中美贸易战征税能否击中要害 解读关税清单透露的讯号

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中美贸易战一触即发。周五（6月15日），美国与中国各自宣布，将向对方价值500亿美元商品加征25%关税。这一举动让中美贸易摩擦急剧恶化，双方又来到了接近贸易战的边缘。

最近一段时间，这两个世界上最大的经济体之间贸易争端不断，形势阴晴不定。今年4月美国公布过一份价值500亿美元的中国商品征税名单，北京也宣布通过向相同价值的美国商品征税进行回击。双方此后进行多轮贸易谈判，暂时搁置贸易战，但目前看来，这些谈判显然没有什么实质性成果。

这次双方公布关税清单，可以看作是4月清单的延续，但也显示出，中美两国的贸易争端比以前更加危险。

双方清单重点

美国清单：

共涉及1102个项目，价值约500亿美元。

清单分两部分。第一部分有818个项目，这些项目在4月清单中已出现，价值约340亿美元，于7月6日起征税。

第二部分为新增的284个项目，价值160亿美元，主要包括半导体、电子、塑胶等产品。美国称这些产品受益于“中国制造2025”等产业政策。这一部分清单将接受公众审核，具体生效日期未定。

与4月相比，新清单移除了平板电视、医学用呼吸仪器、空调组件等商品，但仍会针对汽车行业。

中国清单：

涉及659项商品，价值约500亿美元。

清单也分两部分。第一部分有545项，价值约340亿美元，包括农产品、汽车、水产品等，7月6日起征税。

第二部分价值160亿美元，具体实施时间另行公告。

中美各自重点不同

图片版权 Getty Images Image caption 受中美加征关税影响，美国大豆价格下跌。

虽然两份清单价值相差无几，但根据具体内容可以看出，两国针对的重点有所不同。

特朗普周五发布声明指出，这份清单针对“工业重要技术”商品，其中包括“中国制造2025”计划有关产品。

“中国制造2025”公布于2015年，中国政府想要通过这项计划，在10年时间内从制造大国发展为制造强国。美国政府认为，“中国制造2025”计划会使中国政府在一些新兴产业上为本国企业提供政策倾斜，不利于市场自由竞争。

特朗普说，这次征税“对防止美国技术和知识产权进一步以不公平形式转让给中国至关重要，且将保护美国就业机会”。

图片版权 Getty Images Image caption 今年3月，特朗普签署备忘录，对中国征收大规模关税。

中国人民大学国际关系学院副教授刁大明认为，打造符合自身需要的制造业发展计划是发展国内经济的通常做法，西方发达国家也都经历过类似历程。“‘中国制造2025’是中国国家发展的既定目标，绝对不会因为某些外部因素的可能干扰而止步不前，”他告诉BBC中文。

复旦大学国际关系与公共事务学院学者马萧萧则表示，“中国制造2025”是中国的“底线”，美国的针对不会让这一计划有致命性打击。“影响肯定会有，”他说，“但我们应该还是有自己的方式来解决这个问题，会有国内具体的政策措施应对。”

马萧萧还指出，中国的关税清单瞄准的是美国共和党的“票仓”。美国即将在11月举行中期选举，中国清单涉及到农产品、水产品、汽车等行业，这些产业对共和党传统票仓所在州意义重大。

根据法新社报道，目前很少有美国农民直接指责特朗普。美国第二大农业联盟全国农民联盟（National Farmers Union）负责人约翰逊（Roger Johnson）表示，该团体支持美国削减贸易逆差的决定。但约翰逊同时强调，他们的担心正在“日益变多”。

这次加征关税还得到了美国一些民主党人的支持和共和党人的反对。美国参议院民主党领袖舒默（Charles Schumer）称，中国是美国“真正的贸易敌人”，表示中国“窃取知识产权与拒绝让美国公司公平参与竞争的做法威胁美国未来数以百万的工作机会”。而反对的共和党人希望，可以缩小清单范围，减少对美国产业的影响。

贸易谈判为何没用

图片版权 Getty Images Image caption 美商务部长罗斯6月2日前往北京，进行贸易磋商。

今年3月以来，中美已经进行过多轮贸易谈判与磋商，双方达成过一些初步协议，包括中国购买更多美国产品等，但都没能阻止两国贸易摩擦升级。分析人士指出，中美贸易谈判背后的逻辑远不止贸易问题这么简单。

朝鲜核问题可能是影响中美贸易争端的一个因素。一名美国官员向路透社表示，由于美国已经与朝鲜建立了直接对话渠道，特朗普不再将中国对朝鲜的影响作为中美关税之争的考虑因素。“我们现在拥有独立于朝鲜的渠道了，”这名要求匿名的官员说。

刁大明表示，此次征税是特朗普“美国优先”政策的体现，但同时也凸显了特朗普政府“险隘的选举政治导向”。

马萧萧认为，这其中还有美国国家战略的考量。2017年12月，特朗普政府向国会提交的首份《国家安全战略报告》中提到，中国和俄罗斯是美国的竞争对手，试图“挑战美国的实力、影响和利益，试图侵蚀美国的安全和繁荣”。

“通过这个可以看出，他（特朗普）针对中国不是仅仅因为两国贸易经济上有摩擦，而是在战略上把中国当做最大威胁了，”马萧萧向BBC中文表示。

“贸易战中国是不愿意的，是美国主动发起的，但同时也显现了中国在中美贸易或中美关系中仍处于守势，比较被动，”他说。

未来博弈还有空间

图片版权 Getty Images Image caption 中国意在通过《中国制造2025》发展先进制造业。

总部在英国的凯投宏观（Capital Economics）认为，就算美国向中国总值1500亿美元的产品征收关税，对中国经济影响不大，低于年度经济增长不足半个百分点，很容易就可以透过其他财政措施弥补，预料中国将决心，不想被外界认为是屈服于外国压力，双方都不会让步，贸易矛盾或陷入胶着的状态。

刁大明认为，从现在形势判断，未来一段时间，美国与包括中国、欧盟在内的主要贸易伙伴之间的贸易摩擦可能会长期存在。

路透社引述消息指，美国已经准备好下一轮可能的征收关税清单，或对中国总值1,000亿美元的产品开刀。据新华社报道，中国国务院关税委员会办公室一位负责人表示，中国对此“将保留采取相应措施的权利”。

马萧萧表示，目前中美贸易摩擦的激烈程度比之前有所升级，如果7月6日双方真的开始互加关税，“贸易战可能即将开始”。

他指出，中国对美国是贸易顺差，同等额度下双方加税，中国在额度上不占优势。“到时可能会扩展到其他领域……那个时候就比较危险了，”马萧萧说。

“如果按照当前的模式走下去，肯定对两个国家都不是好事情，”马萧萧表示。“两方应当也都有这个考虑，这次只有340亿，还留了160亿的活口，没有把路全部堵死，给双方博弈留了一个空间。”