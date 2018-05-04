图片版权 AFP Image caption 新加坡─吉隆坡航班数目远超香港─台北，但后者的客流量是前者的1.63倍。

新加坡与香港不时成为舆论并列比较的对象。一份航空业统计报告说，香港至台北失去了全球最繁忙国际航线地位，新的“霸主”是新加坡至吉隆坡。

以英国卢顿（Luton）为基地的OAG Aviation指出，截至2018年2月的一年里，新加坡樟宜机场往返马来西亚吉隆坡国际机场的客运航班共飞行超过3万架次，香港往返台北桃园则有近2.9万架次。

新加坡樟宜机场（Changi Airport）与香港国际机场同为东亚主要的枢纽机场，两地被视为竞争对手。

在3月份公布，国际知名的英国Skytrax全球最佳机场排名中，樟宜机场连续第六年排名第一。香港国际机场于2011年失去全球第一排名，2018年排名第四。

这份航线报告到底怎么说？有“梗”吗？

OAG的报告说，新加坡樟宜至吉隆坡国际机场航班，在2017年3月至2018年2月间往返30537班，相当于每日84个往返航班。

香港至台北桃园则共往返28887班次，相当于每日79至80个航班。

新加坡─吉隆坡 從數字看「全球最繁忙國際航線」 30,537 班客機於2017年3月至2018年2月間往來兩地 運載旅客人次 400萬

一般飛行時間 65分鐘

搭乘地面交通需時（無直達火車） 6小時

兩地機場相距 296.7公里 iStock / Getty Images

不过，这份报告是以班次排名。从客流量来看，香港至桃园航线共载运654万余人次，樟宜至吉隆坡则是400万余人次。

此外，这份榜单上前十名的航线均非全球最繁忙航线——同样根据OAG的数据，韩国济州岛往返首尔金浦国际机场这条国内航线才是。2017年，这条航线共飞行64991班次，相当于每日178班。

另一方面，前十名榜单内还有这些特点：

除 杜拜往来科威特 与 纽约拉瓜迪亚来往多伦多皮尔逊 外，所有上榜航线都往来东亚或东南亚航点

与 外，所有上榜航线都往来东亚或东南亚航点 香港 占据了其中四条上榜航线——包括香港来往新加坡—— 新加坡 占据三条

占据了其中四条上榜航线——包括香港来往新加坡—— 占据三条 新加坡樟宜往返吉隆坡的航班总数是香港往返台北桃园航班总数的两倍

新加坡—吉隆坡航线能一直“称霸”吗？

除了航空交通，新加坡往返吉隆坡还可以选择搭乘长途巴士或马来亚铁路（KTM），但都耗时甚久。而经过新加坡与马来西亚两国多年酝酿后，两国总理李显龙与纳吉布于2016年7月见证签署了新隆高铁建设的谅解备忘录。

目前新加坡来往吉隆坡航线飞行时间为1小时。据新加坡《联合早报》报道，新隆高铁预计2026年通车，从新加坡裕廊东站前往吉隆坡马来西亚城站单程行车时间1.5小时，直达列车发车频次暂定为30分钟。

新隆高铁是否必然会抢走民航搭客目前无法肯定，但铁路交通一般无需像民航一样，提前一到两个小时值机、通关。新马两国也已同意采用类似英法欧洲之星高铁的单向联检模式，搭乘高铁往返新马只需于登车前一次过接受两国的护照与海关查验。

此外，从樟宜机场搭乘地铁（SMRT）到新加坡市中心需时47分钟，从裕廊东到市中心只需31分钟；马来西亚城距离吉隆坡金融中心仅3公里，目前从吉隆坡国际机场搭乘机场快铁（KLIA Ekspres）到吉隆坡中央车站（KL Sentral）则需时28分钟。

图片版权 AFP Image caption 马来亚铁路新加坡丹戎巴葛（Tanjong Pagar）火车站遗址——新隆高铁新加坡总站虽然不像老火车站般深入市中心，但进城交通时间仍有望比樟宜机场少。

香港往返台北桃园航线方面，单程飞行时间为1小时50分钟，搭乘港铁机场快线从赤鱲角香港机场到中环需时26分钟，从桃园机场搭乘桃园捷运直达车到台北车站最快35分钟。

不过，台北位处海岛，修建高铁的设想确曾出现，但似乎难以成真。

中国国务院于2016年3月公布的第十三个五年规划纲要草案——简称“十三五计划”——提出了修建北京—福州—台北高铁的计划。方案中提出的跨海隧道走线为福建平潭至台湾桃园，水下距离130公里，是英吉利海峡隧道的三倍。目前全球最长的海底隧道——日本北海道新干线青函隧道——只有23.3公里真正在海底下。

台湾行政院大陆委员会时任主任委员夏立言就曾在立法会答询时说，建设京福台高铁“完全不可能”，因为当中涉及众多因素，很多建设重点“全都操之在我方（台方）”。

因“一地两检”问题再次陷入争议声中的广深港高铁香港段预定在2018年第三季度通车，但根据特区政府与港铁公司公布的官方资料，香港单程至福州预计需时5小时15分钟。可见即便京福台高铁有可能成真，香港搭乘高铁往返台北所需时间都只能数倍于民航班机。

顺道说说，香港跟新加坡在航空交通方面都在做什么？

图片版权 AFP Image caption 香港机场第三跑道最快2022年方可投入使用。

新港两地均在扩建其机场。其中，香港国际机场正填海兴建第三跑道，并将改建现有二号客运大楼。当局预计最快可于2022年投入使用，应付至2030年为止预计额外3000万年均客流量。

香港机场管理局另同时投资改建设施连接即将通车的港珠澳大桥，服务来自澳门和粤西的转机旅客，但同样最快要2022年方可落成。

香港机场三跑道工程本身因香港与中国大陆空域间隔问题等而争议不断，加上香港周边的珠三角地区满布大型国际机场，民间已有像前天文台（气象局）台长林超英等反对三跑道人士倡议兴建香港第二机场。亲建制阵营也有知名人物认为三跑道不足以舒缓香港机场容量饱和问题，应当趁着港珠澳大桥通车，与澳门国际机场合作。

你的器材不支持播放多媒体材料 打着高科技、高自动化旗号的新加坡樟宜机场第四航站楼于去年10月投入营运。（英语视频）

新加坡方面，继樟宜机场第四搭客大厦于2017年10月底开幕后，扩建原本属军用的第三跑道，以及新建第五搭客大楼的工程经已展开。2030年落成后将可额外处理年均5000万旅客人次。

除此之外，距离樟宜机场约20公里的新加坡实里达机场（Seletar Airport）预计将在今年年底启用新搭客大楼，除专门处理私人公务机起降外，也将重新接收螺旋桨客机航班，预计年均客流量70万人次。