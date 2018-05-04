图片版权 Getty Images Image caption 如果小米市值突破 1379 亿美元，雷军有望问鼎中国首富

5月3日，小米公司正式向香港证券交易所提交招股说明书。这注定将是一次不平凡的IPO（首次公开招股）。

小米上市，有多个引人注目的标签——香港首个尝鲜“同股不同权”的案例；全球估值最高的独角兽企业上市；或成为港股历史上最大规模的IPO；甚至可能将雷军推上新首富的宝座。

首尝“同股不同权”

成立8年的小米开启上市之路。港交所上市机制改革后三天，小米正式提交了上市申请，成为了首个尝鲜“同股不同权”的公司。

"同股同权"与"同股不同权" "同股同权"是指公司每一股的投票权相等；但"同股不同权"的公司，则分为"一股一票"及"一股多票"的不同类型股份，管理层只须掌控少量股份，就可掌握营运主导权。包括谷歌母公司和Facebook在内，不少科技公司采用这种方式上市，使公司大量融资时，创始人控制权不致旁落。

招股书显示，小米当前的股权结构中，雷军持有31.4124%的股份、林斌持有13.3286%、黎万强持3.2375%、黄江吉持3.2375%，洪锋持3.2207%、许达来持2.9312%、刘德持1.5494%、周光平持1.4317%、王川持1.1149%、晨兴集团持股17.1931%，其他投资者持有21.3430%。

这些股份中，小米创始人、董事长兼 CEO 雷军和小米联合创始人、总裁林斌是“同股不同权”的受益者。两人拥有的股票为具备“超级投票权”的A类股票。相比B类普通股，投票权最高可达一股10票。这意味着，雷军将至少拥有超过50%投票权，可以完全掌控小米。

作为补偿，虽然A类股票的持有者享有高投票权，但作为补偿，这类股票一般流通性较差，一旦流通出售，即从A类股转为低投票权的B类股。

雷军不仅掌握控制权，身价也将水涨船高。按照小米的盈利，再参照腾讯上市时58倍的市盈率，外界估计小米上市后估值将达1000亿美元。按照雷军的持股比例计算，若小米市值突破 1379 亿美元，他就将超过福布斯富豪榜上目前的中国首富马化腾428亿美元，问鼎首富宝座。

图片版权 Getty Images Image caption 错失阿里巴巴后，香港的IPO集资额连年下跌，由2015年全球第一，跌至2017年的第四

五年前阿里求而不得

雷军和林斌享受到的，恰是五年前阿里巴巴“求而不得”的。

五年前，阿里巴巴考虑在香港上市。阿里巴巴采取“合伙人制度”，使持股比例不到10%的马云和管理团队可以保持对阿里巴巴的控制权。这模式造成阿里股份的“同股不同权”，与香港坚持的“同股同权”上市规则相抵触。

为了使香港联交所修改上市规则，阿里巴巴与港交所展开大论战。时任阿里巴巴执行副主席蔡崇信发文称，“香港资本市场的监管，是被急速变化的世界抛在身后，还是应该为香港资本市场的未来做出改变，迅速创新？！！”

港交所总裁李小加则称要坚持香港法治社会原则，保护中小股民利益，不会为短期利益，而牺牲长远利益。

谈判一年未果，阿里巴巴只能舍港取美，赴纽交所上市，成为该所史上最大的IPO。

图片版权 Getty Images Image caption 阿里巴巴2014年在纽约上市，规模达250亿美元，创下历史记录

马云临走时不失风度地表示，未能在香港上市，是因为阿里选择了一个错误的时机，沟通也不顺畅，是阿里错过了香港.....也希望香港为了自己的未来作出改变，因为世界正在不断改变。

因为“同股同权”，港交所错失阿里；同样因为“同股同权”，其后不少科技独角兽公司都被拒之门外。因此，香港的IPO集资额连年下跌，由2015年的全球第一（超2600亿港元），跌至2017年的第四（仅1300亿港元）。

阿里舍港取美，再加上集资额连年下跌，港交所开始一系列反思。终于，去年底宣布启动 20 年来最大变革，正式放开“同股同权”的股权设置限制。

虽然港交所“赶了个晚集”，但依然有不少机会。香港著名股评人大卫·韦伯（David Webb）曾向BBC中文表示，香港开放“同股不同权”可以吸引中国大陆公司，回到中国领土上市，减低美国监管机构的影响。

但这一制度的批评者指出，美国能够接纳股权不平等的架构，是因其法律制度对投资者保障较好，股东可通过“集体诉讼”维权；但香港并无类似机制，投资者难以通过法律途径维权。