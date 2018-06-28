图片版权 Reuters Image caption 苹果的市场份额被新兴的中国手机品牌欧珀Oppo, Vivo和更知名的华为超过。图为中国通讯设备制造商华为负责人参加法国戛纳国际创意节活动。

美国品牌在中国市场面对越来越强的本土竞争，市场份额受到挤压，美中贸易战一开打会令此局面进一步恶化。

北京和华盛顿谈判没有就贸易不平衡，技术转让和对美国公司进入中国市场的限制问题达成协议，美中可能爆发全面贸易战。

如果美中走向全面贸易战，美国在华品牌将面临更大的威胁，拥有创新产品和得到中国政府支持的当地竞争者将构成更大挑战。

美国品牌面对竞争

长期以来，不少美国名牌在中国享有盛誉，备受消费者追崇。

由于中国努力在战略性产业领域扶植国内品牌和骨干企业，淘汰低效劣质企业，增加质量竞争力，中国品牌的竞争力日渐提升，一些美国名牌的主宰地位受到威胁。

美国的苹果、星巴克、日用消费品牌宝洁（Procter & Gamble）在中国市场的主宰已经受到挑战，这关系到美国公司在中国百亿、千亿美元的盈利。

图片版权 Getty Images Image caption 由于中国努力在战略性产业中扶植国内品牌和骨干企业，淘汰低效劣质企业，增加质量竞争，令长期以来在中国享有盛誉的美国品牌受到了更多威胁。

根据对贝恩和凯度(Kantar)数据的分析，中国品牌在去年占据了中国价值6390亿人民币的快速消费品市场的75%，这些本土品牌包括从软饮料到洗发水等诸多种类的产品。而5年前中国品牌占据市场的份额是2/3。

美国的品牌诸如帮宝适（Pampers）、高露洁牙膏、美赞臣婴儿奶粉，在过去5年中的市场份额下降了10%。与此同时，中国品牌诸如滋源（SeeYoung）洗发水，百雀羚（Pechoin）护肤产品的市场份额迅速扩大。

根据对121家在美国上市公司公布的在华销售数据的分析，美中贸易紧张可能进一步加快这些美国企业市场份额减少的趋势，令美国在华企业去年1800多亿美元的销售额受到威胁。

星巴克刚开始进入中国时迅猛扩张，但在2018年销售增长停顿，因为中国大城市迅速出现了很多中国竞争者。

而这种新形势对于那些在中国有主要业务经营的美国公司，包括星巴克、麦当劳和沃尔玛，实际损害更大。

根据贝恩咨询报告，去年中国本土品牌赶超国际竞争对手的领域主要集中在21种消费品领域，诸如护肤品、洗发水、婴儿奶粉。中国本土品牌去年增长了7.7%，而国际品牌增长只有0.4%。

高端制造业竞争

中国国产汽车品牌得益于国家支持也越来越自信。过去5年，在中国这个世界最大的汽车市场，本土品牌也在悄悄赶超国际品牌，对福特、通用汽车和电动车特斯拉构成挑战。但这种国家支持经常被美国指责为非正当的政府补贴行为。

中国政府扶持电动车辆的政策吸引了十多个新的中国竞争者进入市场。

专注中国汽车、能源市场的“蔚来资本”（NIO Capital）合伙人伊安•朱说，市场向更智慧、电动和自动汽车转变，汽车变得不再只是一种交通工具、而是娱乐和工作空间的成分越来越多，这为中国本土汽车制造商创造了更多的发展空间。

他认为，制造商需要熟悉当地口味和当地政府，外国公司在这方面面临更大的挑战。

另外内容涵盖新能源和智能型汽车在内的"中国制造2025"战略也有助于中国本土汽车品牌发展。

图片版权 Reuters Image caption 苹果的市场份额被新兴的中国手机品牌欧珀Oppo, Vivo和更知名的华为超过。

苹果公司上个财政年度在中国的销售额达448亿美元，宝洁公司的销售达到52亿美元，体育用品公司耐克创造了42亿美元的销售。

市场调研公司Canalys的数据显示，苹果手机在中国的市场份额自2012年开始就徘徊不前，停留在10%左右。苹果的市场份额被新兴的中国手机品牌欧珀Oppo, Vivo和更知名的华为超过。

其他高科技领域，诸如医疗器械、半导体、制药，中国也在扶植国内骨干企业，力求减少对外国市场的依赖。

与此同时，欧洲品牌也同样受到挤压。欧盟贸易机构最近说，来自中国品牌的激烈竞争令许多欧洲品牌感到焦虑。