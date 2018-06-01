图片版权 Reuters Image caption 欧盟威胁将采取所有必要手段进行回应。

5月31日，美国商务部长罗斯访华前夕在巴黎宣布，美国将对欧洲和北美的主要盟友征收钢铁和铝关税。

美国声称将对从欧盟、加拿大、墨西哥进口的钢铁和铝分别征收25%和10%的关税。这一决定6月1日生效。

此举立即招致墨西哥、加拿大和欧盟的激烈反应，称其为“纯粹的保护主义”，并誓言采取报复措施。美国的传统盟友英国也对美国的决定“深表失望”。

此举在美国国内也遭到质疑，质疑者认为，关税将提高美国制造业、建筑业和石油业广泛使用的钢铝制品的价格，使这些行业承受损失。

中美贸易谈判团队近期互动

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美国商务部长罗斯将率团于6月2日到6月4日访问中国，两国团队继续就经贸问题进行磋商。

这是美国代表团近期就解决美中贸易争端的第二次中国行，上一次访问中国是5月3日到5月4日。接着，刘鹤率领的中国代表团5月15日到19日访问华盛顿，经过几天的磋商，美中双方发表联合声明。双方在声明中同意，采取有效措施实质性减少美国对华货物贸易逆差，中方将大量增加购买美国的商品和服务。这被中国方面解读为中美同意不打贸易战。

反对声一片 誓言报复

欧盟贸易委员马姆斯特罗姆（Cecilia Malmstrom）称，这是“对全球贸易而言糟糕的一天”。欧盟委员会主席容克（Jean-Claude Juncker）认为美国的行为“完全不能接受”。

容克说，欧盟“别无选择”只能在世贸组织提出诉讼，并对美国产品施加关税。欧盟此前已提出了一份报复清单，包括美国波本酒、蔓越梅和牛仔裤等。法国贸易官员透露称，欧盟的反制措施将在6月中旬之前完成。

加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）称，“把与加拿大的贸易视为对美国国家安全的威胁简直荒谬可笑。”他还表示，关税是对美国和加拿大之间长期盟友关系的“侮辱”，尤其侮辱了“数以千计与他们的美国战友在阿富汗共同战斗并牺牲的加拿大军人们”。

特鲁多称，加拿大计划从7月1日开始对美国价值130亿美元产品施加关税，包括一些钢铁制品，施加25%的关税，同时对其它一些美国商品施加10%的关税，包括酸奶、威士忌，以及咖啡。同时加拿大也计划向世贸组织提出诉讼。他表示，“我们不得不相信某一天常识将会胜出，但我们在美国今天的行为中完全看不到这一迹象。”

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 加拿大总理特鲁多称，关税是对美国和加拿大之间长期盟友关系的"侮辱"。

墨西哥经济部称，计划对美国的钢材、猪腿和带肩前腿肉、苹果、葡萄、蓝莓加税。

中国外交部发言人华春莹周五对此评论称，以邻为壑，让子弹乱飞，绝不是有效和有益的方式，也绝不具有任何建设性。

美国的贸易政策已从主要针对中国，扩展到针对多个贸易伙伴的全面打击。舆论担忧更大范围的贸易战将影响世界经济。

香港中文大学副教授沈旭晖向BBC中文表示，"特朗普政府一向以做生意方式从事外交谈判，'开天杀价落地还钱'，各项谈判都是反复无常，目的有点像朝鲜一贯的边缘政策，不断制造危机、又在危机激化前刹停，制造不可测性，以谋求最大利益。相信这只是策略，并非希望真的开打贸易战。"

“打击严重”

包括英国在内的欧洲钢铝生产商担心关税将导致美国需求下降，同时担心因美国实施关税而转销到欧盟的钢材激增，加剧区域内的竞争。

英国钢铁行业协会贸易负责人斯蒂斯（Gareth Stace）称，这种混乱将使英国钢铝产业遭受严重打击。据该组织称，英国钢铁行业约有31,000名员工，其出口约7％是出口到美国。

贸易战对美国钢铁市场的影响也不容乐观。加拿大、墨西哥和欧盟去年共向美国出口价值230亿美元的钢铁和铝，占当年美国钢铁和铝进口总额的近一半。

自特朗普3月份宣布实施关税以来，一些依赖钢铁原料的美国公司已报告感受到进口钢价上涨，但美国生产商又无法满足需求。经济学家和美国企业已经警告，金属成本上升将会扰乱供应链，并最终转嫁给美国家庭，并导致依赖这些材料的公司的工作岗位流失。

罗斯驳斥了对金属原料成本上涨的担忧，认为这种影响很小。

周四美国钢铁生产商股票上涨，而依赖金属的公司股票则下跌，比如波音。

图片版权 Getty Images Image caption 加拿大、墨西哥和欧盟去年占美国钢铁和铝进口总额的近一半。

如何开始？

美国总统特朗普3月份宣布，出于“国家安全”考虑，美国将对进口钢铁和铝产品分别征收25%和10%的关税。特朗普称，由中国引起的全球钢铁和铝产能过剩，威胁美国本土钢铝生产者，而他们对美国钢铝自主供应有着至关重要的作用。

此后，韩国、阿根廷、澳大利亚和巴西同意自己限制对美出口钢铝的总量，以换取关税豁免。

美国延长对欧盟、墨西哥和加拿大等国的关税豁免期，以开展对钢铁出口限制的谈判。延长后的豁免期将在6月1日结束。

美国商务部长罗斯在巴黎宣布实施关税的决定，他在这里与欧盟领导人们进行谈判，后者一直试图避免关税的实施。

罗斯称目前谈判所取得的进展不足以再次延长豁免期，无论是加拿大、欧盟还是墨西哥。

“我们继续保持对所有这些相关国家谈判的意愿。”罗斯说，但是特朗普总统保持任何时候实施和更改关税的权力。

BBC商务记者西奥•莱格特（Theo Leggett）分析

特朗普政府下决心使全球各地的贸易伙伴都让步，为此不惜开打贸易战。他认为廉价进口产品损害美国工业，减少美国工人的工作机会。竞选期间，他承诺了一个更公平的交易——看来他很乐意冒着贸易战的风险以获得他想要的东西。事实上，特朗普之前曾经说贸易战是“好的，而且容易取胜”。

那么会发展到贸易战那一步吗？当然，欧盟和墨西哥似乎准备实施报复，加拿大也表示要采取行动。所以形势不容乐观。但如果看看华盛顿是如何应对其主要贸易目标中国的，事情似乎不那么简单。

有几次，双方言论升级，互相威胁，然后立场缓和。目前，全面贸易战已被避免。中国做出一些让步。

所以也许这就特朗普的谈判方式——在喧嚣的舆论中，吵闹地进行。