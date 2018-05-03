图片版权 Reuters Image caption 特朗普与财长姆努钦访问波音。飞机也成为中国反击美国的目标之一。

5月3日起，美国财政部长姆努钦率团访问中国，开展贸易对话，双方将讨论贸易不均衡、知识产权、合资技术和合资企业的问题。

今年以来，中美贸易摩擦不断升温，贸易战的风险陡增，但双方一直没有开展直接贸易对话。

谈判为贸易摩擦降温带来希望，分析人士则称，特朗普突然派团访华，因为即将到来的中期选举一旦失利，将面临被弹劾的危险。

“七大金刚”访华谈什么

周一，白宫公布了代表团成员名单，包括美国财长姆努钦、美驻华大使布兰斯塔德、商务部长罗斯、贸易代表莱特希泽、特朗普的经济顾问拉里·库德洛、贸易顾问纳瓦罗、国际经济事务顾问埃森斯塔特。

这七人被认为是对华贸易决策的关键人物，但他们在贸易问题上看法不尽相同。

姆努钦和罗斯领衔中美经济对话。出发前，两人都接受了美国媒体采访——姆努钦表示对此行谨慎乐观；罗斯表示，假如认为此行不存在任何希望的话，是不会选择去的。但罗斯同时表示，美国是遭受商业巨额赤字的一方，如果贸易战真的开打，中方输掉的要多得多。

经济顾问库德洛与姆努钦同是自由贸易支持者，他曾表示，贸易摩擦的根源是中国漠视国际贸易规则。

图片版权 Getty Images Image caption 美国贸易代表莱特希泽是近期美对华贸易措施的主要推手。

相比之下，贸易代表莱特希泽是对华贸易鹰派，他主导对中国的301调查，并提出对中国出口的价值500亿美元商品征收关税，此举被外界视为贸易争端中最强举措。据路透社报道，莱特希泽出发前参加了美国商会的活动时称，此行目标是为中国经济引入更多的国际竞争。“我的目标值并不是改变中国的经济制度，这个制度看起来对他们很管用......当时我必须让美国可以对此进行谈判，我们的角色是让美国不要成为它（中国经济制度）的受害者，这就是我们的角色。”

比莱特希泽更强硬的是贸易顾问、《致命中国》(Death by China)作者纳瓦罗，他认为应当征收抬高关税壁垒，重新谈判各种贸易协定。

该访问团是特朗普对华贸易的决策班底，他在稍早前会见法国总统马克龙时对媒体称，派出资深官员谈判，双方有“很大机会”达成某种协议。

中国在谈判开始前作出强硬表态，《环球时报》社评称，美方提出的要中国一年降低对美顺差1,000亿美元等要求，“让全世界都觉得很过分”，“谁都知道这不可能做到”；对于美方反对中国对高科技企业实施补贴，希望阻止中国科技进步，该报称，“发展高科技产业是中国的主权，华盛顿只能根据WTO原则，与中方就高科技领域的纷争进行协商。”

谈判上中美的真实诉求是什么？香港中文大学商学院国际商业及中国企业课程联席主任李兆波分析，美国真正希望中国开放市场，尤其是美国在全球有竞争力的行业领域，比如保险行业；中国则希望保护其国有和私营企业，尤其是那些产品和服务还不具备全球竞争力的，一旦向外国资本大幅开放中国本土市场会对中国的GDP和失业率产生负面影响。

图片版权 Getty Images Image caption 美国高粱产量最高的三个州是肯萨斯、德克萨斯和科罗拉多

紧急访华因怕遭弹劾？

特朗普突然宣布派团赴华谈判，为贸易战降温带来希望。这一举动背后可能是政治压力。美国布鲁金斯学会在其报告中称，若爆发中美贸易战，特朗普的主要票仓可能受伤最重。

中国的反制举措也有所针对，比如中国先后对，水果、猪肉、高粱、大豆等农产品加征关税。美国农业部的数据显示，2016年美国大选期间，在排名前十位的大豆和猪肉出口州中，特朗普赢得了其中各8个的支持。

如果贸易战在11月美国中期选举前爆发，将可能使特朗普的支持者倒戈。因此，在白宫宣布派团访华前两天，特朗普在密歇根州的一场集会上呼吁，共和党必须在美国国会众议院保持多数，否则他可能面临民主党人的弹劾。据美国媒体报道，民主党议员华特斯多次呼吁特朗普辞职，否则就在民主党取得国会多数席位后进行弹劾。昆尼皮亚克大学发布民调结果显示，如果民主党人控制了众议院，超过70%的民主党支持者希望他们启动弹劾程序。

《纽约时报》援引一位中国官员称，中国的一党制政治体制、以及习近平主席对权力经久不衰的控制——尤其是在今年3月废除了国家主席任期限制之后——意味着中国在任何贸易争端中都能比美国和特朗普持续更长的时间。

也有分析认为特朗普此举是为最终平衡贸易做努力。李兆波向BBC中文表示，中国在贸易战的口水战中试图占领道德高地，并不奏效，因为它没有像加入WTO时承诺的一样开放市场，因此美国实际上更有理由采取行动以平衡双边贸易。

谈判前施压

在代表团出发前，美国一项政策似乎进一步对华施压。4月30日美国白宫发布公告称，将延长对欧盟、加拿大、墨西哥、阿根廷、澳大利亚、巴西等经济体的钢铁和铝关税豁免期限。

中国并不在豁免范围内，3月23日起，美国就已正式对中国的钢铁和铝分别征收25%和10%的关税。

美国宣布对进口钢铁和铝加征关税，但该政策针对所有对美出口钢铁和铝的国家，再者中国的钢铁仅占美进口钢铁总量约3%，因此分析人士认为该举措是美国为了减少整体贸易赤字，并非针对中国。然而，随着对美出口钢铁最多的四个国家加拿大、巴西、韩国、墨西哥的钢铁都被豁免征收关税，针对中国的意图更加明显。