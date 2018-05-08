刘鹤访美：“自说自话”的贸易谈判

图片版权 AFP Image caption 作为中国主管经济的副总理，刘鹤同时是中美贸易谈判的中方首席代表。

不管贸易战有没有打起来，中美间的贸易谈判仍在继续。继特朗普的美国贸易谈判代表团上周访华两天返美后，美国白宫宣布中国副总理刘鹤下周将赴美继续经贸磋商。

作为中国主管经济的副总理，刘鹤同时是中美贸易谈判的中方首席代表，外界普遍关注这次访问是否会改变双方“自说自话”的局面，能为两国贸易摩擦带来多大转机。

虽然尚不清楚刘鹤将在美国见到哪些人，但此次美国行本身已经传递很多信息。中国外交部发言人耿爽表示，刘鹤访美“表达了美方希望就经贸问题同中方达成共识的愿望，是积极信号”。

而此前美国财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）牵头的美国代表团4月3至4日访问北京，双方短暂碰头后没有达成明显成果，美方代表团离开中国时没有就会谈表态。

刘鹤访美面临的挑战

图片版权 Reuters Image caption 美国财政部长姆努钦（中）牵头的美国代表团两天访华，但没有达成明显成果。

从第一会合的谈判来看，双方自说自话、各执一词，刘鹤访美面临较大挑战。

美国战略国际研究中心中国专家甘思德（Scott Kenney）向《华尔街日报》表示，美国想要中国成为真正的市场经济，但中国想要在保持“国家资本主义制度”的同时，让美国市场对中国产品、投资全面开放，“将所有中国想要的东西卖给中国”。

但有专家认为谈判仍有很多空间。

花旗集团首席中国经济学家刘立刚认为，上周的谈判美国要求太多，中国可能不会全盘接受，但中美在市场准入、知识产权保护、贸易惯例及《中国制造2025》计划等方面仍有很多对话空间。“双方在这些领域都有一些回旋空间，可以进行建设性对话”，他在与彭博的采访中表示。

首轮会谈评价不一

美国代表团返美后与特朗普会面，特朗普在听取代表团汇报后发推表示，中国“被对美国的贸易获利惯坏了”。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump Our high level delegation is on the way back from China where they had long meetings with Chinese leaders and business representatives. We will be meeting tomorrow to determine the results, but it is hard for China in that they have become very spoiled with U.S. trade wins! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年5月5日

《金融时报》5月8日发表社论称，特朗普对中国提出的要求是“非理性”的。文章称特朗普提出的议程“极端”且“不可能”，中方的回应里有合理内容，但也有“一样荒谬”的部分。

而中国媒体对会谈的评价更加积极。《人民日报》表示，中美同意继续保持沟通，建立相应工作机制。《中国日报》则称，尽管仍有“很大分歧”，但一个保持公开对话的机制已是“积极进展”。

新华社与《人民日报》评论称双方讨论“坦诚、高效、富有建设性”。但一位中国政府人士就此向《南华早报》解读时表示，“坦诚意味着讨论激烈，高效意味着对话很短，建设性意味着双方间仍有很大鸿沟”。

中美各列八项提议

图片版权 AFP Image caption 中美在谈判第一回合各自开出条件。

两国官方虽未公布谈判具体内容，但其中一些细节已被中外媒体逐步公开。路透社、《华尔街日报》与《纽约时报》等媒体均披露，美国代表团会谈中向中国提出八项要求，涉及削减美中贸易逆差、降低关税及《中国制造2025》计划。《纽约时报》详细列出了要求中的八项内容：

削减2000亿美元贸易顺差。今年6月开始，一年内削减1000亿美元贸易顺差，并在随后一年内继续削减1000亿美元；

将关税降低至与美国目前同样水平；

加强知识产权保护；

采取措施停止对美国商业网络的商业间谍活动；

停止《中国制造2025》计划中对中国高端制造业的补贴及其他优惠。这一计划包含飞机制造业、电动汽车、机器人、计算机微芯片及人工智能等10个领域；

接受美国可能会限制《中国制造2025》中涵盖产品的进口；

接受美国对中国在敏感领域的投资进行限制，中国不采取报复性措施；

开放中国的服务业和农业，充分迎接美国的竞争。

而《华尔街日报》报道称，刘鹤领导的中方团队也提出一份贸易框架作为回应，其中也包括八项内容，以下是其中几点：