中美贸易逆差“一年内减一半”？分析质疑可行性

图片版权 EPA Image caption 中美间去年的贸易逆差是3750亿美元。

路透社引述美国官员指，中方在中美最新一轮贸易谈判期间提出了一系列建议，包括撒销美国农产品的进口关税，可望每年减少2000亿美元的中美贸易逆差。

在這之前，中美对谈判的进展都三缄其口。美国总统特朗普日前与正在当地参加中美贸易谈判的中国中央财经领导小组办公室主任刘鹤见面，也在社交网站发布两人的合照，但没有透露谈判的进展。

但中国外交部否认曾提出这个建议。发言人陆慷在周五（5月18日）的例行记者会上，形容路透社报道内那名美国官员的说法只是“谣言”，中美双方仍然在磋商。

中美去年的贸易逆差是3750亿美元，如果中方的建议属实，表示逆差将减少超过一半。分析也指出，若中美两国着手减少贸易逆差，必然会影响美国与其他国家的贸易关系，其政策实施也必须得到美国私人公司的配合。因此各方专家质疑这个目标能否在短期内兑现。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump Talking trade with the Vice Premier of the People’s Republic of China, Liu He. pic.twitter.com/9T7Iq6F3Xe — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年5月17日

路透社周五的报道中，没有提及中国向美方提出的具体要求细节。美国《纽约时报》此前早些时候曾报道，中国会要求美方撒销中国科技产品入口美国的关税，也会要求美方放宽美国公司向中方出售敏感技术的限制。

美国财政部长姆努钦率领的代表团，五月初曾在北京与中方谈判。据报，美方要求中国自6月1日起的一年间，削减中美贸易逆差1000亿美元，并在2019年6月至2020年5月之间再削减1000亿美元。如果路透社的报道属实，中方提出的数字符合美方这个要求。

特朗普5月13日深夜通过社交网站透露，他与中国国家主席习近平在“一起努力”，让早前受美方制裁的中国科技公司中兴尽快恢复业务，分析认为特朗普的表态是要为中美贸易谈判吹暖风。但美国众议院在周四（5月17日）通过议案，决定维持针对中与的制裁措施。

另外，中国商务部周五宣布，将停止向从美国进口的高粱收取惩罚性关税，指当局发现关税会影响依赖这些进口高粱的中国生畜行业。中方在公告指，当局调查发现近期中国国内猪肉价格持续下降，许多养殖户生计面临困难，因此认为在这情况下，针对进口高粱的关税“不符合公共利益”，但商务部没有注明中方的举动是否与中美的贸易谈判有关。

图片版权 Reuters Image caption 作为中国主管经济的副总理，刘鹤同时是中美贸易谈判的中方首席代表。

BBC经济记者金·吉特尔森（Kim Gittleson）指出，美国必须大幅增加向中国的出口，才能实现中国提出的目标，但这必会同时影响美国对加拿大、墨西哥等其他国家的出口。

美国《华尔街日报》亚洲经济副编辑皮普尔（Andrew Peaple）接受BBC采访时，以美国飞机制造商波音公司为例子，指波音目前全球积存的订单为6000架飞机，需要七年时间才能完全付运。皮普尔说，波音当然可以优先处理来自中国的订单，协助减少中美间的贸易逆差，但波音大概不会愿意把生意集中到一个顾客上，“这个例子显示出中美要减少两国贸易逆差的难度。”

但皮普尔留意到，中国改革经济的其中一个目标，是要利用中国公众的消费能力推动经济发展。他认为，而这些消费者终有一天，会想要购买海外制造的产品。“因此，我们可以说，中国经济目的的发展方向可能有助改善中美的贸易逆差。”