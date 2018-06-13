中兴恢复交易后股价狂泻四成　禁令余虑未消

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中兴被美国商务部处罚后停牌两个月，恢复业务后在香港股票交易所复牌首日，收市股价较停牌大跌41%，是该公司2004年上市以来最大跌幅，市值蒸发30亿美元。

与华府达成和解，不代表中兴事件已告一段落，因为替代和解协议仍有可能被美国国会推翻。美国共和、民主两党议员已就恢复对中兴处罚，提出一项《国防授权法案》修正案。

中兴最终能否起死回生，仍存在不少变数。

替代协议的具体内容是什么?

去年，中兴承认违反美国禁令，向伊朗、朝鲜两国输送美国技术与商品，后又在履行和解协议时涉误导美方，被美国商务部处罚，禁止采用美国零件及技术生产产品长达七年。

中兴是中国第二大电讯商，在四月停牌前，中兴市值达200亿美元，是全球第四大电讯设备制造商；中兴超过四分之一的配件来自美国合作伙伴，“七年禁令”导致拥有近8万名员工的中兴“主要经营活动无法进行”。

由于中兴约有20%至30%元器件，包括基带芯片、射频芯片、存储等设备从美国采购，美国制裁中兴，将有效遏制中国这一领域的发展，令中国舆论意识到中国在芯片等核心技术上与美国的差距，引起极大忧虑。

中兴于6月12日发布公告称，已与美国商务部工业与安全局达成《替代的和解协议》，中兴将支付14亿美元民事罚款，支付后局方将终止今年四月实施的拒绝令，并将中兴自《禁止出口人员清单》中移除。

与此同时，中兴将在由6月8日起计30日内，撤换所有现任高级副总裁及以上层级的高层领导，并承诺不再重新雇用他们。

该协议或被推翻？

虽然特朗普表明会与中国国家主席习近平“一起努力”令中兴重启业务，但这项举动遭到美国民主党和共和党的议员批评，他们更在参议院每年表决的《国防授权法案》提出修正案，恢复对中兴的处罚。

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美国参议院少数派领袖舒默（Chuck Schumer）曾批评替代协议显示特朗普奉行的不是美国优先而是中国优先，并指这项跨党派修正案旨在推翻特朗普政府有关中兴案的替代协议，并显示了特朗普在中兴问题上让步是“大错特错”，强调国会将会确保特朗普履行对华强硬的承诺。

包括该修正案在内的法案即将表决，外界预期这项法案将在参议院获得通过；两院就《国防授权法案》达成一致后，将由总统签署实施，但总统亦可选择否决。

美方即将公布关税清单

中兴事件是中美贸易战的标志性事件，目前悬而未决，另一场风暴亦即将吹至。

白宫早前公布，将于6月15日公布征收25%关税的中国企业清单，并于30日再公布针对中国的投资及出口限制，以保护美方的知识产权。

白宫五月底发布的声明稿称，将对总值500亿美元的大陆进口商品征收25%，涵盖“重大工业科技”及“中国制造2025”项目的相关企业。