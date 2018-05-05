中美首轮贸易谈判“不欢而散”背后的困境

图片版权 Getty Images Image caption 美国财政部长姆努钦率领的代表团扔出中国最不愿接受的条件

本周四和五（5月3日和4日），美国财政部长姆努钦率团访问中国，开展贸易对话。双方讨论贸易不均衡、知识产权、合资技术和合资企业的问题。

短短两天的行程，就像中国外交部发言人所言，“考虑到中美经济的体量以及关系的复杂性，指望通过一次磋商解决所有问题，可能不太现实。”

但首轮谈判还是释放出新的信号，有助于看清贸易战未来发展的重点。

“不欢而散”

谈判前，中国官方媒体《环球时报》就给代表团打了预防针，认为有两项内容没法谈——一是，要中国一年降低对美顺差1,000亿美元等要求，“让全世界都觉得很过分”，“谁都知道这不可能做到”；二是，反对中国《中国制造2025》对高科技企业实施补贴，“发展高科技产业是中国的主权”。

事后，《环球时报》又降低调门称，“细读谈判结果不难看出，与美方一开始的漫天要价已经有了很大差别。”“中美没有达成结束贸易冲突的协议，但双方愿意保持对话进程。”

但实际情况可能有所出入。路透社、《金融时报》、《华尔街日报》等都声称，美国在提交给中国的一份文件中要求，美国计划在从6月1日开始的一年时间里把美中贸易逆差削减1000亿美元，并在2019年6月至2020年5月之间再削减1000亿美元；美国还要求中国立即停止向《中国制造2025》计划涉及的先进技术领域提供补贴。

美国扔出的恰恰是中国最不愿接受的条件，而且还进一步加码，从减少1000亿美元提高到减少2000亿美元。中国舆论和一些媒体将其解读为“奇耻大辱”“不欢而散”和“打脸”。

图片版权 Getty Images Image caption 姆努钦的谈判对手中国副总理刘鹤（右），他是经济学者出身，曾在美国留学。

为何谈不拢？

减少逆差并非分歧的重点，问题在于方式。

中国曾表示愿意减少逆差，但希望通过购买更多的美国高技术产品来实现，中国领导人曾呼吁美国开放这些产品的购买限制。而华盛顿担心的是，高技术产品被用于军事领域，或者造成知识产权流失。美国希望的是，中国开放市场，尤其是美国在全球有竞争力的行业领域，或者直接购买美国的资源，比如天然气。

而限制《中国制造2025》计划的提议，对中国来说则没得谈。

路透社援引中国政府一名高级官员称，北京不会就核心利益进行谈判，不愿与美国就任何限制《中国制造2025》计划的问题进行谈判，中国把美国的要求看作是美国阻止中国的经济发展和技术进步。

对美国而言，这点或许更重要。香港科技大学经济系教授朴之水（Albert Park）曾对BBC中文表示，经济发展根本上还是被创新所驱动，而美国对中国最大的优势在于创新质量和技术发展能力的引领地位。因此，这也是美国在坚决捍卫的。

图片版权 Getty Images Image caption 美国代表称将向美总统报告中兴事件的中方立场

谈成了什么？

本次会谈最大的成果或许是建立了沟通机制。中国国务院副总理刘鹤与姆努钦同意继续就有关问题保持密切沟通，并建立相应工作机制。中国官媒将其解读为，“在谈判与贸易战之间，天平开始朝前者倾斜。”

中国也有缓解事态的动作。路透社援引两位知情人士称，中国已向美国提出，购买更多美国商品并降低包括汽车在内的一些美国商品的关税，以解决正在升级的贸易纠纷。

此外，备受关注的中兴事件也被提及。中国商务部新闻发言人本周四（5月４日）表示，中方在磋商中就中兴公司案与美方进行了严正交涉。美方表示，重视中方交涉，将向美总统报告中方立场。