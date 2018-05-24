中美摁下“停战”键 但贸易战究竟谁赢谁输

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中美贸易战在本周出现拐点——中国副总理刘鹤赴美谈判，中美达成框架性协议，双方同意避免贸易战；华盛顿紧接着宣布商务部部长罗斯将于下周前往北京签署协议。

分析人士认为，中美贸易摩擦从互相加码不断升级，转换到了密集谈判达成共识的阶段。

但在中国国内舆论，则有多种声音。官方媒体以“双赢”为本次谈判定调，《环球时报》社评认为贸易战停战是两国的共同胜利；在中国社交平台微博上，则有人认为达成的条款是“美国敲诈成功”和“丧权辱国”。

贸易战暂时落幕，但这轮世界瞩目的贸易争端，究竟谁是赢家，谁是输家？对于两国普通民众而言，是好是坏？

中国：可能拖累GDP增速，现有贸易结构未改变

美国财长姆努钦表示，中方承诺显著增加对美国农业和能源产品进口，而美方则会叫停对中国出口美国的产品加征关税的计划。

这一结果符合中国的真实诉求，很难说中国输了。香港中文大学商学院国际商业及中国企业课程联席主任李兆波分析，在中美贸易争端中，中国希望继续通过一些壁垒，保护其国有和私营企业，尤其是那些产品和服务还不具备全球竞争力的，一旦向外国资本大幅开放中国本土市场会对中国的GDP和失业率产生负面影响。

中国现有的贸易结构并未根本改变，仅仅汽车等个别行业降低关税。香港科技大学经济系教授朴之水（Albert Park）称，中国的汽车产业已经成熟，而国际汽车巨头已经在中国设有合资工厂进行生产，考虑到中国市场规模和生产成本，这些品牌仍然会倾向于在中国生产而非向中国出口；刺激仅仅是一些高端车型的进口，但不会深刻影响双边的贸易关系。

图片版权 Getty Images Image caption 降低进口汽车关税对美国企业特斯拉而言无异于重大利好

短期来看，受益于这项政策的美国企业应该是特斯拉。在刘鹤赴美前，特斯拉宣布在上海成立全资子公司，特斯拉首席执行官马斯克则在之后的电话会上称，将很快确定在中国建设电池超级工厂，生产电池，未来还有可能生产汽车。但特斯拉即便在自贸区内独资建厂，车辆销售至中国市场仍需缴纳关税。只有关税大幅度降低，特斯拉在华建厂才能直接面对广大的中国市场，本次中国汽车进口关税大幅下调，对特斯拉而言无异于重大利好。

对中国老百姓而言，除了买进口车更便宜外，国内物价（CPI）上涨幅度也会保持在低位。多位接受采访的经济学家都提到，增加对美农产品与能源的进口将显著减轻中国通胀压力。

也有负面影响。显著从美国增加进口，则可能拖累中国GDP增速。去年中国GDP增长强劲，动力来源是外贸数据的改善，如果未来中美货物贸易顺差不升反降，则可能拖累GDP，无法维持6.5%的增速。

但也有专家指出，为了保障粮食安全，中国对粮食进口实行配额制，配额外进口关税大幅度提高，因此扩大对美粮食进口配额，减少对巴西等粮食主要进口国的配额即可，并不会影响中国整体的贸易顺差。

美国：大豆背后的政治考虑

中美经贸谈判达成共识后，特朗普在推特上特地写到，“中国同意购买大量额外的农副产品，这将是多年以来对农民们来说最好的事情！”；“在我们与中国可能达成的协议下，他们将会从伟大的美国农民手里购买产品，基本上他们生产多少就买多少。”

特朗普对贸易谈判成果的肯定，是基于美国农民受益。本次谈判中，明确达成共识的仅有“双方同意有意义地增加美国农产品和能源出口”。

将农产品和能源作为着力点，是特朗普释放政治压力的诉求。今年11月美国中期选举中，北达科他州、密苏里州、西弗吉尼亚、佛罗里达、明尼苏达是农业大州，也是摇摆州；北达科他州还是页岩气主产区；另外两个能源大洲，德克萨斯、俄克拉荷马则是特朗普的核心票仓。

对此，美国布鲁金斯学会近期发布的一份报告称，若爆发中美贸易战，特朗普的主要票仓可能受伤最重。

根据美国农业部数据，2016年美国大选期间，在排名前十位的大豆和猪肉出口州中，特朗普赢得了其中各8个的支持。如果贸易战爆发，农业州受伤后倒戈，民主党就可能在众议院中赢得多数席位。昆尼皮亚克大学发布民调结果显示，如果民主党人控制了众议院，超过70%的民主党支持者希望他们启动弹劾程序。

因此可以看到，特朗普挑起贸易战的出发点，是基于个人是否在对内政治是否得分。香港中文大学香港亚太研究所国际事务研究中心联席主席沈旭晖教授撰文称，“这一回合，更多是特朗普的胜利，而不是美国的胜利。”