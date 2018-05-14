特朗普松口救中兴 这事在中美关系中有多重要

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美国总统特朗普周日松口，称要帮助被美国处罚的中国科技公司中兴通讯尽快恢复业务。这一表态让许多中美关系分析人士始料不及，为接下来两国贸易、外交关系走向带来新的转折。

北京时间周日（5月13日）深夜，特朗普发推表示，正与习近平一起努力，让中兴“快速恢复业务”，同时提及中兴事件导致“中国太多工作机会受损”。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年5月13日

这与特朗普此前对中美贸易关系的表述形成巨大反差。一直以来特朗普都在抨击中国“窃取美国工作机会”，对中国长期“受惠于不平衡的中美贸易”十分不满。而对中兴解禁是最近两国贸易谈判中方提出的要求之一，对中国意义可见一斑。

虽说特朗普一向“难以预测”，此番表态还是引发了两极反应，且刷新了许多人对近来中美形势的认知。

“十分赞赏”与 “无言以对”

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普对中兴的表态引发两极反应。

中兴去年在美国认罪，承认违反美国禁令，非法向伊朗、朝鲜输送美国技术与商品。后因执行和解协议时撒谎被美国商务部处罚，七年内禁止采用美国零件与技术生产产品。

作为中国第二、世界第四大电信设备制造商，中兴超过四分之一的配件来自美国合作伙伴，“七年禁令”导致拥有近8万名员工的中兴“主要经营活动无法进行”。据中国媒体《财经》杂志预计，如果中兴“死亡”，将有包括产业链与渠道商在内的数十万人受到影响。

因此特朗普“拯救中兴”表态一出，受到中方极大欢迎。中国外交部发言人陆慷表示，“十分赞赏”美国的“积极表态”。《环球时报》评论称，这是一个“好决定”，不仅对中兴有益，对中兴的美国供应商也是好事一桩，同时还有助于维护美国的商业声誉。

如《环球时报》所说，这一决定会对中兴的美国供应商影响重大。代表中兴部分美国供应商的律师道格拉斯·雅各布森（Douglas Jacobson）认为，中兴事件已从制裁与出口管控上升到地缘政治高度，特朗普的表态对于这一极不寻常的事件来说是“非常棒的进展”。

但美国国内也有强烈反对声音。曾在奥巴马执政期间以助理商务部长身份调查中兴的凯文•沃尔夫（Kevin Wolf）对《金融时报》表示，这一情形令他 “无言以对”，“从来没有一个美国总统像这样干预过一起执法事务。”

特朗普“中国工作岗位受损”的言论还引来一些在野党民主党议员批评。纽约州参议员舒默（Chuck Schumer）表示，“不如先帮助一些美国公司如何？”加州议员希夫（Adam Schiff）则称，“比起中国的工作岗位，你更应该关心国家安全。”

“让步”之举？

图片版权 Getty Images Image caption 刘鹤（最右）今年3月”两会“上宣誓就职国务院副总理，他本周二将以中美贸易对话中方牵头人身份赴美进行第二次贸易谈判。

眼下正值中美已开展展开贸易谈判，两国在朝鲜半岛等诸多国际问题上也存在合作。中兴事件的戏剧化转变，成为观察中美关系的重要窗口。

4月初美国贸易代表团曾到访中国，但在与中国副总理刘鹤牵头的中方代表团短暂会面后未达成明显成果。从随后媒体披露的会谈细节来看，中方提出的条件包括解禁中兴。

上周白宫宣布，刘鹤将于本周访问美国继续协商贸易问题。但中方迟迟未公布刘鹤具体访美日期等细节，导致不少人认为行程有变。然而特朗普“拯救中兴”推文发布后，中国外交部周一（5月14日）即宣布刘鹤将以习近平特使以及中美全面经济对话中方牵头人身份于5月15日-19日访美，继续就经贸问题磋商。

路透社称特朗普的做法是第二轮贸易谈判前的一次“让步”，会缓解全球最大两个经济体之间的紧张关系。而《纽约时报》还把这一举动放在“特金会”的特殊时间节点下，称中国已经将自己打造为对朝中间方，特朗普在会见金正恩前的“关键时刻”表示挽救中兴，是释放中美关系压力之举。

中国停止补贴高新技术研发？

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虽然特朗普已表示愿意帮助中兴回到正轨，但中兴风波给中国带来的影响离结束尚远。

此前美方禁令已对中国起到警示作用，令中方更加坚定发展芯片等核心技术。整个4月，中国媒体不断强调加强国产芯片产业，反思与美国在高科技产业的差距。

前美国对华助理贸易代表雷明（Claire Reade）对路透社表示，中兴事件后，中国更加不可能在停止补贴先进技术研发一事上做出让步，“中国可能已经强化自身意愿，不会再让自己陷入被美国如此对待的境地。”

在第一轮没有实质性成果的中美贸易谈判中，美国明确要求中国停止对计算机微芯片等高端制造业行业的补贴，可以看出，中国高新技术产业发展将是下一步美国贸易对话中的一个焦点议题。