄悄布局，谋求对美实施法律制裁。在5月1日关税临时豁免限期将到前几天，欧盟公开否定了川普的胁迫要求，表态说："不会在美中贸易争端中选边。"
至于特朗普正在让美国丧失的"长子继承权"，则包括多个方面。
首先，以美国为根基的"基于规则的秩序"正在遭受破坏。这个战后由美国缔造的次序意味着：各国应在国际法规的框架下，以竞争而不是通过腐败、干涉或胁迫取胜。WTO世贸体系是全球贸易规则的基石，也是美国参与创建的，现在它面临被毁灭的危险，这将导致世界的混乱与不稳定，损害各国的共同利益。
其次，"长子继承权"也象征着美国传统的世界领导人角色。自从特朗普推行"美国优先"政策，煽动民族主义与保护主义以来，过去被视为世界正义的维护者的美国，如今正在变得超级自私。这个历史性转变，让各国丧失对美国的信任感，不再认可美国的领导角色。特朗普的战争背弃了盟友，助长了盟国的反美情绪。从而使中国专制政权有了机会，披上自由贸易倡导者的外衣。
再次，一位个性自负只讲赚钱的总统，利字当头任意枉为，缺乏正直和言行一致性等基本教养和品质，他没有任何政治理想和原则，更不懂捍卫人权价值观与人类尊严，这样，在他执政下的美国就变得恶俗，丧失其原有的软实力——民主精神与道德优势。
离5月1日越来越近，这是欧盟关键性的时刻。面对恃强凌弱的川普，欧盟正采取各种办法积极自我拯救。一方面，欧洲政治家们就关税问题与美国友好谈判，另一方面，他们尽可能地与更多国家签署自由贸易协定，以寻求另外的出路。