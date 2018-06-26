图片版权 Reuters Image caption 特朗普曾形容哈雷是"美国的标记"，但分析指出哈雷多次成为特朗普贸易政策的受害者。

美国摩托车制造商哈雷戴维森（Harley Davidson，简称“哈雷”）宣布要把生产线搬到欧洲后，引来美国政府反弹。美国总统特朗普在社交网站说，他对哈雷的决定感到惊讶，但分析却认为哈雷这一步无法避免。

特朗普在社交网站发文，形容哈雷是“举起白旗投降”，又指哈雷只是把欧盟的关税威胁，变成自己把厂房搬到海外的借口。

欧盟早前宣布会向摩托车、波本威士忌和橙汁征收额外关税，报复美国对欧盟钢材征收巨额关税。哈雷指，欧盟的措施令旗下摩托车的售价每辆平均增加2200美元，它必须扩大美国国外的生产线，避过欧盟对美国进口的关税，才能继续以具吸引力的价钱把摩托车卖到欧盟市场。

“美国的标志”

哈雷预计，搬迁生产线大约需时9至18个月，搬迁过程期间哈雷不会将因欧盟关税而增加的成本转嫁消费者，以免影响摩托车的销量。哈雷去年在欧洲卖出超过四万辆摩托车。

哈雷目前在澳大利亚、巴西、印度和泰国都有工厂，也将透过扩大这些工厂的规模取代美国工厂的生产线，但哈雷没有透露将扩充哪家工厂。

除了特朗普，美国白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）在哈雷宣布扩充海外生产线后，也批评欧盟的措施等同利用“不公平和带有歧视性”的贸易政策来惩罚美国工人。

特朗普成为总统后，哈雷高层人员曾亲自拜访他。特朗普也曾大赞哈雷是一家“伟大的美国公司”，称赞哈雷坚持在美国制造摩托车，是“美国的标志”。他2017年在美国国会发表演说时，引述公司员工说其他国家向哈雷征收“十分重的关税”，也声言要代表哈雷等美国公司向其他国家争取“公平的贸易”。

但哈雷却成为不少特朗普贸易政策的受害者。哈雷在四月曾指，特朗普向外国进口的钢材征收关税，令哈雷购买钢材的花费大增75%。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普也曾大赞哈雷是一家"伟大的美国公司"，称赞哈雷坚持在美国制造摩托车，是"美国的标志"。

砸自己的脚？

哈雷摩托车在美国的销量近年不断下跌，早前甚至关闭一条在密苏里州的生产线，降低成本。路透社分析指，这是因为哈雷的摩托车并不受年轻美国人欢迎。哈雷在美国国内的销量在今年首季下跌了12%，但在欧洲、中东和非洲等市场的销量却上升了差不多7%。

但美国与欧盟和中国的贸易纠纷却威胁哈雷进军国际市场的计划。除了欧美贸易纠纷，中国早前也威胁要向包括哈雷摩托车等美国产品征收额外关税。

特朗普对哈雷的决定严厉批评，但其他共和党人却把矛头指向特朗普向欧盟增加关税的决定。

图片版权 Reuters Image caption 哈里摩托车在美国销量下跌，在欧洲和中东等地却渐受欢迎。

共和党参议员萨瑟（Ben Sasse）指，问题的根源不是哈雷是否“爱国”，而是关税本身就是一件“愚蠢的事”，因为向入口产品征收关税跟向美国人征收税款没有分别。

总部设于美国的金融服务公司Baird Equity Research分析指，哈雷的决定可以保障自己在欧盟的市场，其实是一个“明智的决定”，但警告在哈雷明确地宣布搬迁计划前，短期内业务可能受影响。