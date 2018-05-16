中美贸易战：美国吹暖风 谈判现转机

图片版权 Getty Images

中国中央财经领导小组办公室主任刘鹤周二（5月15日）抵达美国首都华盛顿，与美国代表进行第二轮商贸谈判。外界预期，中国在这轮会谈期间会提出让步，令美国公司更容易进入中国市场，而美方也会减少对中国公司施加压力。

刘鹤抵达美国前夕，美国总统特朗普突然改变态度，在社交网站推特上宣布将与中国国家主席习近平合作，让中国科技公司中兴的业务“尽快返回正轨”。美国商务部早前宣布禁止美国公司向中兴出售零部件，指中兴违反美国对伊朗的禁令。中国外交部发言人陆慷周二在例行记者会上说，中方“十分赞赏”特朗普的表态，同时透露中美双方正在就落实帮助中兴的细节保持密切沟通。

美国商务部长威尔伯∙罗斯（Wilbur Ross）也为谈判吹暖风，指出中美双方的分歧“仍然十分大”，但他相信总统特朗普和中国国家主席习近平之间“深厚的个人关系”会帮助中美两国达成协议。有专家指出，中美的经济互相依赖，如果它们之间爆发贸易战，后果必然是“两败俱伤”。

图片版权 Getty Images Image caption 美国财政部长姆努钦率领的代表团早前与中方谈判期间，据报要求中方一年内削减1000亿美元的贸易逆差。

中美双方近月多次就贸易问题交锋。美国财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）五月较早时率领代表团到北京与中方展开对话，据报要求中国在6月1日起的一年间把中美贸易逆差削减1000亿美元，并在2019年6月至2020年5月之间再削减1000亿美元；美国还要求中国立即停止向《中国制造2025》计划涉及的先进技术领域提供补贴，两国最后无法达成共识。

香港《南华早报》引述上海复旦大学国际问题研究院院长吴心伯认为，美国就中兴问题向中国让步，显示它对缓解中美贸易争议持“开放”态度。中方也会回礼，提出让美国公司可以更容易进入中国市场的措施。

但专家认为，中美双方不可能在经过这一轮谈判后，就能达成共识。BBC经济事务记者沃克尔（Andrew Walker）认为，中国和美国目前的关税政策都是经过长年的讨论累积下来的，双方正式让步前，它们都不可能改变各自的关税政策。

“没有赢家”

渣打银行大中华区研究部主管丁爽指出，中国和美国的经济非常依赖对方。双方比较下，中国经济目前还对美国经济的依赖较多。但丁爽留意到这个情况正在渐渐转变：中国发展自身的经济时，慢慢不再需要美国的帮助；反而美国越来越需要中国的帮助。

美国贸易代表处在2016年发表的数字显示，美国向中国出口约1156亿美元的货物，同年从中国入口约4626亿美元的货物，造成约3470亿美元的贸易逆差。

丁爽指出，贸易战没有赢家，只有“输得较少的一方”。他认为，如果中美之间爆发贸易战，短期内中国利益受损会最多，但外界也不能忽视贸易战给美国农业、汽车制造业、能源业和金融市场的长远影响。

图片版权 AFP Image caption 作为中国主管经济的副总理，刘鹤同时是中美贸易谈判的中方首席代表。

中国“改革的契机”？

丁爽认为， 中美贸易谈判是中国进一步改革市场的契机。他指出，中国长远的经济发展目标是要开放服务业、降低进口关税和加强保护知识产权，而中美贸易谈判的结果很可能与中国这些长期目标吻合，为中国的市场改革提供动力。

但BBC经济事务记者沃克尔（Andrew Walker）留意到，中国的科技发展似乎引起了美国不安。三月，美国总统特朗普宣布禁止新加坡电子芯片制造商博通（Broadcom）收购美国同业高通（Qualcomm）。路透社当时分析指，白宫叫停收购是因为美国军方担心如果博通成功收购高通，将会制造空间让华为等中国公司控制芯片市场。

沃克尔认为，中国的科技发展将会是这轮中美谈判“重要一环”。