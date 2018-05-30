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随着刘鹤访美、中美双方达成框架性协议，中美贸易摩擦一度传递出休战消息。正在外界普遍认为中美两国正从摩擦对峙转向谈判和解的时候，美国突然宣布加征中国产品关税的消息，使这场已经持续两月的摩擦再度变得扑朔迷离。

这一次对华“开火”，不是从特朗普的推特开始，而是由白宫5月29日发布的声明。声明称，将在6月15日前发布针对中国500亿美元产品加征25%关税的最终产品清单，在6月30日前公布对华技术投资和加强技术出口管控的限制措施。

这一措施并非无中生有，而是此前特朗普政府“301调查”结果的延续。今年4月，美国宣布拟对价值500亿美元的中国出口产品征收关税，并公布清单。但随后又宣布，清单的公示天数将从30天延长至60天，公示期间美国并未清单上的中国产品加征关税。

复旦大学国际关系与公共事务学院学者马萧萧表示，此前这些动作可以看作“子弹上膛”，但是真正“扣动扳机”是宣布关税清单正式生效。本次美国再为公布清单设下期限，可以看作再次提醒中国“子弹已上膛”。

美国的招数

然而，在5月19日，中美共同发表联合声明，双方同意避免贸易战。美国财长姆努钦表示，中方承诺显著增加对美国农业和能源产品进口，而美方则会叫停对中国出口美国的产品加征关税的计划。

姆努钦这一表态招致国内批评者的攻击，认为政府对华软弱，不应该将谈判的重点放在缩减贸易逆差，而应推动中国进行制度性改革，使中美贸易实现长期平衡。

中国商务部本周二深夜回应称，“这显然有悖于不久前中美双方在华盛顿达成的共识。”观察人士认为，美国贸易决策过程中，在对华问题上发生严重分歧， 鹰派占据上风，因此政策出现反复。

但更多意见认为这是美国在为商务部长罗斯赴华谈判争取加码的“权力游戏”。6月2日至4日，美国商务部长罗斯将率代表团访华，继续谈判磋商。这次磋商在美公布最终关税清单的日期前。

中国商务部也称白宫的声明是“策略性”，并“感到出乎意料，但也在意料之中”。

美国雪城大学经济学教授罗夫利向《金融时报》表示，这一消息标志着华盛顿方面压力升级，这好像是特朗普的典型做法——“在我手下的人动身之时，我会加大压力”。

作为特朗普政府惯用谈判策略，在6月12日特朗普和金正恩会面前，美国态度也多次扭转。

中美竞争实质

从关税政策到中兴禁令，虽然在中美贸易摩擦中两国互不相让、言辞激烈，但为何美国一直掌握进攻主动权和谈判筹码？

“中国一直在小心避免贸易战，因为中国依然想进入美国市场和进行对外投资。”香港科技大学商学院经济发展研究中心主任黎麟祥教授表示。

另一方面，中国采取“守势”是因为在两国贸易中，中国享受大量贸易顺差；同时，中国未能按时履行加入WTO时承诺的对外开放措施，因此美国占据了道德高地，发动“攻势”则可以理解。

长期来看，中美贸易相互依存度高，很难真正打起贸易战。黎麟祥称，贸易战即使真正爆发，也不会持久，涉及范围也不会很广。

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因为贸易虽然是中美关系的“压舱石”，但并不是全部，南海问题、台海问题，也是中美博弈的战场。黎麟祥认为，尤其是对美国而言，迫在眉睫的朝核问题，非常需要中国配合。

香港中文大学商学院国际商业及中国企业课程联席主任李兆波认为，中国意识到，贸易战将会产生“双输”的结局，作为一个大国，开放市场是迟早的事，十九大后，习近平的权力加强，可以更高效地落实开放政策。

专家们表示，这类开放举措既符合中国利益，也有利于平衡中美贸易，长期来看，是缓解甚至解决中美贸易的可见路径。