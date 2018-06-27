图片版权 AFP Image caption 香港年轻人负担不起租金，有些只会租住一个狭小的床位。

美世人力资源咨询公司（Mercer）调查发现香港是全球外派人士生活成本最高的城市，上海、北京分别排行第7、9，台北排行27。

美世这份报告调查了全球逾209个城市，综合计算各城市衣食住行、日用品和娱乐活动等200个项目价格。

调查得出了一些有趣的比较，例如伦敦的电影门票成本最高、莫斯科有最贵牛仔裤、首尔则有最贵的咖啡、苏黎世有最贵的汉堡等等。

你的器材不支持播放多媒体材料 香港恋人在这都市寻找私人空间。

去年香港曾经被安哥拉首都罗安达（Luanda）抢夺了首名的位置，但由于罗安达房地产市场有下调趋势，令罗安达在排名榜中跌至第6位。

香港房价高企不是新鲜事，年初国际调查组织“Demographia”曾指，香港普通家庭要不吃不用超过19年才买到楼，是全球最难负担的城市。

美世的调查发现多个大陆城市也有排名上升的趋势，上海、北京、深圳、广州、南京分别排行第7、9、12、15和25位。

美世全球移动产品解决方案部门负责人特拉伯（Yvoone Traber）说：“蓬勃的经济、强劲的货币调控政策、推动人民币成为国际货币，是中国城市在排名榜上升的原因。”

在亚洲地区中，日本东京、新加坡、韩国首尔分别排行第2、4、5位，反映亚洲地区仍然是外派人士工作成本最高的城市最集中的区域。

图片版权 Getty Images Image caption 香港最全球最挤迫的城市之一。

欧美地区

美世调查指，欧洲经济逐步转好，令美元对比其他货币较弱，令美国的城市在排名中下跌，其中纽约跌出10大至第13位。

而欧洲国家方面，多个欧洲城市因为欧洲货币趋强，成本有所上升。瑞士的城市稳占欧洲之首，苏黎世仍然是成本最高的欧洲城市，伯尔尼（Bern，又译伯恩）位列第 10，日内瓦亦因为房地产市场下调，而跌了4位至第11位。

伦敦排行19位，比去年跳升10位；巴黎则上升至34，比去年跳升28位。其余马德里、罗马、维也纳等跳升了数十位。不过一些东中欧地区，例如莫斯科、基辅等就轻微下跌，原因同样与当地货值转变有关。