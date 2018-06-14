旧货成新宠 世界天价手提包前世今生

图片版权 Christie's Image caption 爱马仕白色喜玛拉雅尼罗鳄鱼皮30公分钻石柏金包（Hermes Birkin）

2018年6月，一个名牌手提包，在伦敦佳士得（Christie's）拍卖行卖出了21万多美元，创下了手提包在欧洲拍卖市场上的最高价格。

拍卖槌落下震惊欧洲，舆论纷纷。有报道说：“二手”包卖天价；还有人说，“旧货”成新宠。

的确，这个手提包已经有十年的“包”龄，于2008年制作，如今的状况列为“二等”，手提包的表面没有任何明显的划痕。

这应该是它没有打破手提包拍卖纪录的原因。

手提包的世界最高拍卖价格，是2017年在香港的一场拍卖会上创下的38万美元纪录。

而在2016年，同款的手提包就曾在亚洲拍卖市场上卖出30万美元的高价。

这些拍卖出的手提包价格，在世界很多地方都能买下豪宅，更重要的是：它们都是爱马仕白色喜玛拉雅尼罗鳄鱼皮30公分钻石柏金包（Hermes Birkin）。

白色喜马拉雅，指的是皮泽颜色仿佛喜马拉雅终年白雪盖顶的山峰，而手提包的扣环和商标挂锁均由白金手工打造而成，并镶嵌有数百颗钻石。

名字由来

Image caption 1971年，珍·柏金与著名的法国文化名人赛日·甘斯布（Serge Gainsbourg ）。他俩的恋情持续了10年。

这款爱马仕手提包被命名为柏金，还有一段故事。有人说，这算是爱马仕公司极为成功的营销故事。

上个世纪80年代初的一天，法国顶级老牌奢侈品公司爱马仕的总裁杜马斯在从巴黎飞往伦敦的航班上，正巧坐在英国演员兼歌手珍·柏金（Jane Birkin）的旁边。

据说，柏金的草编手提包里装的东西从机舱行李箱上散落下来，她向坐在旁边的杜马斯抱怨说，找不到合适的手提包装东西。

于是杜马斯提议说要为她设计一款手提包，并问能否用她的名字命名。

柏金听了连声回答：好的！好的！好的！

之后，爱马仕推出了以柏金命名的手提包，因为工艺精细、价格昂贵成为高端奢侈手提包中的极品。

2015年，柏金看到一段动物保护人士公布的视频，其中鳄鱼被养殖和剥皮的惨状，曾令她高调要求爱马仕停止用她的名字命名这款手提包。

不过，爱玛仕在承诺将改善动物饲养和皮革制作程序后，柏金与爱马仕的矛盾才得以化解。

收藏价值

爱马仕旗下除了柏金包、还有以已故摩纳哥王妃凯莉命名的凯莉包等。但柏金包，自问世至今一直是世界名媛明星们争相拥有的奢侈品，堪称手提包世界中的劳斯莱斯。

图片版权 Getty Images Image caption 2014年在美国纽约拍卖的两款爱马仕凯莉包

要想拥有柏金手提包，并不是进店选货这么简单。除了要求顾客有品位、有钱买，还需要足够的耐心等待。

有的款式，顾客必须等待数年的时间才能拿到自己心仪的手提包，因为工匠们需要时间寻找合适恰当的材料来特制。

所以有一种说法是，某些珍罕爱马仕柏金包每年仅制作一、两个。

物以稀为贵，这就是那些由罕见皮革制成的爱马仕柏金包如今成为拍卖行里抢手货的原因之一。

佳士得拍卖行的手提包和饰品专家瑞彻尔·柯夫斯基（Rachel Koffsky）介绍爱马仕手提包时说，这些手提包几十年以来都用同样的工艺同样的材料制作、而过去一百年来，很多其他的品牌在生产制作方面并没有如此始终如一。

艺术品

图片版权 Getty Images Image caption 歌星、名媛们追捧的爱马仕柏金手提包，起价7000英镑，想买必须排队。

爱马仕的柏金包、凯莉包以及用设计师凯瑟琳·查雷特（Catherine Chaillet）的孩子命名的康丝坦斯包（Constance）自问世以来基本没有什么改变。

佳士得拍卖行透露，名牌手提包国际二手市场近年来大幅扩张，市场价值在2011年仅为500万英镑，但到2016年时已经上涨到2600万英镑。

行内人士说，名牌手提包是回报率相当可观的投资选择；而且因为投资其他古董艺术品通常需要雄厚的资金，名牌手提包作为收藏界的新宠，起价较低，为更多人所能承受，因此也吸引了更为广泛的收藏者。

而近年来，随着“可穿戴艺术品”日益流行，名牌手提包作为“可穿戴艺术品”中的重要元素，销量也随之飙升。

另外，越来越多的女性将她们的手提包当成投资产品收藏的同时，还将它们视为个性的外延和表现。

东亚地区，尤其是中国大陆，是国际奢侈品的重要市场，也是名牌手提包的大市场。这或许是最贵手提包在香港卖出的原因。

而下一个最贵手提包会不会仍然出在香港呢？让我们拭目以待吧。