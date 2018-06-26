从GE出局看道琼斯指数的前世今生

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 1860年代的华尔街，买卖股票是没有股指作参考的，股市大盘表现如何，也没有统一的衡量指标。

《华尔街日报》创办人查尔斯·道（Charles Dow）和统计学家爱德华·琼斯（Edward Jones）1896年5月26日第一次发表他们首创的道琼斯工业平均指数（DJIA）时，也许想象不到过了122年后，它会长成什么样。

2018年6月26日，通用电气（GE）跌出道指（DJIA）成分组合。这意味着当年初创时的12只元老成分股全部出局。GE是坚持到最后的元老，终于不敌时代大潮。取代通用电气进入道指的也是一家百年老店，但经营的是连锁药房，代表的是美国经济中日益壮大的医药保健领域。

不过，道和琼斯对道指今天的“面目全非”应该不感到意外。毕竟，当年设计这个指数的目的就是用它来体现美国股市升跌和经济冷暖走势，让股民和交易员做决定时心里有数。

因此，入选这个指数的成分股就要有代表性，能够尽量真实勾画市场面貌和动态，而且需要经常调整更新。

选择标准包括市值规模、交易活跃度、发展持续、具行业代表性，成分组合平均每二、三年就有变化。

道指是美国历史最悠久的股指，道指成分股代表了美国蓝筹股，代表了美国经济中各行业的领头羊；道指本身也已超越平均股价、金融财务指标，成为世界金融文化的符号象征。

道琼斯工业平均30指数、纳斯达克综合100指数(Nasdaq Composite 100)和标准普尔500指数（S&P 500）一起体现美股大局动态，不过碰到“股市表现怎样”的问题时，通常首先会说“今日道指开盘如何，收盘如何”。

图片版权 查尔斯·道 Image caption 查尔斯·道创立了道琼斯工业平均指数，根据12只工业股每天的收市价计算平均指数把脉大盘动态。成分股后来增加到30只，计算方式也变得很复杂。

折射经济

通用电气出局，连锁药店上榜，此上彼下，官方解释是为了准确反映医药保健领域在美国经济和股市的地位抬升。

也就是说，通用电气代表的行业在今日美国经济中跟医药保健行业的力量对比发生了重大变化。从另一个侧面说，美国经济的结构发生了变化。

现在的道指蓝筹股里包括苹果、英特尔、耐克、高盛、埃克森美孚石油，也有麦当劳。

它们在美国经济中的角色跟道指12元老成分公司在当年美国经济中的地位或许无法机械对比，但说它们在各自所处的时代、各自所处的产业中都举足轻重。

比如，除了通用电气，道指原始成分股还包括美国棉籽油公司（现在是联合利华集团的一部分）、美国糖业公司、美国烟草公司、芝加哥煤气公司、美国皮革公司、美国橡胶公司、田纳西煤、铁和铁路公司、全国铅业公司等。

这些当年的巨头历经盛衰，有些通过并购、改组转世投胎，改换门庭。它们陆续退出道指成分篮，也折射了它们代表的行业在美国经济中的地位变迁。

还有自行解散或被当局拆分的，比如美国皮革公司1952年关门；供电控股企业北美公司1946年被监管当局拆分，美国烟草公司1911年按照反垄断法被拆分。

它们的故事组成了美国经济发展史的一部分。

图片版权 Getty Images Image caption 1929年10月24日，纽约《布鲁克林每日鹰报》头版。经济萧条，华尔街崩溃，一片恐慌。

前世今生

道琼斯工业平均指数是美国第二古老的股票指数，第一个是1885年发表的道琼斯交通平均指数。

这两个指数的前生是查尔斯·道从1884年开始每天发给客户的股市平均指数，印在两页纸的每日通讯里。

查尔斯只上过小学，自学成为财经记者前经营小农场。

他 1882年与布朗大学毕业的统计学专家爱德华·琼斯在纽约华尔街15号创办了道琼斯公司，一台打字机一部电话，最初的业务就是编制每日通讯报道股市行情。

这份通讯7年后升级成《华尔街日报》，查尔斯·道任总编。他和琼斯1896年开始编制工业平均指数，5月26日在《华尔街日报》上。

这是开先河之举。在此之前没有这样透明、客观的“冷冰冰”的数字供买卖股票的人做决策依据、参考，大盘走势也是各说各样。

据后来有的学者分析，道指的一个衍生作用是引进并推动了市场透明度的概念。

1929年，道琼斯指数家族增加了一员，道琼斯公用事业平均指数；后来又编制了基于道琼斯系列指数的平均价格综合指数。

这三个平均指数现在由标普全球（S&P Global）的分公司标准普尔道琼斯指数公司（S&P Dow Jones Indices）运营。

图片版权 Paul Thompson/Getty Image caption 1913年，美国女权运动先驱们准备占领纽约证券交易所。21世纪“占领华尔街”的前世？

图片版权 Getty Images Image caption 二十世纪以来，证交所交易大厅女性增多，也是时代变迁象征之一。

怎么选股？

道琼斯工业平均指数里的30只股票，曾经很长一段时间就是工业股，市值 最高的产业公司，后来逐渐地成分越来越多元，工业股逐渐减少。

DJIA 现在离历史上的传统重工业相去甚远，名称里“工业”二字基本上就是历史遗留，不作为挑选成分股的标准。

选股的原则是市值、表现和行业代表性。

现在道指30个成分股里大部分跟重工业无关，与现在美国经济结构关联更大。

成分股的与时俱进是道指得以保持生命力和“接地气”的重要原因。

自创立以来，道琼斯工业平均指数成分股组合总共变了52次。

从1916年的12只成分股扩编到20只，1928年又增加到30只，一直保持到现在。

但这30只成分股几乎每二、三年就有变动，以保证股价平均指数尽可能“接地气”。通用电气1907年入选，2018年出局，坚持的时间最长。

图片版权 Getty Images Image caption 通用电气是道指1896年创立时成分股12元老之一。

上市公司被纳入道指后，出来又进去的情况也不少。

较近的例子包括2015年苹果（Apple）公司取代了电信公司AT&T；美国国际集团（AIG）2004年进道指，2008年被食品公司卡夫（Kraft）取代；2012年卡夫食品分拆为两个公司后被联合健康集团（United Health Group）。

现在，说起股市，直接反应就是道指。

不过，随着经济组成日益多元化，上市公司倍增，金融日益复杂化，道琼斯30平均指数的局限性也受到更多关注。

一种较多人接受的看法认为， 基于500家最大、交易最活跃、覆盖领域更多的股价计算的标普500指数，以及保罗一切的纽约证券交易所综合指数更贴近市场全貌，更有意义 。

纽约证券交易所现在有 2800多家公司挂牌交易，日交易量约15亿。

图片版权 Thinkstock Image caption 后来根据道指和其他指数设计的指数基金被誉为金融投资发展史上重要创举。指数基金是指数的衍生产品之一。

怎么计算？

随着证券市场和金融业的现代化和美国经济结构的演变，道指的组成和算法也因时应势更新。

最初道指算法很简单，就是成分股股票价格总合除以股票总数。这在初期阶段没有什么问题。

随着股票分拆的情况增多，指数偏离市场真实动态的情况就变得很明显。1928年9月，道琼斯开始用经过复杂的公式调整的"除数"取代原来的股票总数，来校正股票分拆和公司并购的影响。

简而言之，按照今天的算法，任何一只道指成分股价格升或跌1美元，就会牵动道指升或降6.8483点。

道指的升跌主要取决于美国经济内相关领域的表现，但国内国际政治动态，比如大选、战争和恐怖主义袭击，还有天灾人祸等因素对它也有很大影响。