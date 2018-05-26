图片版权 Getty Images Image caption 低价成为外籍中产阶层在越南买房的主因，他们本身财产有限，但又想让自己的投资组合更加多元化。

今年，中国一二线城市纷纷收紧楼市限购政策。仅5月，贵阳、成都、哈尔滨等城市就出台政策以各种形式限制购房。中国被抑制的购房需求， 转向海外——中国内地和香港盯上房价低廉的越南、泰国等东南亚国家，迅速炒热当地房产市场。

挤满中国人的芽庄

越南著名旅游城市芽庄得到投资者青睐，游客边看景边看房。越南媒体报道，近期，芽庄房地产价格因为来自中国强大的购房需求而快速上涨。

芽庄的房产销售手册大多有中文简体和繁体的版本。大量中国人则借着在芽庄旅游的机会，边看景边看房，看上的直接成交买房。

图片版权 Linh Pham/Getty Images Image caption 中国游客涌向芽庄

芽庄一个楼盘，从不久前的700万越南盾/平米（2400港币/平米），快速涨至目前的1000万越南盾/平米（约3400港币/平米），涨幅超过40%。

当地一家报纸称，中国人常常雇佣越南人作为自己的代理，在芽庄购买土地。通过这种方式交易的土地价值数百亿。

中国人不仅在芽庄市内购买土地，还在沿海地区的几个公社大量购买房产。

越南庆和省土地注册部门的一位官员表示，在越南，外籍人士允许直接从开发商手里购买房屋和土地，但不许在个人间买卖。

他还声称，现在越来越多的越南人开始出售土地。

“为了防止这种情况，负责审查的特别部门应该加强审查力度，收紧审查措施。”

中国的易居企业集团CEO丁祖昱则号召越南修改法律，允许外籍人士持有产权从现在的50年放宽到100年。

中国炒房者的“香饽饽”

在5月23日早晨，胡志明市房价为港币2800元/平米，这一价格大约是香港平均房价的14%，或者新加坡平均房价的18%。在胡志明市的中心地带的豪华楼盘从港币3000元/平米到6000元/平米不等。这一价格不到曼谷7000到9000元港币/平米的价格的一半，还不及香港的此类楼盘房价的10%。

低廉的房地产价格，使越南成为中国内地和香港炒房者的“香饽饽”。

2017年，来自中国大陆、台湾、香港的买房者，占据所有外籍买房者的25%。2016年，这一数字是21%。进入2018年，这一数字丝毫减缓的迹象，继续加速上升。今年一季度，越南房产市场的需求量上涨了300%，远超去年同期的涨幅。

低价成为不少外籍中产阶层考虑在越南买房主要原因，他们本身财产有限，但又想让自己的投资组合更加多元化。举例而言，70万元人民币（约86万港币）可以在越南购买一所住宅，而在美国和澳大利亚，很可能要超过500万人民币（约613万港币）。

此外，外籍人士在越购房也是法律允许的，越南房地产业允许将每栋住宅楼30%的公寓卖给外籍人士，但外国人只能持有房屋50年产权。

不仅投资者看好，开发商也纷纷挺进越南房地产市场。新加坡知名地产公司凯德集团，在胡志明市进行楼盘开发，该项目在香港开售，60-100平米的房产售价在180万元港币左右。该项目预计2020年第四季度完成。

一位在香港金融领域工作的外籍人士，他的中国妻子在胡志明市花200万元港币买下87平米的公寓。他表示，“我们买房主要是为了投资。越南的社会主义政府比较稳定，我们认为这个国家会像中国一样快速发展。”

越南之前，已炒完泰国

泰国一线城市房产价格较越南一线城市高出一倍不止，中国人在泰购房需求高了这一房价。泰国房地产开发商尚思瑞的总裁在公开场合称，去年上半年该集团销售额同比增长20%，其中外国人购房者贡献越来越大，中国人则是“主力军”，增长最为迅猛。该公司也因此于去年把在中国的办事处从一个扩展的四个。

分析人士称，从去年开始的中国人赴东南亚买房的热潮主要有两个原因——中国开展全国范围的楼市调控措施，使全国房地产市场的交易量大幅下降，投资需求被极大抑制；与此同时，东南亚各国的房地产市场普遍疲软，需求低迷，使房价处于地位，投资吸引力高。再者，这些地区多为旅游目的地，中国人比较熟悉，旅游还能带来租赁预期，有着高于国内房产的投资回报率。

与此同时，加拿大、英国、澳大利亚等国家都在税费等环节上加大了对外国人投资的限制，一紧一松之下，更加剧了这一趋势。

但从此前在泰国投资的中国人反馈而言，也不是没有缺点，比如高昂、不透明的物业管理费，不规范的房产中介；此外，除了曼谷这类大城市，泰国芭提雅、普吉等城市的交通配套还有待完善，也为房地产投资带来不确定因素。