图片版权 BBC Watchdog Image caption 乔什的iPhone上的这道凹痕令苹果公司拒绝为其免费更换电池

苹果公司被指在顾客的苹果手机（iPhone）中借无关紧要的故障为由，在电池更换优惠中获利。

去年12月，这家美国公司曾公开承认一直通过降低iPhone的运转速度来“保持电池寿命”，但未有提前告知消费者。苹果公司为此道歉。

面对消费者的意见反弹，苹果公司承诺，iPhone 6或更新机型的机主可以享受折扣或免费的电池更换服务。苹果称：“只有得到你们的信任和支持，我们才能够做我们所热爱的事业——而我们永远不会忘记这一点，也不会将它视作理所当然。”

不过此后，《监测》节目的部分观众向节目组表示，他们尝试过让苹果公司兑现有关承诺，但结果却令他们对于苹果公司的信任大为动摇。

有些消费者在更换电池时，被苹果公司要求支付10倍于承诺价格的费用。

苹果向消费者指出，这是因为他们的手机本身有一定程度的损毁，会影响电池的操作。不过《监测》栏目的调查发现，并非所有时候都是这种情况。

乔什·兰德斯堡（Josh Landsburgh）在今年二月就曾将他的手机送到苹果店更换电池。

两天后，他收到苹果公司的邮件，说他的手机边缘上有凹痕，需要支付200英镑才能保证顺利更换电池。

乔什为此非常愤怒，他让苹果将手机退还。之后他在一家当地维修店更换电池，完全没有出现问题——不过这些意味着他放弃了苹果的保修。

他向BBC表示：“他们说要重新赢得信任，然后回过头来对你说‘你要比原计划再多给我们一些钱’。我觉得这简直是离谱，他们已经够有钱的了，他们是苹果。”

大卫·鲍勒（David Bowler）也同样联系了《监测》栏目。

图片版权 BBC Watchdog Image caption 《监测》栏目组与大卫·鲍勒对谈；他的手机也被指有“额外损毁”

他的手机运作良好，就是需要更换电池。这一次，在手机表面上没有明显损毁的情况下，苹果公司告诉大卫，手机内部有损毁。

该公司声称，前置麦克风及扬声器有功能故障，要求收取超过250英镑来修复问题。

但是大卫坚持认为这些部件是运作良好的。他要求取回自己的手机，然后《监测》栏目就带着他的手机去找一家手机维修专门机构。

该机构告诉节目组：“很明显这些部分都是能运作的；他们不应该说它们有问题。”

该专家机构同样毫无问题地更换了电池，而苹果则是拒绝在不修复麦克风及扬声器的情况下作电池更换。

图片版权 BBC Watchdog Image caption 节目组将大卫的手机送去一名维修专家那里作电池更换

苹果是不是借着道歉的机会赚钱？

苹果的维修页面的确声称，“如果你的iPhone有任何影响电池更换的损毁，例如屏幕破裂等，有关问题将需要修复之后才能更换电池”。

它还表示，任何经过它处理的设备均会得到90天的保修期，即使原本的保修期已经过去很久。

此外，一些通过网页对话框联络的苹果客户服务代表还表示，该公司已在保修声明中明确表示，“所有损毁问题”必须在更换电池之前修复。

不过，《监测》栏目以及桑德斯律师事务所（Sanders Law）的纠纷调解律师马修·普塞尔（Matthew Purcell）均没有找到任何提及这一要求的文件。普塞尔向节目组表示：“我认为消费者感到厌烦的原因是，在苹果本应该重建信誉的时候，它却似乎在给想要维修手机的人们设置障碍。”

苹果公司向BBC发送了如下回复：

“在涉及iPhone电池更换的问题上，如果你的iPhone有任何影响电池更换的损毁，比如屏幕破裂等，有关问题将需要修复之后才能更换电池。在某些情况下，可能会产生想着的维修费用。”

苹果公司还指引客户到其官方网站获取更多信息。