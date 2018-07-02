图片版权 Getty Images Image caption 美国总统特朗普与加拿大总理特鲁多

美国政府向加拿大加征钢铝产品关税后，加拿大政府做出反击，对美国的金属、饮料等产品征收高关税。

周日（7月1日）起，加拿大对美国的数种金属产品征收25%的关税，对威士忌、橙汁等250种其他美国产品收取10%的关税。据估计，受影响的美国产品总价值达166亿加元（约合95亿英镑）。

加拿大高级官员表示，这次措施是要向美国施加政治压力，让他们意识到这会对贸易产生什么影响。

他们认为，特朗普政府一个月前向加拿大、欧盟和墨西哥征收的钢铝关税“非法”且“不公平”。

路透社报道，白宫新闻秘书桑德斯（Sarah Sanders）披露，美国总统特朗普与加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）周五晚间曾通电话，讨论贸易和其他经济问题。

图片版权 Reuters Image caption 加拿大外交部长方慧兰称：“我们当下和未来的策略是，我们不会加剧（紧张局势），但也不会退缩。”

根据加拿大方面发布的声明，特鲁多在电话中对特朗普表示，加拿大别无选择，只能采取反击措施。声明还称，两国领导人同意继续保持密切联系。

周五（6月29日），加拿大宣布，将提供20亿加元来保护钢、铝行业，为受到影响的企业提供资金支持。

加拿大外交部长方慧兰（Chrystia Freeland ）在宣布提供资金时称：“我们当下和未来的策略是，我们不会加剧（紧张局势），但也不会退缩。”

欧盟和墨西哥已经回击了美国加征关税的举措。6月22日，欧盟向美国波本威士忌、摩托车和橙汁等价值24亿英镑的产品加征关税。墨西哥也对美国钢铁、蓝莓和波本威士忌酒等价值30亿美元的产品加收关税。

美国征收关税的举措招致墨西哥、加拿大和欧盟的激烈反应，称其为“纯粹的保护主义”，并誓言采取报复措施。

图片版权 Getty Images Image caption 美国征收关税的举措招致墨西哥、加拿大和欧盟的激烈反应，称其为"纯粹的保护主义"，并誓言采取报复措施。

加拿大和美国的关系日趋紧张。加拿大总理特鲁多曾表示，关税是对美国和加拿大之间长期盟友关系的“侮辱”，尤其侮辱了“数以千计与他们的美国战友在阿富汗共同战斗并牺牲的加拿大军人们”。

美国贸易战的另一对象中国也发声驳斥美国向欧盟、加拿大、墨西哥钢铝产品征收高关税的做法。中国外交部发言人华春莹在6月1日的记者会上称：“在当前经济全球化深入发展、各国利益日益交融的情况下，以邻为壑，让子弹乱飞，绝不是有效和有益的方式，也绝不具有任何建设性。”

除了金属产品关税外，关于木材、奶制品、酒产品还有争议，可能还将征收更多关税。5月，特朗普下令对汽车进口进行国家安全调查，这可能导致汽车行业加收关税。