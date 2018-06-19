图片版权 AFP Image caption 继中国表示要同样向500亿美元美国商品加征关税后，特朗普再度威胁向2000亿美元中国商品征收关税。

中美贸易紧张态势加剧。美国总统特朗普威胁称，要在中美贸易战中继续加码，对价值2000亿美元的中国商品征收10%关税。中国表示将“不得不”采取数量与质量结合的措施，做出反制。

这一举动令两国贸易战持续升温。

由于星期一是中国和香港的公共假日，周二成为美国宣布对500亿中国商品加征关税后的首个A股及港股交易日。当天中国股市大幅下跌，上证指数收盘跌3.78%，盘中跌幅一度超过4%，深证成指收盘下跌5.31%，沪深股市超过1300支股票跌停。

特朗普周一发表声明表示，“如果中国拒绝改变其做法，而且像最近宣布的那样坚持征收新加关税”，美国的新关税措施将会生效。

特朗普坚称，多年以来中国一直从两国不平衡的贸易关系中获益，认为这对美国很不公平。就在上周，美国刚刚宣布向价值500亿美元的中国商品征收25%的关税。北京随即进行反击，称要对同等规模的美国商品征收相同比例关税。

特朗普表示，已要求贸易顾问确定额外征收关税的中国商品名单。他说，“如果中国再次增加关税，我们将会追加向另外2000亿美元商品额外征收关税。美中之间的贸易关系必须更加平等”。

中国商务部6月19日表示，如果美国“失去理性、出台清单”，中国将“不得不”采取“数量型和质量型相结合”的综合措施，进行反制。

根据中方统计，2017年中国对美出口额为4297亿美元，进口额为1539亿美元，对美贸易顺差为2758亿美元。

美国意在通过此举，让中国停止鼓励转移知识产权。美国认为，中国政府一直通过法规与政策向外国公司施压，使得这些公司必须向中国公司转让知识产权。

然而许多美国经济学家与商人表示，新征关税可能会伤害一些特朗普政府想要保护的行业，这些行业依赖中国提供零配件及组装服务。

中美两个“500亿清单”重点

美国清单：

共涉及1102个项目，价值约500亿美元。

清单分两部分。第一部分有818个项目，这些项目在4月清单中已出现，价值约340亿美元，于7月6日起征税。

第二部分为新增的284个项目，价值160亿美元，主要包括半导体、电子、塑胶等产品。美国称这些产品受益于“中国制造2025”等产业政策。这一部分清单将接受公众审核，具体生效日期未定。

与4月相比，新清单移除了平板电视、医学用呼吸仪器、空调组件等商品，但仍会针对汽车行业。

中国清单：

涉及659项商品，价值约500亿美元。

清单也分两部分。第一部分有545项，价值约340亿美元，包括农产品、汽车、水产品等，7月6日起征税。

第二部分价值160亿美元，具体实施时间另行公告。

股市连锁反应

受中美贸易战影响，全球股市普遍下跌。

欧美股市周一以跌势收盘。华尔街道琼斯与标准普尔分别下跌0.4%与0.2%，德国达克斯指数下跌1.4%，巴黎Cac下降0.8%，英国FTSE100指数开盘下跌后平稳收盘。

周一是中港台三地的端午节公共假期，周二成为美国宣布加征关税后中国内地A股及港股的第一个交易日。当天中国和香港股市大幅下跌，上证指数收盘跌3.78，盘中跌幅一度超过4%，深证成指收盘下跌5.31%，沪深股市超过1300支股票跌停。截至下午发稿为止，香港恒生指数下跌近3%。

CMC Markets分析师麦登（David Madden）认为，中美贸易持续紧张，双方没有达成和解迹象，使得投资人士进退两难。纽约B. Riley FBR首席市场策略师霍甘（Art Hogan）表示，除非局势出现重大改变，预计贸易战会一直成为影响股市的头号因素。