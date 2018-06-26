美国股市普跌 贸易战打击了这些公司

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受中美贸易摩擦升温影响，周一（6月25日）美国证券市场下跌，其中科技股首当其冲。周一收盘时，纳斯达克指数下跌超过2%，道琼斯及标准普尔500跌幅均超过1.3%。

与此同时，两国知识产权纠纷继续。美国计划本周宣布一系列措施，限制中国对机器人、航空航天等美国关键科技领域的投资。

据彭博社报道，虽然美国财长姆努钦（Steven Mnuchin）一直建议特朗普政府缓和对华对抗态度，但白宫仍计划采取强硬立场。《华尔街日报》称，白宫新政策可能会针对中方在美投资，中方资本占有比例超过25%的公司的在美投资都会受到影响，同时还会对美国公司的科技出口加以限制。

美方认为，中国政府在一些有战略意义的产业为中国公司提供不公平支持。

股市方面，英特尔（Intel）成为损失最大的公司之一，股价下跌超过3%。去年英特尔将近四分之一的销售额来自中国。另一家科技巨头苹果股价下跌将近1.5%。苹果在生产与销售方面也很依赖中国市场。

姆努钦对彭博及《华尔街日报》的报道予以否认。他表示，美国的限制措施并不会单独针对中国，但适用于“所有试图偷窃我们技术的国家”。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普与习近平

美国财长的发言给市场带来了压力，但稍后白宫贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）的言论让股市稍有回弹。纳瓦罗接受CNBC采访时称，美国对于其他国家“绝对没有任何考虑”。他还表示，市场错误理解了特朗普的计划。

大部分经济学家警告称，包括美国对进口钢铁、铝征收的关税在内，各种关税正在干扰全球供应链，阻碍投资及企业招聘活动。

目前这些措施带来的代价已经开始显现。著名摩托车品牌哈雷戴维森（Harley-Davidson）称，受欧盟对摩托车新关税的影响，公司将承受更高成本，新增开支达数百万美元，为避免成本，公司会将部分产品的生产移出美国。消息一出，哈雷戴维森股价狂泻将近6%。

PNC银行高级经济学家亚当斯（Bill Adams）表示，“美国与中国政府都有强烈动机缓解贸易摩擦，但新的一报还一报的战略使得贸易战的预测不是那么牵强。”

今年春天贸易谈判破裂后，中美双方均表示将向对方价值数百亿美元商品加征关税，新的关税从7月6日起实行。